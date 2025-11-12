El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a solo una hora de Badajoz Portugal acogerá este proyecto con la primera incorporación de un elefante en 2026

El primer gran santuario de elefantes de Europa estará en Portugal, concretamente en Évora, situada a poco más de una hora de Badajoz. «En Portugal ha habido mucha expectación por la apertura de un santuario de elefantes en el Alentejo y hoy por fin ha llegado el momento de anunciar que Pangea tiene previsto abrir sus puertas a principios de 2026», anuncian desde la organización.

Hace ya varios años que el santuario de elefantes de Portugal se está acondicionando en unos terrenos ubicados entre los municipios de Vila Viçosa y Alandroal, en el distrito de Évora.

«Este es un proyecto del que el Alentejo puede estar orgulloso: un proyecto pionero en Europa que beneficia no solo al bienestar de los elefantes, sino también a nuestras comunidades: nuevos puestos de trabajo, negocios para los proveedores locales, oportunidades de formación y un punto de interés que atraerá visitantes a la región», ha apuntado Inácio Esperança, alcalde de Vila Viçosa, en rueda de prensa.

Tendrá una superficie de 402 hectáreas, en las que los animales podrán estar en un hábitat lo más natural y diverso posible. «Estamos restaurando nuestra reserva para convertirla en un hábitat próspero y biodiverso para la fauna silvestre autóctona y los elefantes residentes, dándoles el espacio necesario para deambular, buscar alimento y socializar libremente, creando así las condiciones que satisfagan sus necesidades», destacan desde la organización.

¿Se podrá visitar este santuario?

A priori, y según explica Pangea en su web, no se permitirán visitas a diario. «Sí organizaremos un número limitado de jornadas de puertas abiertas al público cada año. También tenemos previsto colaborar con instituciones académicas para que los estudiantes tengan la oportunidad de visitar el santuario y conocer nuestro trabajo.

Además, se están desarrollando programas de voluntariado y se está planificando un centro educativo cerca del santuario. Este centro contará con exposiciones virtuales interactivas y transmisiones de vídeo en directo, lo que permitirá a los visitantes aprender sobre los elefantes y observarlos en tiempo real». «Un santuario existe exclusivamente para brindar a los animales un hogar seguro y permanente. El espacio en el santuario debe priorizarse para otros elefantes necesitados; y las visitas del público, el comercio y la cría están restringidos», remarcan.

