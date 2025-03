Presos que cultivan su futuro dentro de la cárcel

Patri ronda los 45 años pero nunca antes en su vida había puesto empeño en los estudios. Del colegio salió con 13 años y desde ... entonces no se había planteado en serio sacar el titulo de la ESO. «Yo les digo a mis hijos que no dejen los libros, que no caigan en el mismo error que caí yo... Pero a esas edades es difícil darse cuenta de ciertas cosas».

Mientras habla, Patri hunde la azada en la tierra. La semana pasada prepararon las zanahorias y esta toca quitar las malas hierbas para hacer compost. «Es el mejor abono que hay, tardaremos meses en poder utilizarlo pero dará muy buen resultado», asegura.

Frente a él, su profesora escucha con atención cada una de sus palabras. Ella es más joven, ha trabajado con chicos conflictivos en el Puerto de Santa María (Cádiz) y con el colectivo gitano en un instituto. También es voluntaria en el centro social del Gurugú, pero lo que ahora la ocupa es llevar a buen puerto el ciclo de Formación Profesional Básica que el Centro Abril imparte en la prisión de Badajoz. «Para ellos es una oportunidad maravillosa de seguir formándose en este momento de sus vidas».

Cristina Lobato es ingeniera técnico agrícola y a sus 37 años siente que está desarrollando un trabajo que merece la pena. «Es el año que más realizada me siento a nivel profesional, para mí ha sido un reto. Cuando entré aquí tenía un poco de miedo, no sabía cómo sería una prisión, pero una vez que conocí a estas personas me he dado cuenta de que son personas maravillosas».

El ciclo de Formación Profesional del centro penitenciario de Badajoz tiene dos facetas: por una parte, los alumnos obtienen el título de Formación Profesional básica en Agrojardinería y Composiciones Florales; por otro, facilita el acceso al título de Educación Secundaria Obligatoria.

Ampliar Cristina Lobato, profesora en el ciclo, siente que el trabajo que realiza está dando frutos. arnelas

Para obtenerlo es necesario el compromiso de los alumnos, todos ellos internos que dedican la mañana al cultivo y la tarde a los estudios. «Esta semana tenemos las pruebas de competencias claves, que son Lengua, Matemáticas, Inglés y Sociales. Para mí lo peor son las Matemáticas pero el Inglés se me da muy bien porque yo crecí en Portugal y allí vemos las películas sin traducir», presume Carla.

Ella también se inscribió en el ciclo y a estas alturas de curso ya ha visto crecer plantas de todo tipo. «Es muy bonito ver que una pequeña semilla puede convertirse en algo que se puede comer. Yo nunca había cultivado nada».

Dos invernaderos

En realidad, los dos cobertizos en los que trabajan no difieren muchos de los que poseen las grandes empresas de jardinería que funcionan en Badajoz. Los materiales utilizados suavizan los efectos de los rayos solares y crean un microclima adecuado para cultivar verduras, hortalizas, plantas ornamentales y también plantas aromáticas y medicinales. En este inicio de año la cosecha de coliflores, brócolis y lombardas se presume abundante. También la de acelgas y dentro de no mucho tiempo confían en recolectar zanahorias.

Pero no sólo han apostado por las verduras. Con el apoyo de un grupo de innovación surgido en el Centro de Profesores y Recursos de Badajoz se ha creado un proyecto que pretende impulsar también el cultivo de plantas aromáticas, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Centro de Investigación Cicytex, cuyos técnicos enseñarán técnicas que permiten extraer los aceites esenciales.

El objetivo es dedicar el primer curso a las técnicas de cultivo que se utilizan en una huerta y el segundo, a las plantas hortofrutícolas y de floristería.

Ampliar Junto a la huerta han sido colocados dos invernaderos donde se cultivan las plantas. arnelas

La formación es impartida por tres profesores del Centro Abril, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta. Su sede se encuentra en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara de la calle José Lanot, cerca de la parroquia de San Agustín. Por allí pasan cada año cientos de adultos que buscan reengancharse al sistema educativo.

