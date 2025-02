Primo, Moret y Montesino

Una amante, un cacique o una mina. O buscamos rápidamente uno de estos tres elementos o tardaremos en tener un tren decente. Ya se han ... puesto a la venta los billetes de bus+tren para viajar a Madrid del 6 al 31 de mayo. Se supone que el 1 de junio circularán por nuestras vías los Alvia gallegos, aunque los billetes no han salido a la venta y solo falta un mes.

El otro día me contaron una leyenda que desconocía por completo. Dice que Cáceres no fue bombardeada durante la Guerra Civil porque aquí vivía la amante de un alto cargo de la República. Es verdad que en agosto del 37 hubo un bombardeo que dejó varios muertos, en su gran mayoría civiles, pero no hubo más ataques de los Tupolev rusos, a pesar de que Cáceres era la retaguardia donde descansaban y se curaban los soldados del ejército de Franco en el frente de Madrid.

Quien me contó esta historia fue un profesor con un antepasado que el 23 de julio de 1937, a las 9.30 de la mañana, hacía guardia con un compañero en la puerta del palacio de Mayoralgo. A esa hora, le entraron ganas de orinar y se fue al baño, y a esa hora aparecieron los cinco bombarderos republicanos que descargaron 29 bombas y dejaron 34 muertos y 78 heridos. Cuando el vigilante regresó del baño, su compañero había muerto, los Tupolev se habían marchado y no volvieron más porque, eso dice la leyenda, había una amante por el medio.

Estas amantes, quizás más legendarias que reales, ya habían protagonizado otra historia singular en Extremadura, la del tren de Madrid a Villanueva de la Serena por las Villuercas. La leyenda, recogida esta vez en los libros, asegura que el dictador Primo de Rivera tenía una amante en Villanueva de la Serena y decidió construir una línea ferroviaria para venir a visitarla. El desamor debió de llegar antes que el tren y la línea no se acabó, pero que sepan los paseantes de la vía verde que tal vez deban agradecer el encanto de sus caminatas al amor impetuoso y caciquil de Primo de Rivera.

No se ha oído nada sobre amantes extremeñas o extremeños actuales de políticos madrileños así que habrá que recurrir a otras añagazas para agilizar el AVE. Una de ellas es contar con un cacique de peso. Por ahora, el único extremeño de peso en Madrid es Pedro Rocha, que puede traernos una selección de fútbol, pero no un tren. Sí que tuvimos dos caciques que agilizaron el tren según sus necesidades. Uno fue Cipriano Segundo Montesino (Valencia de Alcántara, 1817), primer ingeniero industrial de España, casado con la heredera del general Espartero, vicepresidente del Senado, director de Obras Públicas, autor de la Ley de Ferrocarriles, que estableció el ancho de vía español de 1.672 milímetros atendiendo a la orografía peninsular, y presidente durante 30 años de MZA, principal compañía ferroviaria española. Cuando se barajó unir Madrid con Lisboa por ferrocarril, se barajó la ruta más corta por Zarza la Mayor y Monfortinho, pero Montesino convenció al ministro de que debía ir por Palazuelo y Valencia de Alcántara, soslayando Plasencia y Cáceres. Así se hizo.

Fue entonces cuando apareció otro cacique asociado a una mina: Segismundo Moret 'compró' las minas de fosfato de Cáceres, que impulsaron definitivamente ese trazado con un ramal a las minas cacereñas. El señor Moret ya había conseguido que el tren Madrid-Badajoz por Ciudad Real soslayara Almadén y sus minas para pasar por un palacio suyo. Resumiendo: no tenemos amantes, no tenemos caciques, la mina que viene no la queremos y, por ahora, lo único seguro es que, desde el lunes que viene, iremos a Madrid en bus+tren.