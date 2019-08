PROMETEO. Podría ser el título de una obra escenificada en el maravilloso Festival de Teatro Clásico de Mérida haciendo referencia al mito griego en el que Prometeo roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres. Pero no. En realidad quiero contar la historia de un pino que fue talado tal día como hoy, pero en 1964, y que me sirve para ilustrar cómo cambian los valores sociales y cómo la Humanidad se transforma a veces a impulsos causados por actos traumáticos.

Prometeo está considerado el organismo vivo más viejo jamás conocido en el momento de su muerte, puesto que cuando fue talado por un estudiante estadounidense de posgrado el árbol tenía algo más de 5.000 años de edad. La decisión de su tala sigue siendo objeto de controversia aún hoy.

El árbol formaba parte de una población de pinos 'bristlecone', que crece en la ribera de un antiguo glaciar del pico Wheeler, al este de Nevada, en lo que hoy es el Parque Nacional de la Gran Cuenca. Por aquella época, los dendrocronologistas (la dendrocronología estudia los anillos de los troncos) hacían grandes esfuerzos por encontrar la especie más vieja con el fin de usar el análisis de sus anillos con diversos fines de investigación, entre ellos la evolución del clima.

Eso, parece ser, era lo que buscaba Donald R. Currey, aquel graduado que estudiaba la dinámica climática del evento histórico denominado 'Pequeña Edad de Hielo' usando la dendrocronología. Conoció la existencia de la población de pinos longevos y lo que pasó después aún no ha sido aclarado. Debió extraer una muestra para análisis sin cortar el árbol, pero no se sabe por qué no lo hizo. Tampoco se sabe cómo llegó a obtener el permiso del Servicio Forestal. Y lo más desconcertante es para qué necesitaba un árbol nacido en torno a 3.000 años antes de Cristo para estudiar la 'Pequeña Edad de Hielo', que ocurrió hace 600 años. Esto último podría tener una explicación: un informe del propio Currey se refiere a la 'Pequeña Edad de Hielo' como el periodo que abarca desde el 2.000 a.C. hasta nuestros días. No se sabe por qué.

Lo cierto es que ocurrió y que tuvo una gran repercusión. Este hecho hizo tomar conciencia de la necesidad de proteger ciertos valores biológicos hasta el punto de que actualmente el árbol más viejo del planeta es 'Matusalén', otro pino de aquella misma colonia cuyo paradero se mantiene en secreto.

A veces cambiamos a fuerza de golpes traumáticos. También un 6 de agosto Estados Unidos fue el primer país en lanzar una bomba atómica contra población civil en Hiroshima y aquello cambió nuestra percepción del mundo. Como cambió la seguridad en los aeropuertos el 11-S, por ejemplo. La Humanidad cambia. A veces solo somos conscientes cuando miramos atrás y comprobamos que hay cosas que veíamos con normalidad y que ahora, apenas unos años después, nos parecen barbaridades. Y si no, que se lo digan a quienes han tenido la idea de reponer 'Verano Azul'.