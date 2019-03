Ya es primavera en El Corte Inglés Cartapacio de pregonero Los diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez / HOY JULIO SAAVEDRA GUTIÉRREZ Sábado, 30 marzo 2019, 09:50

Cuando este pregonero usaba «calzona» –pantalón corto antes de la pubertad–, esperábamos que llegase el Domingo de Ramos para hacer el cambio del vestuario de invierno a primavera, hay un refrán popular que dice: «el Domingo de Ramos quien no estrena, no tiene manos». Ahora quien marca ese tiempo de cambio de chaquetas es esa firma comercial con gentilicio anglosajón y que cada año nos anuncia que la primavera ha llegado. Pero este año se les han adelantado aquellos que, unos cambiando el modelo y otro estrenando trajes, se están subiendo a los escenarios y poniéndose detrás de los atriles, para mostrarnos sus mejores ternos recién adquiridos.

De aquellos que cambiaron de chaqueta buenos ejemplos tenemos. Aún resuena en mi memoria aquel hombre que habiendo sido relevante en el histórico PCE, terminó sus días en un partido alejado de lo que siempre había defendido, Tamames se nos hizo de UCD.

Y no es que sean malos los cambios, sobre todo con la edad, cuando ya no quedan fuerzas para correr en algaradas y se busca más el acomodo en sillones con reposabrazos. Es peor, o al menos a mi me lo parece, aquellos que sin cambiar de chaqueta no se presentan a sus quehaceres y por incomparecencia permiten que los que iban a estrenar trajes se queden compuestos y sin novias, fue el caso de aquella pareja de Tamayo y Sáez que se la jugaron a Simancas dando lugar a lo que se conoce como 'el tamayazo'.

Esta primavera lo que se lleva es buscar en otras plantas que no sea la propia de la moda, así hay ofertas en los club taurinos, en la sección dedicada a la prensa, en la dedicada a los deportes, pero, sobre todo, en aquella que se vende todo para el Ejército, se cambian guerreras por chaquetas, con y sin medallas; en esta sección que se ha convertido en la más visitada, las rebajas están haciendo furor, lo que sí parece aquí es que la edad sí que es importante.

No parece que en la elección de los modelos para la pasarela este año haya influido mucho aquello de la raigambre y el abolengo, se valora más el renombre y la popularidad.

Y eso que estamos hablando de desfile a nivel nacional, que cuando empiecen a florecer los narcisos y las dalias para regionales y locales, el jardín se puede convertir en una estufa caliente que broten desde los cactus a las orquídeas.

Sí que es cierto que en las elecciones locales no son tan dúctiles a los cambios por aquello de la cercanía con los votantes, incluso se puede dar el caso de que, como se elige a la persona, alguien haya pasado de la época predemocrática a estar aún en lista para estas venideras, habiendo pasado algún cambio de chaqueta. Por otro lado, conozco algún caso que posiblemente haya batido todos los récords en eso de estrenar trajes muy de cuando en cuando, llegando a tener un fondo de armario de cinco americanas y varios 'jerseles'.