Mi primer día de clase

Sábado, 14 de septiembre 2024, 13:43 | Actualizado 14:24h.

La vuelta al cole huele al plástico de los forros de libros, a la goma Milan, a ceras Manley y pegamento Imedio. Es tierra mojada de septiembre que empapa todo de nostalgia. Son reencuentros con amigos y la sensación de dejar atrás el verano. En definitiva, comenzar una nueva aventura.

Este curso arranca para 168.000 alumnos extremeños, pero antes de ellos fueron muchos los que se sentaron en un pupitre y hoy son rostros conocidos de la región en política, cultura, sindicalismo, deporte, ciencia o gastronomía.

Los políticos María Guardiola, Miguel Ángel Gallardo, Piedad Álvarez, Rafa Mateos y Antonio Rodríguez Osuna; la científica María Escudero, el escritor Eugenio Fuentes, la líder sindical Encarna Chacón, el chef Toño Pérez y la deportista Loida Zabala hablan para el diario HOY de sus años de escuela.

La mayoría no recuerdan cómo fue su primer día de cole, pero sí las sensaciones de los inicios de curso. Repasan su etapa educativa y aportan fotografías de su infancia. Han buceado en sus archivos familiares. Y así, entre imágenes de tiza y pizarra, recuerdan la vuelta al cole estos diez extremeños.

Eugenio Fuentes Escritor «El aula estaba en el ayuntamiento y la maestra, excelente, era doña Mari»

«Entonces no lo llamábamos colegio, era la escuela. Y mi primer recuerdo de la escuela rural es que ese día iba a un sitio importante, porque en casa mis padres siempre valoraron la educación como la mejor herencia que podían darnos. Y como era algo importante, sin duda iba con las manos limpias, las uñas cortadas, el pelo atusado y, por supuesto, la cartera con la cartilla, el cuaderno y el lapicero con sus útiles anexos: el afila y la goma de borrar, que era lo que necesitábamos los parvulitos, que en Montehermoso se llamaban chivirrilatos, una palabra preciosa que siempre recuerdo con nostalgia.

Seguramente acrecentaba la importancia de aquel primer día el hecho de que el aula estaba en la primera planta del Ayuntamiento, y este estaba en la plaza, que era donde jugábamos, porque vivíamos muy cerca. Y como la maestra era amiga de mis padres, todo contribuía a que aquella mañana yo no tuviera miedo de ir a un sitio desconocido, ni hostil, ni regido por personas extrañas.

La maestra, excelente, se llamaba doña Mari. Y esa primera profesora sin duda contribuyó a que la profesión de maestro me siga pareciendo –con la de médico– la más hermosa de todas las profesiones».

María Guardiola Presidenta de la Junta «Los mejores recuerdos de mi infancia son del colegio; conservo muchas amigas»

«Todos los inicios de curso tenía la misma sensación. Esa mezcla de alegría y de nervios que no me dejaba dormir la noche antes, pero sí lo suficiente para dar 'guerra' todo el día. Algo parecido a la noche anterior a los Reyes Magos, solo que el regalo era encontrarme con mis amigas y profesoras. Me levantaba temprano, me ponía el uniforme y me llevaba mi abuela hasta las Carmelitas. Mi madre ya se había ido al trabajo.

Allí nos esperaba Juan, el jardinero, que era el encargado de abrir la gran puerta verde del colegio. Por allí desfilábamos todas. Y, después, pasábamos por la portería, donde estaba Toñi. Recuerdo dar clase con la hermana Eliecer, que tenía dos canarios y todas les cantábamos canciones. Y recuerdo a la hermana Genoveva en el comedor. Solía guardar galletas en el hábito y, cuando tocaban natillas, que no me gustaban, hacíamos algún intercambio.

Ese olor a material nuevo, el de las gomas de borrar, el de la plastilina y las ceras de colores. Recuerdo los punzones, las cartillas… La mirada de las maestras, como Charo y Bienve, que, tras tantos cursos, nos recibían con las mismas ganas, con ese abrazo sincero y con esa vocación de enseñar.

Disfrutaba aprendiendo, pero me encantaba el recreo. Saltar a la comba, jugar a la goma, a 'torito en alto', a 'rescate' y montar en el tiovivo que teníamos en el patio.

Si duda, los mejores recuerdos de mi infancia los sitúo en el colegio, donde además de las asignaturas, aprendí muchos de los valores que hoy me acompañan. Al igual que me acompañan muchas amigas que conservo de aquella época. Por mucho tiempo que pase, veo esta foto y vuelvo, por unos segundos, a ser esa niña que iba a las Carmelitas. Y, a veces, me pregunto cuánto de la María de ahora se gestó en aquellas aulas».

