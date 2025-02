Mi primera vez en la Asamblea

El 23 de marzo fue el último pleno de la Asamblea. De los 65 diputados, 26 debutaron como parlamentarios autonómicos (10 de 32 en el ... PSOE, 7 de 20 en el PP, los 7 de Ciudadanos y 2 de 4 en Unidas por Extremadura). Cuatro de ellos relatan su experiencia. Una, Piedad Álvarez (PSOE) repite; dos, Lorena Rodríguez, de Unidas por Extremadura y Marta Pérez, de Cs, se retiran de la política; y otro, Juan Luis Rodríguez (PP) no sabe aún si su partido lo volverá a incluir en la lista. Salvo Pérez, el resto ya conocía la política municipal y al término de esta X legislatura coinciden en que ha sido un honor y un aprendizaje pertenecer a la institución que hace las leyes en Extremadura.

También están de acuerdo en que la pandemia ha marcado el ritmo en estos cuatro años y que hay una enorme diferencia entre ejercer sustentando al gobierno y hacerlo en la oposición, esto último muy frustrante. Otra gran diferencia, apuntan los grupos menores, es la sobrecarga de trabajo en comparación con PSOE, que reparte la tarea entre 32 diputados o el PP, entre 20.

En cada testimonio relatan cómo supieron que tendrían con escaño en Mérida y los nervios de sus primeras intervenciones. También hay críticas, como la manera en que las grandes formaciones usan la Asamblea para premiar a su gente más que para trabajar por la región o las principales diferencias respecto a la política que se hace en los pueblos, mucho más cercana y, en ocasiones, más exigente porque requiere más horas de dedicación.

Piedad Álvarez Grupo Socialista «Hay mayor repercusión, por eso sientes nervios antes de cada intervención»

Desde 1994 es profesora de química y tiene su plaza en el instituto Santiago Apóstol, en Almendralejo, donde se inició en la política, ya que pasó cuatro años en el gobierno municipal –de 2007 a 2011 como concejala de Educación y Cultura– y otros ocho en la oposición, una etapa que prefiere olvidar porque sufrió muchos ataques personales que terminaron afectando a su familia.

Piedad Álvarez dice que siempre le interesó la política. «Pero mi abuelo lo pasó mal tras la Guerra Civil y a mi madre le daba miedo que me metiera en esto, hasta que mi marido me animó y en 2003 me afilié al PSOE», cuenta. Tras su periplo en política municipal, que también compaginó como delegada provincial de Educación, en 2019 iba de número 20 por Badajoz y fue la última en entrar como diputada en la Asamblea. «El mío es el escaño que Vox finalmente no consiguió, así que me alegré mucho». Hace dos semanas supo que el PSOE volvía a contar con ella en las listas para el 28M, esta vez en el número.

Sobre su primera etapa como diputada autonómica que está a punto de concluir, Álvarez recuerda la impresión que le causó el escenario. «Hay mucha diferencia con un ayuntamiento. El salón de Plenos de la Asamblea impone respeto, primero porque es más grande la distancia entre el atril y los diputados, y también por repercusión mediática, por eso con cada intervención en público sientes un pellizquito en el estómago. En mi Ayuntamiento no estaba tasado el tiempo, pero en la Asamblea sí y tienes que ser más precisa en las intervenciones y eso es motivo de tensión hasta que te acostumbras. Además, intervienes ante el presidente de la Junta y los consejeros y eso da un plus de nerviosismo, aunque también resulta gratificante. Otra diferencia es que en un ayuntamiento hacer política es más duro porque estás las 24 horas, pero Mérida sientes la responsabilidad porque se hacen leyes que luego rigen la sociedad civil».

Álvarez, que se ha volcado sobre todo en temas de educación está especialmente orgullosa de la ley de gratuidad de libros de texto o la más reciente sobre aulas matinales y comedores escolares. «Pero como experiencia vital me quedo con el trabajo que se hizo en la pandemia, cuando en 24 horas hubo que llevar la enseñanza a un medio novedoso y ahí todos dimos una lección, hablo también de docentes y alumnos».

