Prisión, dulce prisión

Alguien que siempre ha vivido tras las rejas de una celda debería valorar más que nadie la libertad, o al menos así debería ser. En 1986, para Eduardo Taguas era todo lo contrario. Opinaba incluso que los verdaderos presos eran los que vivían fuera.

Eduardo nació en la cárcel, en Málaga, donde su madre estaba reclusa. Debido a eso, Eduardo creía tener motivos para estar resentido con las mujeres: «Una me dio la vida en la cárcel y como castigo he prometido no tener relaciones con ninguna», contaba.

Su primer crimen, el cuál le llevó a un centro correccional de menores, fue el robo de una colonia en una droguería. Poco a poco fue enlazando pequeños crímenes hasta llegar a la edad de 17 años, cuando le trasladaron a prisión. Allí se sintió increíblemente cómodo, lo que provocó que cada vez que salía de la cárcel cometiera algún delito para regresar a lo que consideraba «su hogar».

Decía haber conocido a Jarabo antes de que fuera ajusticiado: «Era muy buena gente a pesar de ser un asesino»

A sus 59 años, Taguas aseguraba haber estado en todas las cárceles de España, incluso en las de alta seguridad. Una de las veces que acabó su condena y por ende llegaba su puesta en libertad, se manifestó frente la puerta de La Modelo de Barcelona, hizo una huelga de hambre que duró varios días. Su principal motivación es que le volvieran a arrestar y poder así «regresar a casa». Su intento vía protesta fue en vano, por lo que tuvo que comerse un libro de apuntes de una comisaría, fue entonces cuando le metieron cerca de cuatro años.

La entrevista que publicó HOY en agosto de 1986 fue durante un permiso que Taguas disfrutó mientras cumplía condena en la cárcel de Badajoz, viviendo que diría él. La razón oficial del permiso era visitar a un familiar, pero no tenía familiares. Si salió fue por la insistencia de «sus niños», un grupo de jóvenes con los que compartía condena y que le 'obligaron' a salir unas horas de su casa.

Eduardo creía que las personas que cometen crímenes deberían tener el derecho de redimirse. «Si usted es un padre de familia con cuatro hijos y no tiene dinero ni trabajo, tendrá que hacer algo, robar o lo que sea, –razonaba– y cuando lo has hecho, todavía encima te encierran». Aseguraba que la culpa de todos los males de los muchachos eran de la sociedad y el Gobierno.

Poco después de hacer la entrevista para este periódico, Eduardo iba a ser puesto en libertad, pero él ya tenía en su mente cometer algún delito para volver: «Es mi casa y no quiero abandonarla. Prometo no hacer daño a nadie, no tengo permiso para robar ni quitarle la vida a una persona, alguien nos ha dado la vida y solo él manda en ella».

Este pintoresco preso también aseguraba ser amigo del conocido asesino Jarabo. Este criminal se llevó por delante la vida de cuatro personas en el año 1958 en Madrid. Jarabo a pesar de haber nacido en una familia adinerada, llevaba un nivel de vida demasiado caro: consumía mucha droga, principalmente cocaína y además frecuentaba prostíbulos. Un ritmo de vida que tenía un precio que él no podía pagar y acabó debiéndole una gran suma de dinero a dos prestamistas. Para saldar la deuda los mató. También acabó con la vida de la mujer de uno de ellos y con su criada. Eduardo aseguró hacerse su amigo durante su estancia en Carabanchel, antes de que este fuese ejecutado a finales de la década del 50: «Era muy buena gente a pesar de ser un asesino».

Como intento final para pasar el resto de su vida en la cárcel, se declaró culpable del crimen de los marqueses de Urquijo, delito que con el tiempo se demostró que no tenía nada que ver. En este caso se arrestó al yerno de los marqueses, Rafael Escobedo, el cual actuó por rabia y desesperación al ver que su esposa Miriam de la Sierra y Urquijo le estaba siendo infiel con otro hombre. Lo curioso del asunto era escuchar a Taguas narrando una historia escalofriante con todo lujo de detalles de cómo sucedió la ficticia muerte de los marqueses.

No es fácil meterse en la piel de alguien como Eduardo, pero tampoco es fácil encontrar a alguien que haya nacido detrás de los muros de una prisión y los tenga por su hogar.

