La primavera ha venido, o no

Dicen, los que saben, que un año más ha vuelto a reír la primavera y esta vez al paso alegre de no se sabe quién. El caso es que ha venido y esta vez sí que nadie sabe cómo ha sido, ni siquiera cuándo, aunque marzo se empeñe en mayear o en volvernos locos jugando a saltar de 2 a 22 grados mientras la alergia nos disfraza de estornudo y nos hace llorar como penitentes en Viernes Santo. Será el cambio climático. O será que también el tiempo está asombrado de la estupidez que, como pavorosa pandemia, invade a la vieja Europa cebándose con especial provecho en esta su baticola lindera con África. El caso es que hace una semana pensé que había llegado de golpe al ver el parque del Retiro convertido en parterre multicolor adornado con gorritos, delantales, capas y banderolas rojigualdas con un pellizco en azul, porque así, de esta guisa andaban paseándolo grupos y sombras de grupos de turistas catalanes de autobús pagado y bocata que, según dicen, pretendían provocar a los ciudadanos de «Madrit» sin saber que los «madriteños» están más que de vuelta de astracanadas diversas y los contemplaban indiferentes aunque, la verdad, sintiendo un poco de vergüenza ajena, porque al fin en Madrit, como en casi toda España, se siente muy dentro Cataluña y duele verla así, convertida en el hazmerreír de Europa por culpa de unos cuantos Pujoles y chupasangres adyacentes. Y sí, la verdad es que pensé que el ridículo de su excursión a la Corte los vacunaría para una temporada. Error. Inmenso error. El jueguecito de la estupidez hecha pancarta ha batido todos los récords de majadería institucional, personal, ciudadana y hasta sideral. Da vergüenza escribir sobre esto. Uno quería escribir sobre la primavera y, como mucho, desear que la alergia dejara K.O. a nuestra clase política al menos un par de meses, pero al final todos caemos en la trampa y acabamos dale que te pego con la política aunque sintamos ganas de «gomitar» como zagales en el tiovivo.

Pues en estas cavilaciones andaba cuando, paseando por esta «terra de reyerta» que dicen los vecinos rayanos, me encuentro con un paisano que andaba en las mismas y allí, campo adentro, echamos una caraba –¡ay que ganas de un cigarro!– y charloteando del tiempo y las criaturas teníamos casi agotada la conversación cuando, echándose la gorra atrás y perdiendo la mirada monte abajo me espetó: «Mire lo que le digo; yo siempre he votado porque es de ley, pero ahora no lo sé». Y tras darle una larga chupada a su cigarro –¡ay!– concluye: «Es que, ¿sabe usted? Por mucho que miro no encuentro a nadie de ver y creer. Ni a un lado ni al otro. Y aquí me tiene, sin saber hacia dónde tirar». Y dicho esto, llamó al perro y tras un «con Dios», marchó camino adelante perdiéndose entre las retamas que la primavera, esta sí, acaba de emperifollar de flores amarillas. Y yo le miro marchar, el paso sosegado y el bastón al brazo, mientras la tarde se derrumba a nuestro alrededor y mirando en él a España murmuro con las gentes de Castilla al paso de mío Cid: «Dios que buen vasallo, si oviesse un buen señor».