Según dice, para ella lo más duro de la legislatura ha sido el fallecimiento de una parlamentaria del PP (Consuelo Rodríguez Píriz por covid). Y, además, en estos cuatro años «me ha gustado el trato cordial que he mantenido estos cuatro años con la oposición, donde no conocía a nadie, aunque entiendo que puede ser frustrante cuando tienes enfrente una mayoría absoluta porque quien se mete en política lo que quiere es cambiar la vida de la gente». Madre de dos hijos de 18 y 20 años, afirma que en esta legislatura los ha escuchado para saber qué inquietudes y problemas hay tanto en la universidad extremeña como en los institutos.

Juan Luis Rodríguez Grupo Popular «Llevo mal que se denoste la política, generalizar es muy injusto»

Es abogado de profesión y entró en política en 2007 como concejal en su pueblo, Miajadas. Diputado provincial desde 2011, ha estado tanto en el gobierno como en la oposición hasta que en 2019 fue de número siete en la lista del Partido Popular a la Asamblea por Cáceres. «Si mi partido pensó que podía hacer una labor beneficiosa en la Asamblea pues no me lo pensé mucho cuando me llamó Monago (...) Los tres estamentos en los que he hecho política son distintos. En la administración local las acciones son más tangibles, todo es más cercano, y cuanto más elevas las competencias es más complicado».

Rodríguez recuerda perfectamente su primera intervención. «Fue para recriminar a la vicepresidenta una ley por el nombramiento de altos cargos sin que pasara por comisión, tal y como manda la ley que lo regula, un trámite que se saltaron. Aquello fue desde el escaño, luego ya hablé la tribuna y estaba nervioso, pero por la enorme responsabilidad que supone. Fue para hablar de la ley de colegios profesionales».

Rodríguez, padre de dos niñas pequeñas, cuenta que está en política por vocación, pero que su trabajo es la de abogado. En cuanto a su primera experiencia como parlamentario resalta la «cortesía», pero le ha sorprendido negativamente que el gobierno no tenga en cuenta el trabajo de la oposición. «Hay enmiendas a los presupuestos que carecen de ideología que no entiendo por qué no aceptaba el gobierno. Por ejemplo, para agilizar transferencias a los ayuntamientos».

En su opinión, esta X legislatura ha sido complicada por el covid, pero dice que siempre se ha visto muy arropado por su grupo. Lo que no entiende es la mala fama que tienen los políticos. «Llevo mal que se denoste la política. Uno ejerce el servicio público lo mejor que puede, no desde la verdad absoluta o la infalibilidad, pero sí pensando en hacer el bien, por eso generalizar es muy injusto. En España hay más de 8.000 alcaldes y muchos de ellos no cobran», recuerda.

Marta Pérez Grupo Ciudadanos «Empiezas con ímpetu, pero luego ya manejas los códigos de la Cámara»

Cuando tomó posesión en la Asamblea fue la diputada más joven. 31 años tenía aquella primavera de 2019 Marta Pérez Guillén, emeritense, periodista de profesión cuyas amigas, ya en el colegio, le decían que iba para alcaldesa. Ahora, con 34, se despide de la Asamblea con «sabor agridulce». La explicación es una legislatura en que Ciudadanos, su partido, que consiguió siete diputados, ha sufrido divisiones que dice le han hecho perder la ilusión inicial y llevarse desengaños personales. «Es inevitable que te afecten los cambios, pero estás aquí por un objetivo superior, trabajar por los extremeños, así que intentas que las rencillas internas no te afecten».

Sobre cómo empezó todo, recuerda que estaba a punto de marcharse a Madrid a buscar trabajo. «Entonces me llamó Cayetano Polo (coordinador regional que dimitió en septiembre de 2020) para trabajar con él en Comunicación del partido. Meterme en una organización política fue un punto de inflexión en mi vida. Luego, sin aspiración por estar en una lista me vi en ella. No me lo esperaba y me lancé porque siempre fui valiente. Salvando las distancias, se dice que un ministro ni pide serlo ni se niega, salvo que tengas una incapacidad manifiesta para hablar en público. En cualquier caso, recibimos mucha formación del partido para desenvolvernos ante los medios de comunicación, y me empapé del reglamento. Te dicen que salgas al ruedo cuanto antes. Yo la primera vez que hablé dormí regular la noche antes porque siempre he sido muy nerviosa. Lo hice con una pregunta y desde entonces hasta hoy he notado una evolución. Al principio empiezas de manera brusca, con mucho ímpetu, pero luego manejas los códigos de la Cámara y controlas mejor los tiempos».

Como diputada su grupo le asignó siete comisiones y dice que a la que más tiempo ha dedicado ha sido a la de Cultura, turismo y Deportes por la gran cantidad de dinero que mueve.

