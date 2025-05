Los problemas que no cesan en el tren extremeño

En marzo de 2018 Renfe mejoró el modelo de Talgo para cubrir el trayecto entre Badajoz y Madrid. No era un Alvia o un Altaria, ... trenes que usa Renfe en el resto de España y que en las vías de Extremadura no aprovecharían sus prestaciones de velocidad. Renfe se encarga del material rodante y con aquel Talgo de 1990 remodelado mejoraba los antiguos R-598 y R-599 que cubrían el trayecto entre Badajoz y la capital y que solo en 2018 protagonizaron 900 incidencias.

Se intentaba trasladar un mensaje de voluntad de mejora hacia los pasajeros extremeños. No obstante, aquel nuevo vehículo cuya principal diferencia era que tenía cafetería fue recibido sin demasiado entusiasmo pues el tren tardaba lo mismo y costaba igual.

Ese mismo año se impulsó en la estación de Badajoz la construcción de un taller para reparaciones y revisiones de corto alcance en los trenes para que no hubiera que llevarlos a Madrid, otro gesto, en este caso de Adif, que es responsable de las infraestructuras ferroviarias, y también de Renfe. Se inauguró a principios de mayo y permite un mantenimiento rutinario que en teoría evita averías.

Con todo, las incidencias para los viajeros extremeños no cesan. Cada vez aparecen con más frecuencia, la casuística es más variada y el malestar de los usuarios con Renfe y Adif sigue creciendo.

Unas veces es el incendio en una locomotora, otra un tren detenido ante un paso a nivel sin proteger por culpa de un protocolo sin consensuar, como ocurrió el pasado mes de abril, pero la lista es mucho más variada. Solo durante cinco días de la semana pasada hubo cuatro averías que provocaron retrasos severos en los viajes de los pasajeros: Una locomotora sin vagones averiada el martes, problemas de señalización el miércoles, descoordinación de dos maquinistas el viernes, y de nuevo una avería mecánica el sábado.

Según Miguel Fuentes, de la sección ferroviaria de CC OO Extremadura, «las averías no tienen relación entre ellas ni una causa común, pero sí un denominador que las agranda, la vía única, que impide el paso de otra circulación sea cual sea el motivo de la avería, ocupación de vía, fallo de señales, avería en motor... Aparte de lo incomprensible que puede ser la mala comunicación entre puesto de mando y maquinista, y para esto último no hay explicación», expone.

Un Talgo nuevo en 2018 y un taller en Badajoz han sido las últimas acciones de Renfe

Los episodios más recientes provocaron el en el pleno del jueves en la Asamblea una pregunta a la Junta de Extremadura del diputado de Ciudadanos Juan Carlos Prieto. Contestó la consejera de Transportes Leyre Iglesias, que dijo que no le gusta que haya averías, pero aseguró que en comparación con las 300 incidencias registradas en 2016, ahora son muchas menos y aseguró que no se deben al estado de abandono de vehículos o vías, si bien aseguró que son evitables. Preguntada Renfe por las cifras de incidencias registradas en lo que va de año la compañía no responde.

28 de mayo El tren arreglado llegó antes que los pasajeros en bus

El último incidente se produjo el sábado pasado en la estación de Plasencia. El convoy que cubría el trayecto entre Sevilla y Madrid sufrió una avería. Debía llegar a la estación placentina a las 17.11 horas y lo hizo con una hora de retraso. Los más de 40 pasajeros que esperaban subieron a los vagones, pero estuvieron dentro del tren otra hora parados. Finalmente les indicaron que debían bajar y realizar el trayecto en autobús.

Los viajeros que se dirigían paradas intermedias, unos 40, fueron trasladados en taxi y otros medios por el autobús que salió desde Plasencia, que entró en Navalmoral de la Mata, Oropesa de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Illescas y Leganés.

El autocar llegó a la estación de Atocha a las 00.00 horas. Prácticamente con cuatro horas de retraso, pero es que el tren averiado fue reparado en la estación de Plasencia y llegó a Madrid a las 22.15 horas, antes que los viajeros destinados a ocuparlo.

27 de mayo El maquinista se marchó y no había relevo

Un día antes, el viernes día 27, ocurrió otra incidencia. Alrededor de cien pasajeros de la línea de tren Madrid-Toledo-Extremadura quedaron abandonados a su suerte ese día a la altura de Talavera de la Reina (Toledo) debido a la descoordinación de dos maquinistas. El tren se detuvo de repente cerca de este último municipio y los pasajeros vieron cómo el maquinista se marchaba sin que apareciera nadie para sustituirlo. Su relevo llegó en taxi una hora después ante la estupefacción de los viajeros. Esta línea es conocida como la del 'tren de la vergüenza' por las numerosas averías e incidencias que se han registrado en los últimos años –cerca de 300 en el pasado año–, por lo que pierde viajeros cada año.

Preguntada Adif sobre el número de incidencias que han registrado en la línea Madrid-Badajoz en lo que va de año, no disponen de una estadística que –según dicen– es complicado de elaborar pues a veces las causas son internas y otras externas (clima, accidente de tráfico, incendio próximo a la vía,...), además de que en unas ocasiones es responsabilidad del operador ferroviario (Renfe) y otras del titular de la infraestructura (Adif).

25 de mayo Problemas con las señales

El pasado miércoles, 25 de mayo, tuvieron lugar dos averías en la infraestructura, una en la localidad madrileña de Fuenlabrada y otra en Don Benito, las cuales provocaron retrasos en cuatro trenes en la región. En ambos casos, se trata de problemas de señalización, según confirmó Adif.

Además de los cercanías, se vieron afectados dos trenes. Uno de ellos tenía conexión con Extremadura (Madrid-Badajoz) y llegó con 45 minutos de retraso. El segundo incidente tuvo lugar en Don Benito. Otro problema de señalización obligó en la jornada de ayer a disminuir la velocidad de los trenes. Afectó al que sale del municipio pacense de Cabeza del Buey a las 7 de la mañana, con destino a la capital pacense, que llegó 15 minutos tarde a Badajoz.

4 de mayo Vía bloqueada

Por otro lado, el día anterior, martes 24 de mayo, la avería de una locomotora sin vagones de una empresa privada motivó que se cerrará el tráfico ferroviario entre Badajoz y Mérida durante tres horas. Esta incidencia afectó a tres servicios ferroviarios: el convoy con salida a las 8.04 horas que conecta Madrid-Badajoz; el Puertollano-Badajoz de las 12.00 y el Madrid-Puertollano de las 14.30.

Renfe, al conocer la avería, activó un servicio alternativo por carretera entre Mérida y Badajoz para los viajeros de estos tres trenes durante el tiempo que permaneció cortado el tráfico ferroviario. Hay que recordar que en este tramo afectado solo hay una vía, por lo que hay que interrumpir todo el tráfico ferroviario en caso de cualquier incidente.

El tren regional exprés que salió de Madrid a las 8.04 de la mañana debía partir de la estación de Mérida en dirección a Badajoz a las 15.25, un servicio utilizado habitualmente por empleados públicos de la Junta que no podían seguir su camino por estar interrumpida la vía en algún punto entre Montijo y Badajoz.