El privilegio de convertirse en concejal

Ser concejal en un ayuntamiento extremeño lleva aparejado, además de un sueldo (en el caso de ser liberado), otras cosas que no están al alcance de sus administrados, desde una plaza de aparcamiento a entradas para eventos como conciertos, representaciones teatrales o corridas de toros. Sobre estas prebendas han puesto el foco ediles de los nuevos partidos recién llegados a la política. Los más veteranos en el Consistorio afirman que es la práctica habitual en muchas corporaciones, no ocultan por tanto estas regalías y las suelen justificar con el argumento de que así se ha hecho siempre o que se trata de una cuestión de protocolo o representación. Sin embargo, no todos los beneficiados ven con buenos ojos estas costumbres.

El martes pasado las concejalas de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Plasencia, Mavi Mata y Elena Mejías, comparecieron para criticar que les regalan entradas cada viernes para las representaciones que tienen lugar en el teatro Alkázar. También les parece injusto que pongan a su disposición bonos para la instalaciones deportivas solo por el hecho de ser concejalas.

Tras consultar en diferentes ayuntamientos de la comunidad queda claro que los privilegios que sobrevienen con el cargo de edil son frecuentes.

En Badajoz saltó este tema a los titulares cuando en 2011 el entonces portavoz de Izquierda Unida, Manuel Sosa, y su compañero Felipe Cabezas renunciaron a la medalla de bronce y al pin de oro que, como nuevos representantes públicos, les regaló el Consistorio el día de la toma de posesión. Esto, según criticó, suponía un gasto de 23.000 euros y además se repartía en dos partidas para poder adquirir estos regalos de manera directa en una joyería de la ciudad, evitando así el concurso público.

Cuando Recuperar Badajoz (Podemos) llegó a la Corporación en 2015 también lo rechazó. Acababan de tomar posesión los nuevos partidos políticos y ya estaba por tanto sobre la mesa la supresión de privilegios. Lo siguiente que hizo la formación morada fue poner en tela de juicio la tradicional reserva de entradas para concejales del concurso de murgas del carnaval, ya que los aficionados hacen noche a las puertas de la taquilla para conseguir la suya pagando y a los ediles el Ayuntamiento les regalan varios pases para disfrutar a lo largo del concurso. Aunque hay partidos que han renunciado a ellas, todavía se siguen dando entradas a concejales directamente.

Según la edil de Unidas Podemos en Badajoz, Erika Cadenas, ella volvió a rechazar la medalla de la ciudad y hará lo mismo con las entradas para las murgas cuando llegue el momento. Ella debutó como concejala hace apenas tres meses. En lo que va de mandato, asegura que solo les han ofrecido entradas para la Feria de la Caza que se celebra en la instalación municipal de Ifeba y la plaza de aparcamiento en el parking municipal que hay a pocos metros del Consistorio. En este caso reconoce que sí la usa, aunque no demasiado pues apenas coge el coche, y solo para ir a trabajar al Ayuntamiento, dice. En cualquier caso, considera que esta tarjeta para aparcar debería ser solo para ediles, no para cargos de confianza.

Cáceres y Mérida

En Cáceres ya hubo polémica con las entradas gratis al inicio del anterior mandato. Podemos y PSOE criticaron los privilegios de los concejales y devolvieron las entradas que les entregaron para el concierto de Fito y Fitipaldis, de 32 euros cada una en taquilla. Son 25 concejales y el promotor privado ofreció dos pases a cada uno. El asunto se convirtió en moción dos meses después, pero PP y Ciudadanos rechazaron suprimir la entrega de entradas para espectáculos a concejales y argumentaron que era una propuesta demagógica.

Ahora ha debutado en la Corporación cacereña Teófilo Amores, de Vox, quien asegura que a él no le han ofrecido nada. En Podemos son claros al respecto: «Nosotros no aceptamos invitaciones que tengan un valor económico, sean entradas o invitaciones para otros eventos, si al común de los mortales le cuestan dinero. Es una norma del grupo municipal. Tampoco aceptamos bonos, ni nada similar, y además rechazamos la opción de regalarlas a personas con necesidades porque nunca sabrás qué hacen con las entradas, si las usan o las revenden, así que cualquier regalo lo devolvemos a su origen», afirmaban tajantes esta semana en este grupo municipal.

En Mérida Unidas por Mérida (Izquierda Unida, Podemos y Equo) asegura que ha renunciado a cualquier privilegio, tal y como antes hicieron los concejales de Izquierda Unida o Podemos. Esto consiste en no hacer uso de las entradas para el Festival de Teatro Clásico cada verano o no asistir como autoridad a las procesiones que se celebran en la ciudad, por ejemplo.

También en anteriores legislaturas les ofrecieron desde aparcamiento gratis en el parking de la Politécnica a una 'tablet', todo lo cual ha sido rechazado, según afirman en Unidas por Mérida.

Concierto de Luis Fonsi

Por otro lado, en Don Benito Ciudadanos ha debutado este año en la corporación municipal después de más de tres lustros de bipartidismo y sus miembros ya han comprobado que existen algunas facilidades, sobre todo en cuanto a las propuestas culturales.

«Llevamos apenas tres meses en el Ayuntamiento y nos han facilitado entradas para los actos que han sido organizados por el Consistorio o que son patrocinados por el mismo», reconoce María Luisa Cifo, abogada de profesión.

Como ejemplos más recientes recuerda las entradas que les facilitaron para los conciertos de Luis Fonsi y Omar Montes, también para los festejos taurinos durante las Fiestas y Ferias de Septiembre en la localidad. «Pero una o dos entradas por concejal como mucho», matiza.

La portavoz de Ciudadanos indica además que no disponen de bonos para el acceso a servicios municipales, «pagamos como cualquier ciudadano la cuota si queremos acceder a cualquiera de ellos». En ese sentido pone el ejemplo de su compañero en la corporación, Alejandro Alarcón: «Él es nadador profesional, lleva muchos años acudiendo casi a diario a la piscina climatizada y sigue pagando su abono como cualquier vecino más».

En Trujillo tradicionalmente, en los festivales de música, danza y teatro, se invita a diversas personalidades y, entre ellas, a todos los concejales. Además, si hay eventos especiales, suelen tener sitio privilegiados.

En el teatro Carolina Coronado de Almendralejo la mayoría de las compañías entregan un número de entradas al Ayuntamiento para su reparto entre concejales que es variable –«cinco, siete o diez», apuntan fuentes municipales–. En actividades benéficas no se entrega ninguna, pero para el concierto de este viernes de Juan Perro el promotor ha dado siete entradas.

En el caso de la corrida de toros de las fiestas de la Piedad en agosto, la empresa regala entradas a la reina y damas de honor de las fiestas y seis más para la corporación municipal. Por contra, en las fiestas patronales ya desaparecieron las cenas institucionales que daba el 'bodeguero de honor' hace años y en las instalaciones deportivas los concejales no cuentan con ningún tipo de entradas o bonificaciones.

Lo que sí tienen tanto concejales como personal de confianza municipal es una tarjeta para poder estacionar en los aparcamientos reservados detrás del ayuntamiento. Este mismo privilegio se da en más ayuntamientos, como el de Navalmoral de la Mata, donde según aseguran desde el gobierno municipal, en manos del PSOE, cada uno se paga su entrada cuando quiere presenciar una actuación o utilizar una instalación municipal.

