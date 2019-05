«En esta sartén puedes hacer crepes». Eso le dije a mi mujer cuando llegué a casa con una sartén doble que había encontrado de oferta en el híper. Y ella me respondió: «Claro, como estoy todo el día haciendo crepes pues me va a venir muy bien». Mi mujer no ha hecho en su vida crepes francesas ni filloas gallegas, que son parecidas, pero los hombres somos así: para justificar un capricho, le buscamos utilidades sin sentido ni lógica.

Mi capricho era un deseo muchas veces aplazado, pero que por fin he realizado. Me he comprado una sartén doble: un imán une sus dos caras, queda herméticamente cerrada y me permite cocinar uno de los pocos platos que me era imposible hacer: la tortilla de patatas. Con esta sartén, puedo, por fin, darle la vuelta sin que se me derrame el huevo no cuajado.

Mi mujer me deja hacer porque sabe que no conviene acogotarme y no está mal que tenga algún que otro capricho. Como ven, soy de buen conformar: no pido un Ferrari ni un velero. Me conformo con una sartén de buen material y doble tapa y me quedo tan contento.

No se imaginan lo que supone para quien en su vida jamás pudo hacer tortilla de patatas, cocinar una, darle la vuelta sin manchar ni romper nada y llevarla a la mesa doradita, esponjosa y, más o menos, en su punto de sal. En estos días de abril y mayo, aunque me pasen cosas que pudieran parecer importantes, lo que de verdad me ha emocionado es mi primera tortilla de patatas.

También me satisface haber alcanzado cierta madurez consumista. Quiero decir que hace unos años, no hubiera actuado como lo hice al comprar la sartén. Porque entré en el híper y me detuve ante la oferta de utensilios de cocina, que incluía también cazuelas, cazos, rustideras, tablas y espumaderas de nylon y silicona. Curiosamente, quienes mirábamos la oferta éramos todos varones. A algunos, los acompañaban sus mujeres, que los observaban con desconfianza, atentas a cualquier capricho insensato.

Yo, que iba solo, caí en la tentación y cogí una olla XL de diez raciones preciosa: negra con su tapadera de cristal y acero inoxidable, en la que ya me imaginaba guisos de lentejas con morcillas, de alubias con pies de cerdo, de menestra con cordero. Monté en el carrito la gran cazuela y la sartén doble y seguí comprando, pero, a mitad de camino, salió a relucir mi educación pragmática, la que mi mujer me ha ido inculcando a lo largo de los años. ¿Para qué quiero una cazuela XL? ¿Qué hago con las dos ollas exprés que tengo en la alacena, una de ellas capaz de alimentar a un regimiento? ¿Dónde colocaré la olla de la OTAN?

Me reconcomía la mala conciencia, así que llamé a casa y allí me hicieron ver que si llevaba la cazuela XL, tendría que tirar la olla de la OTAN para hacerle sitio. Y decidí que no, que si la sartén doble con imán tenía un pase, la megacazuela era una insensatez. Además, le tengo tanto cariño a la olla de la OTAN, que me regaló mi madre en mis tiempos de estudiante.

Les cuento: cuando mi madre acabó de criar a sus seis hijos, decidió que no estaba dispuesta a aburrirse y se convirtió en una señora multiventas. Organizaba reuniones para vender Tupperware, después reunía a las amigas para venderles productos de tocador Stanhome (el último cepillo del pelo que tuve antes de quedarme calvo era de esa marca, de color rosa, y lo guardo como una reliquia). A continuación, mi madre se pasó a la venta de mantelerías de Lagartera, también puso una boutique en un piso y acabó vendiendo unas ollas que venían de Zaragoza, que preparaban un cocido en 20 minutos y parecían una bomba por el ruido que hacían. Mi padre decía que eran las ollas de la OTAN y yo creía que era por su forma de bomba y su ruido de misil teledirigido, pero no, se llamaban así porque en ellas cocían los guisos para los soldados de las bases americanas en Europa.

Hay cosas de las que nunca me desprenderé: mi cepillo rosa de cuando tenía pelo, mi olla de la OTAN estudiantil y esta sartén doble donde he hecho mi primera tortilla de patatas. Pero la cazuela XL era prescindible. Y di tú lo contrario.