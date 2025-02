¡Caramba! ¡Qué mala suerte tengo! Justamente el curso que me retiro de la docencia, van a llegar al aula medidas que preserven la inocencia ... de los alumnos y metan en cintura a los profesores. Gracias a Vox, se van a retirar de inmediato los libros de texto y el material educativo que atentaban contra la formación de buenos extremeños. Adiós al adoctrinamiento dañino y a la manipulación ideológica y afectivo-sexual que reciben los escolares en el aula.

La gente es muy mala y dice que los de Vox, en vez de trabajar en lo diario, se dedican a los grandes conceptos nacionales (patria, honor, caza, toros) en lugar de gestionar. Y parte de la culpa de esa equivocación de la gente la tiene la propia María Guardiola por decir hace unos días que su relación con Vox era «escasa o ninguna porque estoy centrada en gestionar». La verdadera gestión es acabar con ¡¡¡el gran problema de Extremadura!!!: la existencia de profesores manipuladores que pervierten la inocencia de nuestros hijos y nietos y los llevan a su terreno ideológico. Por eso lamento mi mala suerte: ya no podré disfrutar de ese paraíso de neutralidad docente que llegará a la región, donde volverá a reír la primavera y se acabará el infierno escolar de adoctrinamiento y consignas.

Alguno pensará que exagero, pero es que no se imaginan ustedes la situación. Era una vergüenza, de verdad. Recuerdo a la profesora de Inglés, todo el día pontificando sobre las ventajas de ser lesbiana y lo dañino que era el amor romántico con los hombres. Y qué decir del profe de Matemáticas. Se dedicaba a explicar las técnicas de masturbación en lugar de aplicarse con las ecuaciones. Bueno, él lo llamaba onanismo para disimular, pero el alumnado sabía perfectamente de qué iba la cosa.

¿Qué hará ahora la profe de Lengua? Esa debía de ser de Podemos por lo menos porque en vez de hablar de Cervantes y Baroja, se dedicaba a contar la vida y obra de Lenin y Stalin para concluir que lo guay era hacerse comunista porque los jóvenes o son revolucionarios marxistas o no son nada.

Una vez me acerqué por el gimnasio y descubrí al de Educación Física inculcando ateísmo a los discentes. Les enseñaba relajación muscular y cuando los tenía sosegados, toma críticas a Dios y loas al ateísmo, ni siquiera al agnosticismo, ¡al ateismo puro y duro! Y no sé si contar algo privado del profe de Historia. Bueno, lo cuento, era gay, pero lo peor no era eso, que yo soy muy liberal, lo peor es que intentaba convencer a toda la clase de que también se hicieran gays y si no, al menos que escogieran entre el abanico de posibilidades de las letras esas: LGTBIQ plus.

¡Qué vergüenza de institutos! Ah, y encima andan todo el día con lo de la violencia machista, como si ellas no fueran también violentas. ¿Por qué no les hablan de la violencia intrafamiliar, de cualquier miembro de la familia, no solo de los hombres? De lo del feminismo, prefiero no hablar porque esa es una plaga transversal: lo defendían y lo explicaban en Mates, en Química, en Filosofía y hasta en FOL.

¿Qué Extremadura y qué España estamos creando desde los institutos públicos? ¿Atea, onanista, feminista, comunista, gay, lesbiana, trans, bi, queer, plus...? Menos mal que nos quedan los colegios concertados, donde nadie osa convencer a nadie de creencias ni ideas, son islas de libertad y asepsia donde no hará falta pin parental ni maternal. Pero en la enseñanza pública, pin, pam, pum y que los padres elijan los temas formativos: «A mi niño, antivacunas... A la mía, tauromaquia y cinegética... Pues al mío, honor y antisanchismo...». Ironías a un lado, ¡de buena me he librado!