La primera vacuna llegó hace 217 años a Extremadura

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 1 de noviembre 2021, 21:28 | Actualizado 22:59h. Comenta Compartir

En el año 1801 en Badajoz murieron 200 niños de viruela, una enfermedad que actualmente está erradicada. La esperanza llegó a la capital pacense en 1804, cuando se puso la primera vacuna en Extremadura. Meses después se comprobó que no había casos en la ciudad. Durante 217 años se han ido incorporando nuevos pinchazos contra las enfermedades. Las vacunas se han convertido en algo normal hasta que una pandemia mundial las ha vuelto a poner en valor.

«A las vacunas no se les daba mucho valor porque, de las cosas que funcionan, no nos damos cuenta», explica Cecilio Venegas, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz. Este profesional ha realizado una investigación sobre las vacunas en Extremadura ahora que se han redescubierto. Su trabajo pudo escucharse recientemente en una charla en la Academia Nacional de Farmacia, de la que es miembro. «A raíz de la covid investigué sobre las pandemias y luego sobre las vacunas».

La investigación de Venegas revela que el primer pinchazo se produjo en Badajoz en 1804. Fue la primera vacuna en Extremadura y una de las primeras de España.

«A las vacunas no se les daba mucho valor hasta la pandemia porque, de las cosas que funcionan, no nos damos cuenta» CECILIO VENEGAS Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz

En 1803 Carlos IV financió la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, más conocida como Expedición Balmis, por el médico Francisco Javier Balmis. Durante tres años un grupo viajó por países del imperio español para probar la vacuna de la viruela, que provocaba miles de muertes de niños cada año. Fue un éxito.

En 1804 el capitán general de Extremadura, Juan Carrafa, trajo la vacuna la región. Este militar de origen italiano había recibido este cargo de Manuel Godoy, el pacense más ilustre, ya que ambos se formaron el regimiento Guardia de Corps.

El periódico Gazeta de Madrid publicó el 28 de julio de 1804 una crónica de esta prueba de la vacuna en Extremadura. Al igual que con el coronavirus, hubo algo de miedo, pero unos meses después se demostró su eficacia. «Juan Carrafa (...) introducir la vacuna en esta ciudad de Badajoz, venciendo las dificultades y quitando las preocupaciones a los padres haciendo por sí mismo las incisiones a un grande número de criaturas y a muchos adultos», dice el diario.

La gaceta establece que Carrafa vacunó personalmente a 891 personas en Badajoz y que las dosis también fueron llevadas a varios pueblos de la provincia. «En este grande número de vacunados no se ha experimentado la menor desgracia», indicó el periódico, que esperó varios meses para ver los resultados y comprobar que ese año, a diferencia de otros, no había muertes por viruela. «Como apasionado de la vacuna y del bien de la humanidad doy al público estos interesantes avisos, no dudando que les serán útiles y que otros sujetos de carácter imitarán al general de Extremadura para propagar un descubrimiento tan grande y tan beneficioso, cuyos ventajosos resultados serán incalculables».

Ampliar Cartel sobre la vacuna y periódico de 1804. PAKOPÍ

En esa primera incursión de la vacunación en Extremadura también se llevó a cabo un experimento para extenderla con mayor seguridad. La vacuna de la viruela salía de las costras de los gramos que provocaban los pinchazos, una reacción similar a la propia enfermedad, pero mucho menos violenta. En 1804 en la región comprobaron que se podían trasladar las costras pulverizadas para luego rehidratarlas Esto permitía llevar la vacuna a otros lugares y era más seguro que trasladarla en viales de cristal que podían degradar la efectividad.

Con este experimento se imitó al de un médico de Viena llamado Uberlacher. «El capitán general hizo un experimento y vacunó con este método a una niña de 6 años el día 26 de junio último, haciéndole cuatro incisiones, dos en cada brazo. Al tercer día le salieron dos granos vacunos, uno en cada brazo, y al noveno se hallaron en el mas perfecto estado con todas las señales de verdadera vacuna». El pus de estas costras sirvió para vacunar a 30 personas.

«La primera vacuna que se puso en Extremadura fue en 1804 en Badajoz, la de la viruela y fue de las primeras de España» CECILIO VENEGAS Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz

Este método se asemeja al origen de la vacuna. Se cuenta que los primeros en inmunizarse contra la viruela fueron los ganaderos de la India, que se frotaban las costras de los animales para lograr la resistencia a la enfermedad. Una historia similar, de una mujer que ordeñaba vacas, las escuchó el médico inglés Edward Jenner, que sistematizó la vacuna antivariólica y es considerado el padre de la inmunología.

En su investigación, Cecilio Venegas ha recuperado un cartel informativo sobre la vacunación de la viruela. Se usaba para informar a la población sobre cómo debían verse los pinchazos días después de la inyección, cuando se formaba una reacción. La imagen muestra a un niño con 'botones' o granos de tamaño y la evolución que debían sufrir.

Tras la viruela hubo que esperar casi 90 años hasta contar con un nueva vacuna. Fue en torno a 1890, cuando se descubrieron las del cólera y la rabia.

Ya en el siglo XX el método cambio, según explica Cecilio Venegas, y la investigación se centró en los microorganismo. Eso permitió que fuesen surgiendo más vacunas: fiebre tifoidea, tuberculosis, difteria, tosferina, tifus, poliomelitis, paperas, rubéola, sarampión, meningitis, neumonía, hepatitis B o varicela. Ya en el siglo XXI se han descubierto otras como la vacuna contra el virus del papiloma humano o la malaria y el ébola, las más recientes hasta la covid.

Salud pública

En estos años no solo se han descubierto vacunas, sino que se ha creado un sistema para suministrarlas que incluye un departamento de salud pública, es decir, una entidad que no solo se ocupa de inmunizar a la población, sino de promover otro tipo de prevención. Por ejemplo, en Badajoz se creó un Instituto Provincial de Higiene. La sede estaba en el cruce de las calles San Gabriel y Bravo Murillo. Ya no se mantiene, pero se conserva el cartel.

Venegas ha recuperado los boletines de este instituto que recogen, por ejemplo, campañas para informar a población sobre la importancia de contar con aseos dentro de las viviendas o de la calidad de las aguas. Uno de estos boletines muestra que a principios del siglo XX, solo 100 años después de la primera vacuna, ya existía un organigrama completo de salud pública. Contaban con una sección de sueros y vacunas, pero también de análisis bacteriológicos, de análisis químicos, especialmente de alimentos, y de un departamento veterinario. También se creó una sección de epidemiología.

El ultimo hito ha sido la rápida puesta en marcha de la vacuna de la covid. «Es una muestra de lo que ha cambiado porque antes se tardaban años en contar con una vacuna», dice Venegas que resalta otra casualidad, el centro de salud Los Pinos, en Ronda del Pilar, fue de los primeros puntos de vacunación en Badajoz, y durante esta pandemia el Palacio de Congresos, a solo unos metros, ha sido una de las sedes para vacunar.

Comenta Reporta un error