Encarna Chacón Secretaria regional de CC OO «Iba andando con mi hermana, de 7 años, al cole de monjas, que era muy clasista»

«Mi hermana me saca cinco años y cuando ella tenía siete era la que me empezó a llevar al colegio andando porque mis padres trabajaban. Y tampoco teníamos el cole enfrente de casa. Comenzó a llevarme a la guardería, que para nada eran como las de ahora, y como siempre llegaba tarde acabó llevándome al colegio y allí me metieron antes de tiempo, con tan solo dos años. Eso ahora sería impensable que pasase con las medidas de conciliación que han ido mejorando.

Iba al colegio de monjas Cristo Rey, en la parte antigua de Cáceres. Y era una escuela muy clasista. Había un aula específica con niñas de diferentes edades en la que metían a las alumnas de familias con menos recursos económicos. En mayo elegían a una de ellas, que la denominaban 'niña María' para que fuera por todo el patio subida en una mesa como si fuera en andas. Además, cada día de ese mes, esa niña comía en casa de otras niñas del colegio. Eso era indignante, era la solidaridad mal entendida.

Era un colegio de monjas con adoctrinamiento religioso y una educación muy cerrada. De hecho, ya con diez años le pedí a mis padres, como defensora siempre de lo público y mi carácter reivindicativo, que me llevaran al instituto. Así que luego estuve en el Brocense y en el Norba de Cáceres».

Miguel Ángel Gallardo Presidente de la Diputación pacense «Volver al cole era agridulce, pues suponía el fin del verano en casa de mis abuelos»

«Volver al cole al final de cada verano era una sensación un tanto agridulce. Es verdad que uno tenía ganas de volver para jugar con los amigos, para estar otra vez horas y horas con los compañeros y compañeras de clase, pero sabía que era el final de mis veranos en La Coronada, en la casa de mis abuelos. Eran veranos interminables que nunca olvidaré. Finalizaban cuando tocaba volver al colegio y me costaba mucho despegarme de ellos.

Luego había otra cosa que los niños y niñas de hoy no tienen. Cuando yo iba al colegio, había clases por las mañanas y por las tardes, por lo que el inicio del curso suponía de algún modo volver a tener todas las tardes ocupadas, al menos hasta las cinco.

De todos modos, la vuelta al cole era el reencuentro con amigos y amigas, con compañeros y compañeras a las que conoces con seis años y que, hoy día, cuando te cruzas con ellos, tienes la sensación de que ayer fue la última vez que les vistes. Hay una conexión especial que, por mucho tiempo que pase, ya no se rompe».

Toño Pérez Chef de Atrio «Los primeros años ni siquiera había libros, teníamos pizarrines»

«Tengo recuerdos de la infancia en diferentes colegios. Empecé en lo que llamaban la escuela de los cagones y recuerdo tener una silla pequeña de mimbre y madera. Tengo una imagen muy vaga de aquello. Después, recuerdo que el primer obrador que tuvieron mis padres estaba en la avenida Cervantes, en Cáceres, y creo que cerca de allí fui los primeros cursos en dos aulas que había en la barrio del Espíritu Santo.

Ni siquiera había libros, teníamos pizarrines. Hacíamos cola en los soportales para entrar en esa especie de aula.

Yo era una persona bastante introvertida, pero me gustaba mucho la escuela. Era muy obsesivo de tenerlo todo perfecto y ordenado, con mis lápices, gomas y libros. Al acabar el curso parecía que no los había estrenado. Me encantaba ir a la librería del barrio y pasar las horas allí.

Siempre fui muy buen estudiante. Recuerdo las caligrafías, que las hacía perfectas, con mucho cariño. Y también sacaba matrícula de honor en Dibujo y todo lo relacionado con el diseño».

María Escudero Científica «Mi hermana nació el año que empecé el cole y no quería ir para quedarme con ella»

«No me acuerdo del primer día de colegio, pero sí sé que cuando empecé las clases por primera vez, ese mes, en septiembre, nació mi hermana. No quería ir al cole porque me quería quedar con ella y con mi madre. Quería disfrutar de ella.

Vivía en Coria y empecé en el colegio Camilo Hernández. En 8º de EGB fui al Prácticas de Cáceres. Allí, antes de irme al Norba, tuve profesores que me marcaron mucho, como don Justo, de Ciencia, y don Manuel, de Inglés.