Otra razón por la que Marta Pérez no acaba satisfecha la legislatura es porque cree que la mayoría socialista no valora el trabajo de la oposición. «El primer año –relata como anécdota– me preparé los presupuestos de manera exhaustiva con mucho trabajo e ilusión y porque me creí esa mano tendida de la que habló el PSOE y que iba a valorar nuestras enmiendas pues eran positivas y no me cabía en la cabeza que no las aceptaran, pero las rechazaron todas. Otras veces sí se han abierto al diálogo, pero la mayoría no».

Como reflexión final, la diputada de Ciudadanos cree que esta experiencia ha sido «un privilegio por ser una de las 65 personas en una comunidad de un millón de habitantes. Me quedo con el cariño de la gente porque estando en plenos o comisiones te preguntas si esto interesa a la gente, pero luego vas por la calle y te dice alguien que lo ha visto y está de acuerdo contigo, o profesionales de un sector que has defendido te dan las gracias». También reconoce que ha crecido como periodista. «Ahora sé qué preguntar, dónde pinchar o cómo analizar unas cuentas», señala.

Lorena Rodríguez Grupo Unidas por Extremadura «Esto a veces parece un cementerio de elefantes para premiar a algunos»

Lorena Rodríguez es la cuota regionalista de la coalición Podemos-IU- Extremeños que en las elecciones de 2019 sacó cuatro diputados. «Recuerdo aquel día con sabor agridulce porque perdimos las municipales, pero al rato me llamó Irene (De Miguel) para decirme que íbamos a ser compañeras en las Asamblea»

Ahora tiene 38 años, pero ella empezó en política con 22 años en su pueblo cuando tenía que atender problemas a todas horas. «Era demasiado joven, lo cual me ha robado mucho tiempo para mi familia y he tenido que posponer ser madre», reconoce ahora esta mujer que primero fue teniente alcalde y en 2014 se convirtió en alcaldesa de su pueblo, Carcaboso (Cáceres, 1.1000 habitantes), donde un polémico acuerdo entre PP y PSOE en 2015 la renovó como a ella como alcaldesa para un mandato «complicado de gestionar y bastante desagradable, con muchos ataques personales».

Ahora Rodríguez acaba de cumplir cuatro años como diputada autonómica y dice que abandona la política por voluntad propia para dedicarse a su profesión, la de trabajadora social, tarea que desempeñará a través de una asociación de mujeres.

En unas semanas dejará atrás su primera y única etapa en la Asamblea y, aunque valora el aprendizaje, se le nota que no está satisfecha al cien por cien. Esa sensación tiene que ver con que por pertenecer a un grupo parlamentario pequeño ha estado cargada de trabajo, y también con que teniendo enfrente la mayoría absoluta socialista a veces ha sentido que tanto trabajo no ha servido de nada. Además, percibe que esta institución los grandes partidos la usan para retirar a sus políticos más fieles. «Me gustaría que entrara más gente joven y más mujeres porque esto a veces parece un cementerio de elefantes para premiar a quienes llevan años siguiendo la doctrina del partido, ya que estar aquí es muy cómodo si tienes una organización con muchos diputados porque entonces se vive muy bien».

En su caso, cada vez que tiene que acudir a la Asamblea debía que hacer tres horas de coche y apunta una gran diferencia entre la política municipal y la autonómica. «En un ayuntamiento las ayudas son directas, una familia tiene un problema y tratas de solucionárselo. En la Asamblea aprendes de dinámica parlamentaria y tienes los consejeros a mano para tratar algún asunto, pero yo contaba los plenos y la mayoría de las cosas que proponíamos no se aprobaban, así que estar en la oposición a veces es frustrante, porque encima si se aprobaba algo y no se cumplía no pasaba nada. Eso en un Ayuntamiento no es así porque si no cumples lo que se ha aprobado los vecinos te crujen», cita como la principal diferencia que ha apreciado en estos cuatro años en los que se ha volcado, sobre todo, en temas de feminismo, Cultura y Deportes, y de política social, en los que echaba una mano a su compañero Joaquín Macías porque la pandemia lo ha requerido.

Según Lorena Rodríguez, la profesión de política no se entiende a veces. «Muchos que me conocen pensaban que trabajaba en la Junta y yo tenía que explicar que no, que estaba en un órgano legislativo».