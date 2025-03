Pilar Blanco-Morales: «Las previsiones han empeorado, pero confiamos en revertir la tendencia»

«Es un gran avance que se introduzcan criterios no estrictamente poblacionales en la financiación»

Pilar Blanco-Morales. J. M. ROMERO

El Ministerio de Hacienda publicó a comienzos de mes un estudio sobre población ajustada, uno de los parámetros que se emplean dentro del sistema de financiación. La Junta ya ha iniciado con el grupo de expertos designado por la región el contenido de ese informe.

–¿Han analizado ese trabajo?

–Estamos en ello, ya hemos tenido la primera reunión con los expertos. Hemos definido nuestra metodología acorde con el sesgo académico que los expertos le dan. Ese documento no es una propuesta, sino un estudio. Primero queremos identificar aquellas cuestiones que son novedosas respecto del sistema vigente. Después, contrastar las variables en las que se sustentan para valorar qué incidencia tienen en Extremadura. Y por último reforzar aquellos aspectos que nos favorecen y contraargumentar aquellos que son menos favorables. Es un gran avance que se introduzcan criterios no estricamente poblacionales en la evaluación del gasto de las comunidades autónomas, eso ya nos parece muy necesario. Y es un documento que aporta transparencia. Ahora bien, trata sobre un aspecto muy concreto, no es un nuevo sistema de financiación autonómica. Espero contar con las propuestas de los expertos, su valoración y análisis. Nosotros estamos trabajando en los estudios econométricos, y además con un carácter dinámico. Y en todos los foros vamos a defender lo que hemos acordado en Extremadura y la necesidad de un consenso, que no pasa por enfrentamientos ni por color político ni por características territoriales y demográficas.

–Pero en ese estudio hay propuestas que parece que benefician a Extremadura.

–Sí, hay algunas propuestas que se traducen en aquello que hemos venido defendiendo, pero hay otras que no. En educación hay cuestiones que veníamos diciendo y se van acogiendo, pero en sanidad vamos a insistir en el elemento de población realmente protegida. Es cierto que la división en tramos afina más la evaluación de las necesidades de gasto, pero hay todavía elementos que podremos aportar para que el sistema sea mejor para todos y que responda a los intereses de Extremadura.