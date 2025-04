Un profesor de la UEx se enfrenta a cinco meses de sanción por no firmar las notas

La Universidad de Extremadura (UEx) ha propuesto sancionar con una suspensión de funciones durante cinco meses a Salvador Postigo Mota, profesor titular del Grado de ... Enfermería desde 1986.

El motivo por el que se enfrenta a esta sanción es por negarse a firmar las actas de notas de la asignatura Practicum a alumnos de dos cursos de la convocatoria de enero de 2021. Se establece como hecho probado que el profesor no firma ni cierra las actas de forma voluntaria y consciente de su decisión.

«Es así, considero que ese proceso no es legal y, por eso, con mi decisión de no firmar las actas mi objetivo es que el sistema de prácticas externas se acomode a la ley», explica a este diario el profesor Postigo Mota. «No quiero formar parte de un proceso que no es legal, porque yo como tutor académico no puedo hacerme responsable de una calificación que no depende de mí», subraya el docente.

La asignatura Practicum consta de dos partes: una teórica, de la que es responsable un tutor académico, es decir, el profesor que imparte la materia en la Universidad; y una parte práctica, a cargo de un tutor clínico: en este caso un enfermero del SES, que puede ser a su vez profesor asociado en Ciencias de la Salud o tutor colaborador honorífico, según detalla la UEx.

El tutor clínico es responsable de hasta el 60 por ciento de la nota de la asignatura Practicum y el académico del 40 por ciento restante, aunque es este último quien se ocupa de hacer la media, establecer la nota final y firmar el acta. Esa tarea es la que le corresponde completar en este caso al profesor Postigo.

«Desde 2017 he venido pidiendo que se corrigiera el sistema, pero no se ha atendido mi petición», asegura. «Y aunque hay una guía posterior que así lo establece, el procedimiento ha seguido sin ajustarse a la norma; por eso me he negado a firmar, porque hay un 60 por ciento de la nota final con el que no tengo nada que ver, es competencia de personas que no están vinculadas a la UEx; ese es el motivo por el que considero que el procedimiento no es legal».

El abogado que defiende al docente en este proceso, Raúl Tardío, insiste en este mismo argumento en el escrito de alegaciones que ha presentado ante la UEx:«La participación en la docencia clínica de personas que carecen de vinculación con la Universidad, que no han sido seleccionadas en virtud de convocatoria pública ni han tenido que demostrar una mínima cualificación, debe reputarse nula de pleno derecho».

El Colegio de Enfermería de Badajoz –del que Tardío también es letrado– ha solicitado personarse en el caso, porque también entiende que la realización de las prácticas y su evaluación no se ajustan a la legalidad. «Esto puede generar un perjuicio para los alumnos, para los futuros enfermeros en cuanto a la obtención del título y su colegiación, porque en esas evaluaciones participan activamente enfermeras asistenciales del SES ajenas al profesorado legalmente responsable de la docencia clínica, que califican el trabajo del alumnado», se argumenta.

De hecho, según recoge también en sus alegaciones, «el profesor Salvador Postigo desconoce qué profesional sanitario del SES es el designado como tutor clínico ni quién acuerda ese supuesto nombramiento». Además, «ningún tutor clínico de prácticas externas se ha dirigido a mi cliente para llevar a cabo la coordinación de actividades, ni para facilitarle información que le permitiera hacer un seguimiento efectivo de las prácticas».

Según el profesor, «se me entrega un informe con unos ítems y yo en base a ellos tengo que establecer la nota y después la media, pero sin saber quiénes han hecho esa evaluación clínica ni con qué criterios».

Raúl Tardío sostiene que la única motivación de su cliente, que se arriesga a la sanción de los cinco meses de empleo y sueldo, es la «defensa de los intereses de los estudiantes, de los profesores y de la propia Universidad».

«Lo cierto y verdad es que, en materia de docencia clínica, lo que reina entre la Universidad y el SES es un más que lamentable desconcierto, un caos que perjudica los legítimos intereses de los alumnos y pone en riesgo a los propios profesionales sanitarios del SES».

El deber del funcionario

Frente a estos argumentos, en la propuesta de sanción al profesor Postigo Mota, el instructor del expediente explica que la Facultad de Medicina tiene su propia normativa respecto a la evaluación de prácticas externas: «Puede resumirse en que cada tutor externo elabora un informe final al concluir las prácticas y el estudiante realiza una memoria que entregará al tutor académico, quien en base al informe y a la memoria evaluará las prácticas».

Hace constar además que el profesor Postigo Mota, «pese a erigirse en defensor de la legalidad», no ha recurrido ni en vía administrativa ni en la contenciosa este procedimiento, «sino que se ha opuesto mediante su inacción a cumplir con el mismo». Por eso, «incumple consciente, intencionada y voluntariamente las obligaciones que debe cumplir como funcionario público», concluye el instructor de la UEx, quien añade que Postigo «olvida que existen una serie de principios que obligan a actuar con arreglo a las normas que existen, nos gusten o no, y que la insumisión y la desobediencia, por mucho que no compartamos los criterios o procedimientos, no son actuaciones admisibles en un estado de derecho y deben ser sancionadas».

No obstante, el instructor no explica en la propuesta de sanción, en la que se detalla el proceso iniciado en febrero de 2021, cómo se lleva a cabo la selección de los tutores externos y su vinculación o no con la UEx, punto central en el que el profesor argumenta su decisión de no firmar las actas de notas de Practicum.

El instructor sí aclara, sin embargo, que tras estos hechos, «no ha existido continuidad y persistencia en la conducta infractora, toda vez que las actas de la convocatoria de junio –la siguiente a la que el docente se negó a firmar– sí han sido firmadas y cerradas, por lo que cabe colegir que es conocedor de su inadecuada actuación anterior».

Ante la propuesta de sanción, fechada el pasado 21 de abril, Postigo Mota tiene diez días para presentar alegaciones.