El primer extremeño de la UNED

El desarrollo de la educación superior en Extremadura está estrechamente ligado a la evolución intelectual, cultural, económica y social de la región.

En 1973, mientras ... que el país casi saborea una tercera victoria en Eurovisión de la mano del 'Eres tú' de Mocedades, y la sociedad española queda conmocionada por la muerte de Nino Bravo en un accidente de tráfico o el asesinato de Carrero Blanco, se produjo un hecho histórico que marcaría un antes y un después en la historia de la región. Extremadura, por fin, pudo contar con una universidad pública a partir del 10 de mayo del 73.

En estos 50 años, la Universidad de Extremadura se ha convertido en un centro referente y de vital importancia para el desarrollo empresarial y social de la región.

Pero la UEx no es la única institución universitaria superior que se instaló en nuestra región en los años 70.

Coincidiendo con el nacimiento de la UEx, en 1972 se crea la Universidad Nacional de Educación a Distancia, conocida como UNED. Fue un proyecto planteado con el objetivo de acercar la educación superior a aquellos núcleos de población que carecían de universidades.

De esta forma, se facilitaba el acceso universitario a personas que por cualquier motivo o dificultad no podían acudir presencialmente a las clases. Su sede central está en Madrid, pero la UNED cuenta con una red de centros asociados por toda España que promueve el progreso cultural del entorno donde se ubican sus delegaciones.

En el caso de Extremadura, Mérida y Plasencia son las únicas ciudades extremeñas que cuentan con estos centros. El de Mérida fue el primero en empezar su actividad en 1974, cuando nuestro país vecino estaba en plena Revolución de los Claveles. Muchos años más tarde, abrió una extensión en la ciudad de Badajoz.

La primera promoción

Tres años después del inicio de la actividad docente, salió la primera promoción de licenciados por esta universidad a distancia. Este diario contó el testimonio del zarceño Sebastián Guerrero, que fue el primer extremeño en licenciarse en Derecho a distancia. Guerrero venía de estudiar presencialmente y habló de la diferencia de estudiar en una universidad presencial y a distancia. «En la Universidad tradicional existe un mayor ambiente universitario. Se estudia menos y uno se lo pasa mejor. En la UNED se va a estudiar de verdad»

A pesar de requerir más esfuerzo para el estudio, Guerrero afirmaba que nunca se había sentido menos que nadie. «Yo no he terminado en la tradicional porque no he querido. Lo que he estudiado en la UNED me hubiera valido para matricularme en cualquier otra facultad de España».

Defiendía en esa entrevista que la universidad a distancia es vital para abrir las puertas de los estudios universitarios a quienes no tienen recursos. Sobre todo, en tierras como Extremadura que, según Guerrero, «no puede permitirse el lujo de perderla».

Casi 45 años después, Sebastián Guerrero es uno de los hombres más importantes de Extremadura ya que fue presidente de Cajalmendralejo hasta fechas recientes.

La UNED en cifras

Desde su creación, la UNED en Extremadura no ha dejado de crecer en docentes, estudiantes y oferta de grados. Más de 2.600 alumnos han pasado por sus aulas de media, de los que casi 1.100 se han licenciado. Asímismo, se han ofertado más de 3.300 actividades de extensión universitaria, como las diferentes universidades de verano y congresos internacionales que organiza más allá de las aulas. y abarca una extensa bibliografía con casi 100 publicaciones en los más diversos campos (Historia, Educación, Informática...).