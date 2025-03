Los profesores extremeños empiezan a detectar trabajos de clase hechos con inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) parece que ha llegado para quedarse y amenaza a las aulas extremeñas. Profesores de la región, sobre todo del ámbito ... universitario, aseguran que han empezado a detectar trabajos de clases hechos con ChatGPT. Ante eso, algunos docentes incluso están cambiando sus métodos con el objetivo de evitar trampas.

Es más, cuando los profesores se ponen a corregir ejercicios, tienen muy presente a esta herramienta que acaba de cumplir un año de su lanzamiento y cuenta con más de cien millones de usuarios en todo el mundo.

Es capaz de realizar textos sobre cualquier asunto adaptándose a unas necesidades específicas y algunos docentes ya actúan como auténticos detectives para saber si están ante una tarea hecha por el estudiante o por la inteligencia artificial.

«He llegado a preguntar a un alumno quién ha escrito un determinado texto y me ha confesado que ChatGPT. Eso ya me ha pasado en varias ocasiones en poco tiempo», asegura Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, que considera que «la inteligencia artificial va a ser un problema a la hora de redactar trabajos fin de grado». De hecho, considera que hay que repensar este tipo de tareas y apostar por opciones que pasen por la exposición oral.

Él ya ha pasado a la acción y ha empezado a poner límites a esta práctica. «Ya no mando trabajos para casa. Hago todas mis prácticas en el aula y a mano. Además de por la inteligencia artificial, porque también pueden ayudarle sus familiares, por ejemplo», dice este profesor de la UEx.

Opina que «hay que aceptar las nuevas tecnologías, pero ponerles cinturones de seguridad». Aboga por crear «mecanismos de autocontrol para que el propio usuario se dé cuenta de hasta dónde se puede llegar con la inteligencia artificial, la manipulación de las voces o de los gestos».

La profesora de Sociología de la UEx Beatriz Muñoz también se ha topado con la inteligencia artificial en sus aulas. Imparte clases a jóvenes de entre 18 y 19 años en las facultades de Ciencias del Deporte y de Formación del Profesorado, en Cáceres, y ya en junio detectó un caso.

«Mandé cinco comentarios de artículos científicos a cada alumno y uno de ellos me llamó la atención porque usaba la misma estructura que ChatGPT, así que sospeché que no lo había escrito el alumno. No le puse nota y vino a tutoría, donde me lo reconoció y le tuve que suspender. Es fácil saber si un estudiante de primero, que no suele tener idea de la asignatura ni de inteligencia artificial, usa ChatGPT. No se nos puede olvidar que esta herramienta no piensa, solo maneja información y te la da», explica la socióloga que, por su área de conocimiento, está muy acostumbrada a analizar los cambios.

Y, precisamente, este es uno de ellos al que hay que adaptarse. «Antes nos enfrentábamos a copias de libros y ahora estamos ante una transformación digital. En mi caso, he revisado las actividades de evaluación por si tenía que introducir cambios y he tenido que hacer pocos ajustes. Por ejemplo, puedo seguir mandando tareas en casa, pero también puedo pedir que ese trabajo me lo cuenten de forma oral», dice Muñoz. «Intento no obsesionarme con que me van a engañar, pero también les digo que no usen ChatGPT porque lo detecto», añade.

Ella es partidaria de que la comunidad educativa pierda el miedo al cambio. De hecho, aboga por formarse en esta materia. «Al igual que se hace un mal uso también puede tener una buena utilidad», apunta antes de incidir en que la UEx está abordando este asunto y el vicerrectorado de Transformación Digital ha apostado por formar a los docentes en inteligencia artificial.

«Se han articulado charlas con expertos y ahora acaba de finalizar un curso para saber cómo usarla y aplicarla con un buen fin. Yo la he utilizado para, por ejemplo, hacer índices y luego revisarlos y modificarlos. Puede incluso servir de ayuda a la docencia y es un error cerrarse en banda», comenta Muñoz, que se ha interesado por participar en este tipo de formaciones.

Formación en IA

De hecho, una de las primeras en las que participó la UEx fue el pasado mes de junio, cuando el Grupo 9 de Universidades (una red compuesta por universidades que se caracterizan por ser las únicas públicas en su comunidad autónoma) congregó a más de 2.300 participantes en un seminario web sobre inteligencia artificial. La conferencia, titulada 'Tus estudiantes usan ChatGPT y lo sabes', analizó cómo el uso de IA requiere cambios profundos en los procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios y cómo la era de ChatGPT requiere un cambio de paradigma docente que puede redefinir la educación.

En ese sentido también se posiciona Ana Pérez, profesora de Empresas y directora del instituto de Educación Secundaria Al-Qázeres. Reconoce que en alguna ocasión ha visto tareas de alumnos y ha dicho: «Esto me huele a ChatGPT».

Sin embargo, no se muestra contraria a esta herramienta, siempre y cuando se haga un buen uso de ella. «Hay ocasiones en las que he sugerido que se utilice la inteligencia artificial para hacer tareas y he visto que había alumnos que no tenían ni idea y otros que la habían usado ya. El alumnado en general no conoce las ventajas de utilizarla y al profesorado le sucede lo mismo, pero no se puede obviar una realidad y tenemos que aprender a valernos de ella de forma útil y ética. En este asunto, alumnos y profesores estamos expectantes por ver cómo se va a utilizar. Parece que puede revolucionar la forma de dar clase», concluye Pérez.

De hecho, la Unesco ha reclamado a los gobiernos de todo el mundo que se movilicen para dar una respuesta coordinada sobre cómo integrar ChatGPT en los planes de estudio. Para ello piden que se priorice «la seguridad y la transparencia», y disminuir así los riesgos de estas tecnologías.