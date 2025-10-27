Primeras elecciones anticipadas en Extremadura

Juan Soriano Lunes, 27 de octubre 2025, 21:19 Comenta Compartir

Las elecciones del 21 de diciembre sólo tendrán papeletas para la Asamblea de Extremadura. Por primera vez en la historia de la comunidad, los comicios autonómicos se separan de los municipales, a los que siempre han estado ligados.

El Estatuto de Autonomía de 1983 estableció que las elecciones deben celebrarse el cuarto domingo de mayo cada cuatro años con el fin de coordinar el calendario de diversas convocatorias. Así se recogió también en los textos estatutarios de otras comunidades. El objetivo era coordinar las distintas elecciones, así como los comicios locales, para ahorrar gastos.

Pero con el tiempo los estatutos han ido incorporando la competencia de disolución anticipada de las asambleas regionales, una potestad que inicialmente sólo tenían las llamadas comunidades históricas (País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía), que por ese motivo cuentan con su propio ciclo electoral.

En Extremadura, esa opción se incorporó en la reforma de 1999, pero nunca se había ejercido hasta ahora por parte de la Presidencia de la Junta de Extremadura. Además, se mantuvo que en caso de adelanto electoral la legislatura duraría lo que quedaba de la originaria, lo que condicionaba una llamada anticipada a las urnas. Ese precepto se retiró con el nuevo Estatuto de Autonomía de 2011, pero aún permanece en el Reglamento de la Asamblea después de que los grupos de la oposición hayan rechazado una propuesta del PP para modificarlo.

De esa forma, el calendario de elecciones autonómicas siempre ha coincidido con las municipales, e incluso con otras citas. Así fue el 8 de mayo de 1983, el 10 de junio de 1987 (también al Parlamento Europeo), el 26 de mayo de 1991, el 28 de mayo de 1995, el 13 de junio de 1999 (de nuevo hubo elecciones europeas), el 25 de mayo de 2003, el 27 de mayo de 2007, el 22 de mayo de 2011, el 24 de mayo de 2015, el 26 de mayo de 2019 (otra vez con las europeas) y las últimas, el 28 de mayo de 2023.