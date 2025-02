El problema medioambiental de la caza

Comenta Compartir

Un año más se repite la nefasta realidad de la caza menor. Las poblaciones de especies cinegéticas en Extremadura siguen su inexorable ocaso hacia la desaparición en amplias zonas. Mientras esto pasa, Administración, Federación y sociedades de cazadores intentan enarbolar los mismos chivos expiatorios del pasado: que si los depredadores, que si las enfermedades, que si la mala gestión, etc, pero pocos aciertan al problema global al que se enfrenta la naturaleza en estos momentos.

Recuerda mucho a aquello del tonto que mira el dedo que indica la luna, pero no se enfrenta con la realidad de la luna que tiene ante sus ojos. La caza menor y, por supuesto, la mayor en Extremadura, en España y en el mundo entero, se hallan en un estado de excepción medioambiental de difícil solución. Al igual que otras miles de especies de flora y fauna. La cuestión no es baladí, pues no solo está en juego que la comunidad de cazadores tenga que dejar de cazar en unos años, sino que nos jugamos algo mucho más importante, todo el entramado biológico que nos sostiene con vida en este planeta. Pero ese es otro tema.

Como se viene evidenciando, las poblaciones de perdiz, codorniz, liebre y conejo silvestres declinan por doquier. Desde hace unos lustros, para contrarrestar este declive se empezaron a tomar una serie de medidas tales como leyes de caza que ordenan y regulan la problemática, la mejora en la gestión de los cotos, el mayor control de la hibridación, un mejor cuidado de los animales con puntos de agua y comida, una guardería más profesional que hace su labor de control de las alimañas y prevención del furtivismo, etc. ¿Qué pasa entonces? Nos quedan dos factores importantes que nombrar: las enfermedades que azotan a las especies cazables y el deterioro masivo de la tierra, agua y aire de los hábitats. De estos dos últimos factores, el sector cinegético en su mayoría culpa de modo incuestionable a las enfermedades como la causa de mayor mortandad entre las diversas especies, relegando a segundo término el deterioro del campo. Sin embargo, en este interregno entre el desastre ambiental y las enfermedades se agazapan muchas de las claves de por qué los animales no son capaces de sobrevivir y reproducirse lo suficiente cómo mantener estables las poblaciones. Y es que aunque no lo parezca, estos dos factores, las enfermedades y el deterioro del campo, desde el punto de vista natural, están interrelacionados entre sí. Es un error clásico querer aislar los factores de riesgo o mortandad que inciden en la poblaciones cinegéticas. En la Naturaleza existe un entramado de interconexiones biológicas que apenas somos capaces de percibir, pero que indican que todo está conectado de modo muy sutil. Y si estas conexiones se cortan, se producen fallos en el sistema.

Vayamos al ejemplo, si una población de conejos asolada por sus enfermedades clásicas vive en un entorno en el que la presión humana es alta, digamos, una agricultura y ganadería intensiva con sus perjudiciales consecuencias de polución y transformación generalizada de los espacios, la urbanización y fragmentación de sus nichos ecológicos, y todo esto aderezado con los extremos del cambio climático, está claro que esa población está sentenciada a la extinción. En caso contrario, si esa misma población contase con un entorno saludable, donde al menos hubiese una seguridad séptica en el alimento, el agua y los espacios de cría y esparcimiento, seguramente, estas poblaciones en el medio plazo podrían hacer frente a las adversidades, pues tendrían más éxito a la hora de sacar adelante a sus proles futuras y ganar en densidad de población, lo que las haría más resistentes a las enfermedades, pues los sistemas inmunes de poblaciones sanas y numerosas siempre luchan mejor contra las enfermedades. La inferencia pertinente de lo que acabo de decir es la siguiente: la única opción viable y factible que tenemos los cazadores de luchar por la recuperación de las especies cinegéticas es proteger de las tropelías humanas el entorno natural. El problema de la caza es ante todo ambiental y no patógeno. Cuando a la Naturaleza le va mal, también le va mal a la caza. Todo lo demás, es debate inútil.

Como bien saben, el futuro de la caza es oscuro. Por ello, los cazadores hemos de exigir más voluntad y determinación a la administración y a las federaciones. Son ellos quienes tocan de cerca el nudo gordiano de la caza y quienes ocupan los sillones donde se toman las decisiones que la afectan. Pues son los que manejan mayor y mejor información. Sin embargo, estos, en un acto de falta de coraje o cobardía, no emplean su poder para denunciar y hablar claro de la situación sino que, en una dejación clara de sus funciones, marean la perdiz año tras año, comprometiendo seriamente la actividad cinegética a nivel general ya que, de aquí a poco tiempo, solo se podrá disfrutar de la misma en los pocos santuarios cinegéticos privados que subsistan, en los que, ¡verbigracia!, estos personajes cada otoño se suelen colar escopeta al hombro por mor del cargo.