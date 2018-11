«Me dio el primer puñetazo cuando estaba embarazada de siete meses» La cacereña Maripaz Flores, funcionaria judicial, denunció a su exmarido por maltrato y lamenta que solo le condenen a un año de prisión por amenazas y vejaciones ÁLVARO RUBIO Cáceres Sábado, 24 noviembre 2018, 08:33

«Era de noche, llamó a la puerta de mi casa, me decía que se iba a suicidar porque no podía estar sin mí. Insistió, no paraba; le vi muy mal y le abrí. En ese momento me agarró de los pelos. Nos tuvo retenidas a mis dos hijas y a mí hasta las tres de la madrugada hasta que se fue. Creía que me iba a matar». Lo cuenta Maripaz Flores Ojalvo, una cacereña de 40 años que, según relata con todo tipo de detalles y documentos, asegura que ha sido víctima de violencia de género. «He sufrido diez años de maltrato».

Lo conoció en 2005. «Él era de otra ciudad y se vino a vivir conmigo a Cáceres. Al principio me acompañaba a todos sitios, me llevaba y me recogía de mi puesto de trabajo; luego se acercaba a tomar el café. El control cada vez iba a más. Primero me reñía por mi forma de vestir hasta que empezó a manejar mi dinero y mi móvil se convirtió en suyo. Cuando llegaba a casa siempre tenía que dejarlo en la mesa de la cocina para la revisión. Me alejó de mi familia y de mis amigos. Solo estaba él». Así empieza la historia de dolor para esta funcionaria de justicia, para esta superviviente.

«Al principio solo pensaba que estaba muy enamorado, que lo había dejado todo por mí. Cuando nace mi hija mayor, en 2006, me empieza a achacar que él está en un segundo plano y llegan los primeros insultos. Eres una guarra, eres una puta... También empieza a tirarme objetos. Había días que me encerraba en casa y no me dejaba salir», recuerda. Lo explica sin lágrimas en los ojos, segura de sí misma. Derrocha fuerza en cada palabra.

De baja

Cuenta que las agresiones físicas llegaron en 2011. «Estando embarazada de siete meses me dio el primer puñetazo. Él me hacía sentir que era yo quien provocaba la situación. Tras la baja por maternidad volvió a hacerlo. Era el segundo golpe. Me iba a incorporar al trabajo y me agredió; me rompió la falda que llevaba puesta. A partir de ahí, cuando según él me portaba mal, me agarraba de los pelos y me sentaba en la silla de la cocina para que reflexionara sobre lo que yo, supuestamente, estaba haciendo mal».

Así, afirma, se fueron sucediendo sus días. También sus noches. «Recuerdo muchas situaciones. Hasta me intentó buscar por toda la casa con un cuchillo en la mano. Estaba escondida en el trastero, me oriné encima del miedo».

Ya no aguantaba más y le pidió el divorcio. «Me dijo que solo accedería a cambio de un cheque en blanco. Pagué por mi libertad 30.000 euros. Creí que ya era libre, pero a la semana empecé a recibir mensajes con insultos y siguió viniendo a mi casa para amenazarme con separarme de mis hijas», añade Maripaz.

Según muestra, la sentencia de divorcio tiene fecha del 14 de abril de 2016. Fue un mes y medio después, el 31 de mayo, cuando le denunció por primera vez en el juzgado. «Me agredió, presenté un parte de lesiones, pero a las dos semanas retiré la denuncia. Me prometió que no me iba a molestar más, que lo haría por las niñas. Además, me humillaba contar mi historia, no quería que la gente supiera la situación en la que me encontraba», confiesa tras recordar otros duros momentos. «Tenía que ir a trabajar en horarios diferentes porque siempre me estaba esperando en la puerta del juzgado. Me llamaba 200 veces al día. Incluso se escondía en una calle por la que pasábamos mis dos hijas y yo para coger el autobús. Salía de repente, me empujaba y me increpaba».

Por su vida

El 7 de octubre le volvió a denunciar, pero en esta ocasión en la Policía. Esa vez no la retiró. «Temía por mi vida y por la de mi hija mayor». Como medida cautelar, primero le concedieron una orden de alejamiento para que su exmarido no pudiera acercarse a ella a menos de 200 metros. Sin embargo, la quebrantó y fue condenado a cuatro meses de prisión. «Antes me había duplicado la tarjeta del móvil y suplantado mi identidad. Por eso nunca ha sido condenado», comenta. «En febrero de 2017 pasó por Whatsapp fotos mías desnuda y me amenazó con publicarlas si no le dejaba ver a mis hijas. Mi abogado pidió que entregara las imágenes, pero la justicia no lo consideró necesario. Quedaré de por vida a merced de un maltratador». Por ello le condenaron a nueve meses y 15 días de prisión.

El pasado mes de junio, tras celebrarse el juicio dos años después de haber denunciado, condenaron al exmarido de Maripaz Flores Ojalvo por un delito continuado de amenazas leves y vejaciones de género. En total, le impusieron un año de prisión, 30 días de localización permanente y prohibición de aproximarse a ella a menos de 200 metros durante dos años y seis meses. En mayo de 2019 finalizará esa orden de alejamiento.

Ella, que explica que ha estado en tratamiento psicológico desde diciembre de 2016 en la Casa de la Mujer, ha recurrido la sentencia. «He llorado muchísimo, pero ya no tengo miedo. Solo me queda luchar después de que un juez haya dicho que no queda acreditado que padezca secuelas psicológicas y le absuelve de violencia habitual continuada».

«Hay que denunciar»

Maripaz, que lleva 17 años trabajando como gestora procesal, denuncia «la lentitud y la poca perspectiva de género del sistema judicial». Dice que su caso es un claro ejemplo. «Cuando denuncias te conviertes en enemiga de mucha gente que supuestamente te tiene que ayudar». Pese a las dificultades anima a contarlo a las que estén pasando por lo mismo que ella. «Hay que denunciar. He conocido a víctimas de violencia de género y no cumplen un perfil. Algunas tienen estudios, carreras y trabajan en buenos puestos; otras no. Muchas tampoco tuvieron justicia. Los maltratadores sí cumplen un perfil, nosotras no».

Ese es el mensaje que quiere lanzar. Lo tiene claro. «Mi manera de ser y mi imagen me ha perjudicado en el proceso judicial. De hecho, mi abogado lo dice, pero yo no voy a consentir que si antes era un hombre el que no me dejaba maquillarme, ahora sea la justicia».