Prohibir el arroz con habas

El Gobierno ha avisado de que algunas disciplinas como el taichí, el mindfulness o la meditación no curan, solo sientan bien, pero no ha dicho nada del arroz con habas, que teniendo todas las virtudes del mindfulness y la meditación, más algunas particularidades orientales, no ... solo cura todos los males y sienta bien, sino que, además, está muy rico.

El arroz con habas es la contribución extremeña a las medicinas alternativas. Y ahora es la época así que dejen lo que estén haciendo, salgan corriendo hacia la frutería del barrio y tráiganse a casa un kilo de habas: son baratas, procuran bienestar y ya sea con arroz, ya sea con algún añadido como unas patatas o un poquito de bacalao, componen un plato exquisito a la vez que equilibrado, por mucho que mi suegra opine que un arroz con patatas, pimientos, bacalao y habas no es un arroz, sino un potaje.

¿Pero cuál es la virtud de las habas para convertirlas en un plato relajante que regala bienestar? Pues muy sencillo: su preparación. Para cocinar este arroz tan nuestro, hay que armarse de paciencia, olvidar las preocupaciones, relajarse profundamente, controlar la respiración, vivir el momento presente sin preocuparse del pasado, que ya fue, ni del futuro, que ya vendrá. Puede ser que al empezar la tarea exigida por la receta no hayamos conseguido la paz interior, pero no hay de qué preocuparse, en cuanto comencemos las operaciones, llegará la armonía por sí sola.

Así que ya estamos cogiendo las habas y partiéndolas en trocitos pequeñitos, una tras otra, como se ve en la foto. A medida que cortamos, nuestros sentidos se concentran en la labor, olvidamos todo lo externo, los problemas se desvanecen, la concentración sobreviene y solo somos el haba y yo. Cortamos, cortamos, cortamos y alcanzamos la placidez, disfrutamos del momento, aparcamos la ansiedad, damos forma a lo que será un plato suculento y así, en estado de absoluto control y placidez, nuestros males se superan, nuestras neuras se adormecen, nuestro yo resplandece exento de males, aferrado al instante, equilibrado, feliz…

Todo esto se consigue preparando un arroz con habas, pero el Gobierno, centralista y atento a las modas, no ha avisado de que esta receta extremeña es tan «peligrosa» como la meditación y el taichí juntos. Así que cúrense de los males imaginarios cogiendo un puñado de habas, lavándolas y cortándolas en trocitos pequeños, pelen y troceen también un par de dientes de ajo, algún pimiento y algún tomate si les apetece para el sofrito, y un machado de ajo, sal y perejil.

Sofrían ajo, pimiento y tomate, después echen las habas en el sofrito, un poco más adelante, añadan el arroz, el agua y el machado. Si lo quieren con patatas, las habrán sofrito y cocido un rato. Si quieren bacalao, lo sofríen con un diente de ajo y lo añaden al final. El resultado (no doy tiempos porque prefiero probar) es un plato castizo y regional, un arroz delicado y sabroso que, curiosamente, se come en las casas extremeñas, como a escondidas, pero no en los restaurantes.

Hartito estoy de arroces con bogavante, del señorito, negros, con socarrat, caldosos, de marisco, de pluma y de entraña. No entiendo cómo no hay un restaurante extremeño que prepare nuestro tradicional arroz con habas. A veces, esporádicamente, algún chef se anima y lo pone en el menú del día o lo propone fuera de carta, pero no se le da la importancia que merece a pesar de ser uno de nuestros arroces más emblemáticos y característicos. Aunque quizás sea mejor así, que siga siendo un arroz clandestino, alternativo y curalotodo, no se vaya a enterar el Gobierno y lo maldiga.