Pero a ese trabajo ordinario suma desde 2019 el empeño de acercar su formación a un lugar en el que viven personas que, además de cumplir una pena por los delitos cometidos, necesitan herramientas que les permitan reinsertarse cuando salgan en libertad. «En realidad todas las personas somos iguales, con la diferencia de que algunas han cometido un error. Casi me entran ganas de llorar cuando me preguntas por mis alumnos. Yo disfruto viéndolos crear vida y haciendo un poco de profesora, de trabajadora social, de psicóloga... Realmente me siento útil», dice Cristina Lobato

Un oasis entre rejas

«Si yo volviera atrás no dejaría los estudios tan pronto –reflexiona Patri–. Cuando iba al colegio a mí me quedaban las diez asignaturas pero me pasaban de curso hasta que dejé de ir. Ahora subo a la celda y sigo estudiando, me gustan las matemáticas porque me pueden resultar útiles».

La historia de una de sus compañeras guarda ciertas similitudes. «Yo dejé el colegio a los 14, tuve que ponerme a trabajar porque en casa hacía falta. Trabajé como empleada de hogar y cuidando niños, pero con 15 años caí en las drogas».

En realidad, los invernaderos de la prisión son un pequeño islote en un complejo carcelario en el que este grupo de internos disfruta de una oportunidad que no está al alcance de todos los reclusos. Ellos son los beneficiarios del oasis natural que suponen los dos cobertizos y la huerta exterior creadas junto al campo de fútbol de tierra.

Es allí, junto a uno de los muros de ladrillo rojo, rodeados de garitas de vigilancia, donde cultivan la tierra como se hace en miles de fincas de la región. «Si la gente los conociera realmente, resultaría mucho más fácil la reinserción –insiste Cristina Lobato–. El grupo con el que estoy trabajando está supercomprometido con sus tareas».

Quince reclusos inician cada año el primer curso del ciclo de Formación Profesional básica de Agrojardinería y Composiciones Florales

«Mi padre siempre ha tenido un huerto y yo le ayudaba a veces a plantar melones y sandías, pero aquí se cultiva de otra manera. A veces abrimos las placas del techo para que entre el aire porque hay mucha humedad y pueden aparecer los hongos», aporta Iván, que ahora tiene 40 años.

Él nunca había trabajado con bulbos de los que brotarán jacintos de color azul o rosa; ni había manejado esquejes de rosales; ni había hecho injertos. «Muchas cosas son totalmente nuevas pero otras ya me sonaban. Ahora estamos preparando las plantas de los tomates en rama para tener cosecha de verano».

Dos nuevos ciclos

«Para nosotros es una oportunidad contar con un ciclo de este tipo. En el centro hay profesores que imparten clases y formación a los alumnos que se muestran interesados, en torno al 25% de los internos asisten voluntariamente. Pero este ciclo que combina lo práctico y lo teórico les engancha más», reconoce José Manuel Guerrero Polo, director del Centro Penitenciario de Badajoz.

Este curso es el cuarto que se oferta Agrojardinería en la cárcel y el objetivo es conseguir que el próximo año se puedan poner en marcha otros dos ciclos similares: uno de cocina y otro de conservación y mantenimiento de edificios. «La formación debe ir por ahí», resume el director de la prisión.

Con todo, la oferta formativa no se limita al ciclo de Formación Profesional. También se imparten cursos del SEPE dedicados a sectores tan diversos como la panadería, la albañilería, el reciclaje de residuos o la pintura de edificios. Sin olvidar el curso de español para extranjeros para reclusos que no conocen el idioma.

«Aquí me siento libre, feliz, me da la sensación de que no estoy presa. Cultivar la tierra y sacarle fruto es algo que jamás me había imaginado que pudiera hacer. Yo he sido adicta desde los 15 años, ahora tengo 47 y si pudiera volver atrás me daría otra oportunidad», confiesa una alumna que cuando llegó a prisión sufría un deterioro terrible.

«Aquí se abre la mente, se esparce la vista, trabajas con cosas que dan vida. Si te fijas, los mayores siempre han tenido un huerto y eso les da la vida. A mí me está pasando lo mismo», completa Patri, convencido de que cuando por fin salga podrá conseguir un trabajo del que vivir.