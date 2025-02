Profesores técnicos de FP: «Llevamos más de 30 años en la enseñanza y nos quieren echar»

«Nos han dejado fuera del proceso de consolidación, de las oposiciones de Secundaria de junio y de las listas de interinos; llevamos más de 30 años en la enseñanza y nos echan del sistema», afirma Dalia Gómez Montero.

Es profesora técnica de Formación Profesional ( ... FP) e imparte clases en los ciclos formativos de la familia de Administración. Según sus datos, en su misma situación hay una veintena aproximada de docentes en Extremadura, en ciclos también de las familias de Electricidad, Sistemas Electrónicos y Agraria. La más joven tiene 55 años y el mayor, 63.

En la FP existen dos grupos de docentes en función de las enseñanzas que imparten. En el caso de aquellas para las que no hay formación universitaria, como Peluquería, Estética o Cocina por ejemplo, los docentes que se ocupan de ellas han sido englobados en un grupo que se denomina 'sectores singulares'.

En el caso de las enseñanzas que sí cuentan con titulación universitaria, sus docentes han sido integrados en el grupo A, como los de Secundaria. Por ejemplo, en la familia de Administración, en la que Dalia Gómez da clases, pueden impartir enseñanza titulados en Derecho, Biblioteconomía, ADE, etcétera.

Sin embargo, esta división ha dejado en un limbo a los docentes de Formación Profesional que imparten materias para las que hay carrera universitaria pero que no la había, o no se exigía, cuando se puso en marcha la FP. Son los llamados profesores técnicos y, si nada cambia en la convocatoria, no podrán presentarse a las oposiciones de Secundaria que, en el caso de Extremadura, están directamente ligadas a las interinidades. De tal modo que, para poder acceder a ellas, hay que opositor y aprobar al menos un examen.

Hasta ahora, en las diferentes convocatorias que se han producido, se incorporaba una aclaración para permitir la participación de los profesores técnicos de FP, a los no incluidos ni en los 'sectores singulares' ni en el grupo A. Esta aclaración indicaba que, sin pertenecer a estos dos grupos, también se puede opositar «cuando el titulado haya ejercido como profesor interino en centros públicos del ámbito territorial de la administración convocante y en la especialidad docente a la que pretenda acceder durante un periodo mínimo de dos años antes del 31 de agosto de 2007», que es cuando se detallaron las titulaciones universitarias requeridas para cada familia profesional de FP.

Esta aclaración es la que los profesores técnicos reclaman a Educación que incluya de nuevo en la convocatoria para el próximo junio, para poder presentarse como han venido haciendo hasta ahora. «Porque muchos no hemos conseguido plaza antes porque se ofertaban muy pocas», afirma Dalia. En su caso, «yo he aprobado las oposiciones tres veces y no en logrado plaza en ninguna ocasión».

Pero ha trabajado como interina durante los últimos 39 años en la enseñanza en la región. «Nunca he estado en paro», afirma a sus 61 años. «Y lo que pedimos es que se nos deje continuar opositando como hasta ahora».

En su misma situación están, entre otros, Mercedes López, que tiene 55 años y lleva ejerciendo como docente desde los 22, o Guillermo Villasanz, que ha cumplido 63 años y comenzó en la docencia en FP en 1986. «Ahora, cerca de la edad de jubilación, me niegan el derecho a seguir siendo profesor y no me permiten presentarme a las oposiciones ni tampoco al proceso de estabilización, pero nos han estado utilizando, haciéndonos contratos año tras año durante más de 37», lamenta. «Porque hemos sido nosotros, con nuestra formación, los que hemos sacado adelante la FP en Extremadura», resume Dalia.

La Administración

Aseguran que no permitir su participación en las oposiciones «es echarnos del sistema y dejarnos en la calle a quienes llevamos más de 30 años en él». Una situación complicada «para personas mayores de 55 años que llevamos toda la vida en la enseñanza y que, a lo largo de nuestra trayectoria profesional, no nos hemos dejado de formar». Y, sin embargo, «ahora lo que nos dicen es que ya no valemos».

La Consejería de Educación asegura que la situación de estos profesores «está siendo tenida en cuenta» y, por eso, «estamos trabajando en la elaboración de un marco que provea al sistema de cobertura de sustituciones de las herramientas necesarias para satisfacer las necesidades del sistema educativo extremeño».

Añade que «se está en coordinación con el resto de comunidades autónomas, para conocer cómo se va a articular en cada una de ellas, aunque los diferentes marcos normativos y rangos legislativos hacen que las soluciones no puedan ser exactamente las mismas al carecer de normativa estatal».