'La promesa' de Televisión Española confunde los cerezos del Jerte con almendros

Extremadura se ha lucido en 'La promesa', la serie de Televisión Española ambientada en la Córdoba del año 1913 y que ocupa las tardes de lunes a viernes.

En la misma, a lo largo de un diálogo mantenido entre los miembros del servicio de los marqueses de Luján, se han ensalzado algunos lugares emblemáticos de la comunidad extremeña, así como su inigualable gastronomía.

A pesar de que, por regla general, los guionistas mantienen el rigor histórico y se documentan sobre los lugares a los que se refieren, en esta secuencia se puede descubrir un error que ha sido muy llamativo y no solo para los extremeños, sino para el gran número de amantes del norte extremeño y que cada año, durante la primavera, se escapan para disfrutar de las vistas de postal que el mismo les ofrece. Nos referimos al famoso Valle del Jerte, el cual nombran durante el diálogo, pero confundiendo los cerezos que cada primavera visten de blanco el valle con almendros, un gazapo que ha llamado ampliamente la atención ya que uno de los productos más representativos de Extremadura, entre los muchos que tiene, son las cerezas.

Pero no se termina aquí ya que en la loa que dedica este capítulo a Extremadura a lo largo de todo un minuto son nombrados también la chanfaina, los chicharrones o la Torta del Casar, así como las ruinas romanas de Mérida.

Con algunos de los miembros del servicio sentados a la mesa mientras otros esperaban su turno para comer se desarrolla este diálogo en el que los comensales alaban la receta de cordero que tienen delante, a lo que Lope, el cocinero, les contesta que es una receta muy sencilla, que se la enseñó a su abuela una mujer que venía en Extremadura.

-Es que en Extremadura se come mejor que en ningún sitio.

-Si me ponen delante una chanfaina o unas bollas de chicharrones no me contengo.

-No te olvides de los aperitivos, que las tortas del casar resucitan a un muerto.

-Eso es cierto, son milagrosas- afirma Lope.

-A mí me encantaría ir a Extremadura, aunque fuera solo para comer.

-Anda, pero si allí hay muchas más cosas que hacer, Salvador –dice la primera que habló de Extremadura – el Valle del Jerte se pone precioso cuando florecen los almendros en primavera. Y los castillos son impresionantes.

-¿Pero tú has estado allí? –le pregunta Lope.

-Con mi antigua señora, que quería visitar las ruinas de Mérida de primera mano.

-¿Las ruinas? ¿Y qué interés pueden tener un montón de piedras?

-Son ruinas de cuando los romanos, tienen miles de años y la verdad es que son impresionantes, el teatro está casi intacto.

-Pues yo estoy con Virtudes, las piedras son piedras.

-Porque no habéis estado allí. Estar allí es como hacer un viaje en el tiempo, como si estuvieras en una novela, como Quo Vadis.

María Guardiola comparte el diálogo en redes

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha hecho eco de este diálogo que pone en valor una parte del patrimonio extremeño compartiendo a través de sus perfiles en redes sociales la secuencia, que ha aprovechado como invitación a visitar la tierra Extremeña.

Salvador y Virtudes deben hacerle caso a Vera. En Extremadura tenemos una gastronomía exquisita, y es evidente que Lope ha aprendido de las mejores maestras, pero también hay lugares fascinantes. ¡Estoy segura de que no les defraudará visitarnos 😉!#LaPromesa @lapromesa_tve pic.twitter.com/8ExYvTWx0V — María Guardiola (@MGuardiolaM) July 9, 2024

