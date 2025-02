Los profesores técnicos de FP podrán seguir en las listas de interinos hasta enero de 2026

No podrán entrar a formar parte del proceso de estabilización para reducir la temporalidad en la administración pública ni tampoco participar en las oposiciones del próximo junio. Pero los profesores técnicos de Formación Profesional (FP), la veintena de docentes de esta categoría que hay en ... Extremadura, seguirán en las listas de interinos y, por tanto, continuarán trabajando en la enseñanza.

«La propuesta la ha planteado Comisiones Obreras en la mesa técnica celebrada este viernes y la Consejería de Educación la ha aceptado», explica Dalia Gómez, profesora técnica de FP en la familia de Administración.

El acuerdo alcanzado es que estos docentes, aunque no puedan presentarse a las oposiciones, se mantengan en la lista de interinos con la nota que hayan alcanzado previamente hasta enero de 2026.

A partir de esa fecha, quienes no tengan el título universitario que se exige para impartir clase en las familias profesionales de turno, ya no podrán continuar como interinos. Porque serán excluidos de estas listas y seguirán sin poder presentarse a unas oposiciones. «Porque 2026 es el año fijado por el Gobierno para extinguir el cuerpo de profesores técnicos de FP», aclara Dalia.

La situación

Cabe recordar que en la Formación Profesional existen dos grupos diferenciados de docentes en función de las enseñanzas que imparten. En el caso de aquellas para las que no hay formación universitaria, como Peluquería, Estética o Cocina por ejemplo, los docentes que se ocupan de ellas han sido englobados en un grupo que se denomina 'sectores singulares'. En el caso de las enseñanzas que sí cuentan con titulación universitaria, sus docentes han sido integrados en el grupo A, como los de Secundaria. Por ejemplo, en la familia de Administración, en la que Dalia Gómez da clases, pueden impartir enseñanza titulados en Derecho, Biblioteconomía, ADE, etcétera.

Los profesores técnicos son, por eso, aquellos docentes que imparten materias que tienen un equivalente universitario, aunque ellos no tienen esta titulación. La misma no la había o no se exigía cuando comenzó la FP, cuando estos docentes accedieron a la enseñanza en Extremadura. Pero sí posteriormente. En 2007, de hecho, ya se establecieron las titulaciones precisas para cada familia profesional.

Desde entonces, sin embargo, tanto en Extremadura como en el resto de comunidades autónomas, han podido seguir trabajando porque, en cada convocatoria de oposiciones, se introducía una aclaración que permitía participar a los docentes que, sin contar con la titulación universitaria precisa, «hayan ejercido como profesores interinos en centros públicos del ámbito territorial de la administración convocante y en la especialidad docente a la que pretenda acceder durante un periodo mínimo de dos años antes del 31 de agosto de 2007», que es cuando se detallaron las titulaciones universitarias requeridas para cada familia profesional de FP.

Este año, por el contrario, esta aclaración ya no se ha incluido para la convocatoria de junio, motivo por el que los profesores técnicos de FP han denunciado públicamente su situación y solicitado una solución que les permitiera continuar en la enseñanza. La mayoría de ellos, con edades entre los 55 y los 63 años, llevan más de 30 años en este sector. Muchos también han aprobado más de una vez las oposiciones pero, sin embargo, no han logrado plaza en unos tiempos en los que eran muy pocas las que se sacaban a concurso.

La valoración

Como le ha ocurrido a Dalia Gómez: «Yo he aprobado las oposiciones tres veces y no en logrado plaza en ninguna ocasión». Y, a pesar de ello, ha trabajado como interina durante los últimos 39 años en la enseñanza. «Nunca he estado en paro», afirma a sus 61 años. «Por eso pedíamos que se nos dejara continuar opositando como hasta ahora».

No lo podrán hacer, pero la solución dada les permite continuar en las listas de interinos y trabajar hasta 2026. Para entonces, muchos de ellos ya se habrán jubilado o podrán optar a una jubilación «sumando dos años de paro a los tres que podremos permanecer en las listas», explica Dalia Gómez.

Por ello, esta docente señala que «la valoración que hacemos a la solución que se nos ha dado es buena y agradecemos sobre todo el trabajo que han realizado UGT y CC. OO., tenemos hasta 2026 y entendemos que en estos momentos se ha hecho lo que se podía hacer». No obstante, también avanza, «cuando llegue el momento habrá que seguir luchando por los compañeros que no puedan jubilarse ese curso, para que a los pocos profesores técnicos de FP que queden en Extremadura se les permita continuar en la enseñanza hasta que se puedan jubilar».