La Ciencia me encantaba desde muy pequeña. Es más, antes de empezar el colegio ya iba al laboratorio de Química del instituto en el que trabajaba mi padre como profesor de FP.

A mí el colegio me gustaba e iba contenta. En clase estaba bien, pero me aburría un poco y hablaba más de la cuenta».

Rafa Mateos Alcalde de Cáceres «Tenía ganas de volver para encontrarme con los amigos del cole y jugar a Voleibol»

«La Educación Infantil la cursé en el colegio Nazaret, que por aquel entonces estaba en La Madrila, en Cáceres. De aquello tengo vagos recuerdos, pero sí tengo imágenes más nítidas de la etapa de EGB en el Licenciados Reunidos, por aquel entonces en la calle Gómez Becerra. Luego estuve en el anexo de la iglesia de Fátima y ya en los cursos superiores en García Plata de Osma y Sanguino Michel hasta que me fui al insituto.

En esos primeros días había ilusión, nervios y sobre todo ganas de reencontrarme con los amigos del cole, y volver a practicar deporte por las tardes. En mi caso jugaba al voleibol. También cursaba Inglés en una academia.

Es una etapa imborrable que intento que, ahora que soy padre, mis hijos la vivan con la misma ilusión».

Antonio R. Osuna Alcalde de Mérida «Las tardes de visita al Circo Romano cada semana son un recuerdo imborrable

«Fui a preescolar y un par de años a Paideia, cuando estaba en la calle Sagasta, donde la tienda de máquinas de coser Singer, en Mérida. Después estuve en la academia Santa Eulalia, que posteriormente, en mi último año de octavo de EGB, fue cooperativa como hasta el día de hoy.

Solo tengo buenos recuerdos de mis compañeros y maestros. Especialmente de Antonio, Pedro y Alfredo. Las tardes de visita al Circo Romano cada semana son recuerdos imborrables.

Vivía el inicio de curso con muchas ganas. Se me hacían largos los veranos. Ir a comprar con mi madre material escolar y forrar los libros era toda una liturgia. La expectación y los nervios de conocer si había nuevos compañeros y entablar relación con ellos era un reto en los primeros días.

Como anécdota, recuerdo que al acabar octavo de EGB me mandaron todo un verano a Watford, en Reino Unido, y el colegio donde me matriculé dos meses se llamaba curiosamente 'Meriden School'».

Loida Zabala Deportista paralímpica «No recuerdo casi nada de antes de los 11 años, cuanto entré en el hospital»

«De mi primer día en el colegio no me acuerdo. De hecho, no tengo imágenes de casi nada de antes de los 11 años, que fue cuando entre en el hospital con una mielitis transversal, una inflamación de la médula espinal por la que se paralizan los nervios del cuerpo.

Pasé cuatro meses en una cama en el Hospital Niño Jesús de Madrid y luego fui al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde me senté por primera vez en una silla de ruedas.

Luego volví a Losar de la Vera. Allí nací y recuerdo los inicios de curso con ilusión y ganas. Me gustaba mucho aprender y hacer amigos. Era de las que siempre se metía por medio para defender al más débil. Y eso lo hacía tanto antes como después de estar en silla de ruedas».

Piedad Álvarez Presidenta del grupo socialista «Iba a un colegio público que se llamaba Miguel Primo de Rivera y era solo de niñas»

«Iba al colegio público de Almendralejo que se llama Antonio Machado, pero que en mi época se llamaba Miguel Primo de Rivera y era solo de niñas. La mayoría de profesores eran maestras.

Me encantaba el colegio. Era lo que solían llamar una empollona. De hecho, fíjate si me gustaba que mi profesión es profesora de Física. Aprobé las oposiciones con 24 años; me gusta mucho la enseñanza.

Para mí la vuelta al cole era felicidad y eso que soy de la generación que jugábamos en la calle hasta que nos llamaba nuestra madre. El verano era un época magnífica, pero es verdad que llegaba un momento en que te cansabas y había ganas de volver a ver a las compañeras de clase.

De esa época recuerdo algunas anécdotas. Estaba en segundo de EGB y cayó una tromba de agua. Me iba andando al colegio y llegué completamente empapada, así que la maestra me sentó al lado del brasero. Por aquel entonces no había calefacción. Me sentí muy importante porque estuve al lado de la maestra y del brasero.

Eso lo tengo grabado en la memoria, al igual que las funciones de fin de curso. Aquello era muy divertido. Hacíamos teatro, bailábamos y cantábamos. También recuerdo el último día de colegio en el que lloré mucho con mis amigas porque teníamos una pena inmensa».

