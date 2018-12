La primera vez no duele

Saber idiomas es importante. A mí me sirvió para conseguir tranquilidad de espíritu. La historia sucede en Biarritz. Yo era un adolescente de 16 años que pasaba unos días con sus tíos. Como cualquier adolescente, estaba descubriendo mi sexualidad y mi pecado mortal fundamental era el mismo que cometen todos los adolescentes del mundo.

En España, nos habían avisado de que ese pecado mortal, cometido en exceso, podía llegar a causar ceguera y dejar graves secuelas como pérdida de memoria, falta de concentración, esterilidad, impotencia, trastornos psicológicos y otros males que no recuerdo. Además, se decía que la primera vez que se cometía, provocaba un dolor extremo. La verdad es que no he conocido a nadie que sufriera ese dolor, sino todo lo contrario, pero lo cierto es que vivíamos aterrorizados por aquel pecado nefando y metidos en un perpetuo círculo vicioso comisión-perdón, comisión-perdón. ¡Pobres chicos neuróticos tan atrapados por el placer como atemorizados por el infierno!

Desde luego, Biarritz no era el mejor sitio para hacer propósito de enmienda. Las ocasiones de pecar se sucedían y las tentaciones estaban en las carteleras de los cines con los fotogramas de Emmanuelle, en las playas, donde empezaba a aparecer el top-less, y en las terrazas del Quai de la Grande Plage, donde bebían combinados las chicas más guapas y sofisticadas del mundo.

En ese ambiente, yo era un pobre adolescente español que no había visto nunca un pecho de mujer, excepto el de su madre, ni sabía nada del cine erótico ni mucho menos del top less. Así que imagínense mi situación de pobre pecador nacionalcatólico hispánico con el agravante de que no tenía a mano ni a don Severiano, ni a don Emeterio, los curas que me solían perdonar mi nefando pecado de adolescencia.

Y aquí es donde entra mi don de lenguas porque servidor era un estudiante aplicado, que aprobaba Francés con buena nota en aquel tiempo en el que casi nadie se matriculaba en la asignatura de Inglés y a quienes la cursaban, se les tenía por cursis, afeminados y extravagantes.

El caso es que decidí aplicar mis conocimientos de idiomas para, en busca de paz interior, recurrir al sacramento de la Penitencia. Pueden imaginarse ustedes a aquel muchachito de 16 años, con sus pantalones campana y su cara de pardillo, entrando en una iglesia católica, descubriendo en la oscuridad una cabina de confesión con la lucecita encendida, dirigiéndose hacia ella sin saber cómo le iba a explicar al cura su pecado y arrodillándose contrito y atribulado.

Como no sabía decir Ave María Purísima en francés, le solté al padre un educado «bon soir» y como no sabía explicar mi pecado, le dije en francés macarrónico: «Je m'accuse d'avoir peché beaucoup, beaucoup contre le sixiéme mandamient», es decir, que me acusaba de haber pecado mucho, mucho contra el sexto mandamiento.

El sacerdote, muy amable, me pidió que explicara mi pecado terrible y ahí me pilló, pero descubrí que, en realidad, yo no sabía francés, lo que tenía era mucha cara, así que le describí con gestos mi pecado y el cura, tras sonreír divertido, me dijo muy despacio y en un francés que traduje perfectamente: «¡Ah, los españoles! Eso que haces no es pecado mortal, si acaso, una leve falta. Con el paso del tiempo, puede llegar a ser un problema, pero no para confesarse. A Dios, le preocupan más otros pecados».

Pueden imaginarse el alivio que supuso para un adolescente nacionalcatólico de principios de los 70 aquella revelación. Dejé de sentirme culpable, volví al paseo de la Gran Playa libre de tribulaciones y al regresar a Cáceres, me convertí en el líder de una teología liberadora al que todos los de su edad querían escuchar. Ni dolía la primera vez, ni te quedabas ciego ni era pecado... Igual ahora, con el retorno de la extrema derecha, 'eso' vuelve a ser pecado. Pero los tiempos han cambiado: ahora sabemos todos idiomas... Espero.