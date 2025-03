«El primer bastón que hice fue bendecido por el obispo»

Javier Sánchez Pablos Sábado, 19 de agosto 2023, 07:30 Comenta Compartir

Siempre me ha gustado hacer cosas manuales y no estar parado». Así lo manifiesta Emiliano Curiel. Desde que se jubiló, se ha convertido en un ... auténtico artista con la fabricación de bastones con multitud de formas y tipos. En la actualidad, acumula más de 700 ejemplares. Los tiene en su lugar de trabajo. No obstante, reconoce que tiene que hacer algo con estas obras, porque ya «casi no quepo».

Ya, desde que era pequeño, le gustaba este tipo de labores. De hecho, le encantaba ver trabajar la madera. También tenía un tío herrero y de vez en cuando iba a su fragua. Su principal actividad ha sido la ganadería y agricultura, con un paréntesis de 14 años. Al terminar la mili, emigró a Barcelona y estuvo trabajando en una empresa textil ese tiempo. Cuando llegó la crisis y cerraron empresas, volvió con la familia a su pueblo, de donde ya no se ha movido. «Hago todo lo que se me viene a la cabeza... Tengo claro que no se lleva a cabo lo que uno no se pone a hacer» La afición por la elaboración de los bastones comenzó una vez que se jubiló. «Antes, no me vagaba, había que atender el campo». Se decidió por esos ejemplares porque es un elemento que muchas personas utilizan cuando, desde su municipio, van andando de peregrinación a Guadalupe. Igualmente, Curiel tenía una lesión en una rodilla «y me convenía utilizarlo». Desde le primer momento, ha sido autodidacta. Algunas de sus herramientas principales son una azuela que tiene más de 200 años de antigüedad, distintos tipos de hacha y las sierras, además de un taladro y el cepillo. Poco a poco y con mucha paciencia, ha ido dando formas a ramas que recoge en el campo. El primero El primer bastón que hizo fue cuando formó parte de la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe. En su honor, elaboró un báculo con la imagen de la Patrona extremeña, con el que salió en procesión. Fue el 12 de octubre de 2013. Apunta que le costó mucho su elaboración, por lo que tuvo que invertir muchas horas hasta conseguir el resultado deseado. Al final, gustó mucho y fue bendecido por el obispo. A partir de ahí, no ha parado de hacer ejemplares de todo tipo. Emiliano no tiene problemas para conseguir la madera, ya que, en su zona, hay mucha. Además, tiene olivos. «Es una madera buena, se trabaja bien. Aunque es dura, no se abre y ni se astilla», apunta. Cuando va podando, ya va viendo la utilidad de determinadas ramas. A partir de ahí, en su taller, da la forma deseada. Tiene bastones muy variados: con la Virgen de Guadalupe, en forma de avión y con distintos animales, como elefantes y una cobra. «Hago todo lo que se me viene a la cabeza», remarca. Este vecino de Robledollano matiza que elabora estos cayados por afición y nunca ha querido venderlos. Muchos de ellos los ha regalado a amigos y vecinos. Sin olvidar los bastones, tiene entre manos otras elaboraciones. Ejemplo de ello es la imagen de un cristo, copiado de uno de hierro que tenía pequeño. «Si le doy barniz y lo refino un poco, creo que los hay en la iglesia que están peores», apunta. Igualmente, colabora con la parroquia. Recuerda que hace dos años regaló la imagen de una Virgen para que se rifara. También tiene pensado hacer unas andas para el patrón. Tiene claro que «no se lleva a cabo lo que uno no se pone a hacer». Y es que este artista ya no tiene límites.

