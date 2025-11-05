Así fue la primera entrevista de Sanguijuelas del Guadiana en HOY: «El nombre da repelús, ¿pero a que no se te olvida?» La banda de Casas de Don Pedro se sentaba junto a nuestro compañero, J. López Lago en una entrevista que llegaba antes de su primer concierto y el lanzamiento de su disco

Irene Toribio Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:23 | Actualizado 12:09h.

El redactor de HOY, J. López Lago, tenía claro que estos chicos iban a triunfar y HOY tenía que contar su historia.

Cuando nos sentamos con Sanguijuelas del Guadiana para su primera entrevista, en pleno auge de sus ensayos en el pueblo, ya sabíamos que su éxito iba a ser imparable. Y vaya si lo ha sido. Apenas un año después están reventando salas y colándose en los carteles de los festivales más grandes de España. Su humildad, su pasión por la música y ese nombre que da «repelús», pero que nadie olvida, nos hicieron pensar que estábamos ante algo grande. Y hoy, viendo su meteórico ascenso, no cabe duda: sabíamos que, de alguna manera, lo conseguirían.

Nos hablaron de cómo nació el grupo, de ese nombre cargado de originalidad, y de cómo estaban viviendo su éxito 'in crescendo', en una entrevista que puedes revivir aquí.