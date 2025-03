Los profesores de la concertada cobrarán una media de 125 euros brutos más al año en la región

Los docentes de la enseñanza concertada tendrán en sus nóminas de diciembre un incremento medio de 125 euros brutos, tras el acuerdo alcanzado esta semana ... con los responsables de la Consejería de Educación en la Mesa de la Enseñanza Concertada.

La subida corresponde a un aumento de un 3% en los dos complementos autonómicos que cobran estos docentes, «con el fin de equiparar la subida del 0,5% aprobada por el Gobierno para los empleados públicos», detalla Pedro González, secretario provincial de FSIE.

El incremento de un 3% en estos dos complementos que abona la Junta de Extremadura ronda una media de 125 euros brutos este diciembre, «porque en este mes se cobrará la subida con carácter retroactivo desde el pasado enero, lo que supone que el aumento no alcanza los diez euros mensuales», aclara González.

Desde FSIE se aplaude la decisión de la Consejería de Educación de mejorar las condiciones salariales de los docentes de la concertada extremeña, «pero pedimos, como llevamos haciéndolo durante años, un calendario de subidas mantenido en el tiempo para conseguir la equiparación salarial con los docentes de la enseñanza pública». Según Pedro González, «una subida precisa si tenemos en cuenta que los docentes de la concertada en Extremadura somos los que menos cobramos del país; en concreto, unos 250 euros menos que el resto». De ahí la necesidad, añade el secretario provincial de Badajoz, «de ese calendario que reivindicamos» y que FSIE quiere que vaya más allá de los salarios. «También reclamamos que la equiparación con la pública alcance la jornada lectiva y así lo hemos pedido en la Mesa de la Concertada», un encuentro en el que, además de responsables de Educación y FSIE, han participado representantes de las patronales y de los sindicatos CC OO, UGT y FEUSO.

Aulas de dos años

Pedro González explica que la reducción de la carga lectiva en la pública sigue sin llegar a la concertada extremeña. «Tanto en Primaria como en Secundaria continuamos con 25 horas lectivas, en lugar de las 18 en ESO y las 24 en Primaria que tienen en la escuela pública».

Pero este calendario de equiparación salarial y laboral no es la única reclamación de FSIE. También demanda un nuevo acuerdo de jubilación parcial para los docentes de la concertada que mejore las condiciones establecidas en el firmado con el anterior Ejecutivo regional antes de las elecciones. «Los de la pública se pueden jubilar a los 60 años y nosotros no antes de los 65; con el acuerdo firmado, a partir de los 62 años podemos optar a una jubilación parcial del 50%», concreta el representante sindical. Esto supone que los docentes que se acojan a esta medida solo tendrán el 50% de la jornada lectiva, pero la central reclama alcanzar el 75%. «Es necesario porque estamos hablando de edades en las que aguantar la jornada lectiva ya cuesta mucho; no es lo mismo estar toda la mañana dando clase que disponer de tiempo en la jornada laboral para corregir exámenes, preparar la programación o atender a las familias».

FSIE confía en que el departamento de Mercedes Vaquera mejore este acuerdo y que la gratuidad para las aulas de dos años en la pública, en el tercer curso del primer ciclo de Infantil, llegue también a la concertada. «Aunque no se puede concertar ese nivel, Educación concederá ayudas a las familias para que garantizar la gratuidad». A juicio de Pedro González, «una medida fundamental para que de verdad los padres puedan elegir el centro que quieren para sus hijos».

El sindicato confía igualmente en que la consejería atienda su petición de dotar de orientadores a los concertados en Infantil y Primaria. «Esta figura es fundamental para atender las necesidades de los escolares».