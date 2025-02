La presidenta extremeña sobre Óscar Puente: «Da la medida del Gobierno de Sánchez»

Las carencias de las infraestructuras extremeñas, y en especial del ferrocarril, fueron citadas en varias ocasiones durante la intervención de la presidenta extremeña, María Guardiola, en el Foro ABC.

La presidenta de la Junta de Extremadura reconoció que no se había desplazado a la capital ... española en tren. «No corro riesgos, cuando tengo cuestiones importantes en Madrid prefiero venir en coche», apuntó.

En cuanto a su opinión sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, con quien se reunió el pasado mes de febrero, afirmó que «nos da la medida de lo que es el Gobierno de Sánchez». Para Guardiola, se trata de un ministro «que ha presumido en los medios de comunicación de tener un equipo pagado por todos los españoles que trabaja por su vanidad», buscando críticas hacia su labor, «que digo yo que esa es la labor de los medios de comunicación, cuestionar al poder».

«El Gobierno de Sánchez, y especialmente el señor Puente, entiende que o le alabas o eres su enemigo», añadió la presidenta extremeña. «Si canalizara toda esa energía que gasta atacando en redes sociales en vertebrar nuestro país, quizá tendríamos uno de los países mejores conectados del mundo».

María Guardiola también lamentó que tras más de nueve meses al frente de la Junta aún no ha mantenido un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En cuanto a la carta publicada por Sánchez en la que pide unos días para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno, la mandataria extremeña tildó de «pantomima que está haciendo mucho daño a este país» la forma en la que el presidente del Gobierno ha anunciado su decisión.

«Yo estoy aquí para hablar de política y no de amor. No sé muy bien a quién va dirigida esa carta. No sé si está dirigida a sus votantes, a la oposición o a los corintios, no tengo ni idea. Lo único que sé es que a quien está dañando es a los ciudadanos y a nuestro país», expuso Guardiola en declaraciones a los medios en el Foro ABC recogidas por Europa Press.

La presidenta extremeña señaló que «hay muchas cosas que hacer» mientras el líder socialista reflexiona, por lo que le parece «frívolo estar pendientes de cómo se siente un presidente». Aún así, Guardiola reconoció que «es duro recibir ataques», pero mantiene que «hay que ser más serios con esto del servicio público».

«Yo entiendo que en algún momento dado siempre es muy duro recibir ataques. Cualquiera se puede meter en mi Twitter (ahora X), todos los días recibo insultos. Yo también estoy casada, yo también tengo hijos, tengo madre, tengo hermanos. Pero esto no va de mí, no va de él, no va de nosotros, va de la gente», apostilló Guardiola.

Así, Guardiola señaló que «hay que humanizar la política», pero insistió en que la clase política está «para servir al ciudadano», que es, según Guardiola, en lo que debería estar pensando Sánchez «exclusivamente».