La presencia de la Guardia Civil reduce la incidencia de las tractoradas en Extremadura

La protesta del campo pierde impacto en las carreteras extremeñas. Siguió este miércoles pero de forma menos relevante y general que lo vivido el ... martes. Ni cortes en las autovías –apenas una hora y media duró la única en este tipo de vía, en la A-66 en Valdesalor– ni bloqueos indefinidos en carreteras nacionales de mucho tráfico. Se optó por cortes puntuales, de forma que se permitía el paso de vehículos cada cierto tiempo. La presencia de la Guardia Civil, con una intervención más activa a la hora de impedir cortes en las vías rápidas o bloqueos prolongados en carreteras de bastante circulación, se hizo efectiva ante los manifestantes agrarios. Como el primer día de las protestas, se congregaron en diferentes puntos aunque en menor número que el día anterior. También fueron visibles menos tractores.

Oficialmente, estas protestas no están promovidas por organizaciones agrarias ni partidos políticos sino por profesionales que se consideran independientes. Se hacen sin tener un calendario cerrado, por lo que es difícil saber si se reproducirán a lo largo de este jueves. De hecho solo se ha confirmado que se mantendrán hoy en la N-432 en el cruce entre Santa Marta de los Barros y Entrín Bajo.

Son, en todo caso, movilizaciones que no han sido ni comunicadas ni, por tanto, autorizadas, por la Delegación del Gobierno en Extremadura. En este sentido, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, afirma que ya se están multando a las personas que participan en esos cortes por ese motivo. Y recuerda que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado tratan de «garantizar la seguridad ciudadana en las vías de comunicación, en el acceso público a los centros logísticos, y, por supuesto, favorecer el transporte por vías alternativas».

Las multas de la Guardia Civil no son las únicas a las que se exponen. La Policía Local de Mérida ha empezado a tramitarlas, tras identificar a los conductores de los tractores que recorrieron el martes por la tarde el casco urbano de la capital extremeña. Ni lo permiten las ordenanzas municipales ni eran movilizaciones autorizadas por la Delegación del Gobierno, ha recordado el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, para avanzar esas multas. Alrededor de una quincena de tractores recorrieron, por ejemplo, la avenida de Cáceres o la avenida Reina Sofía antes de pasar junto a la Consejería de Agricultura.

En este contexto se ha desarrollado hoy la segunda jornada de movilización del sector agrario en las carreteras, que amaneció con un corte de la A-66 y la N-630 a la altura de la entidad local menor de Valdesalor, dependiente de Cáceres, como principal hecho relevante. Duró hora y media.

Ampliar Agricultores cortando la A-66 esta mañana en Valdesalor. El corte duró hora y media. JORGE REY

En Almendralejo se atisbaba otra vez un corte de la misma autovía, y quizás uno más en Talavera la Real, en la A-5. No fue así. Tampoco los hubo en Mérida, ni en Navalmoral, donde sí se produjeron y, con evidente incidencia, el martes.

Se volvió a impedir la circulación en la N-432, en el cruce entre Santa Marta y Entrín Bajo; en la N-523, que une Cáceres y Badajoz, a la altura de la gasolinera de La Roca de la Sierra; y en la N-430 a la altura de Santa Amalia aunque con una clara diferencia en estos casos.

Mientras, la N-432 quedó cortada totalmente al tráfico desde poco después de las ocho y veinte de la mañana, y así estuvo hasta pasadas las seis de la tarde solo dejaron pasar a ambulancias). En La Roca de la Sierra, donde hubo unos 25 tractores, se dejaron circular a todos los vehículos retenidos cada ahora hora y media aproximadamente.

Los manifestantes abandonaron la protesta cerca de las siete de la tarde en ese punto de la vía, que conecta las dos capitales provinciales.

Algo similar ocurrió en Santa Amalia. Se cortó la carretera a primera hora de la mañana pero se permitió el paso cada cuarenta minutos. Y no hubo tractores, solo manifestantes en la calzada. La normalidad plena a esa zona de las Vegas Altas del Guadiana llegó pasadas las cinco y media de la tarde.

Agentes

El corte de la circulación en Valdesalor duró una hora y media en la A-66 y en la N-630. Llegó de noche. El bloqueo, decían los agricultores, se hacía sobre todo para detener a los funcionarios que trabajan en las consejerías de la Junta en Mérida, y llegaran así más tarde a sus puestos de trabajo. Iniciaron el corte a las 06.30 horas y reabrieron el tráfico a las ocho de la mañana. La Guardia Civil pidió la documentación a los ganaderos y agricultores que se concentraron (medio centenar), y que se organizaron a través de grupos de WhatsApp.

Agentes de la Benemérita tuvieron que intervenir porque un chófer de la Junta de Extremadura que tenía que llevar a un director general a Madrid quería pasar. Se puso especialmente nervioso, y los agricultores no se lo permitieron. Por eso hizo varias maniobras con el vehículo para intentar esquivar el bloqueo, y los agentes le dieron el alto. Durante la hora y media que duró el corte en Valdesalor se permitió pasar a los sanitarios y a personas que tuvieran alguna urgencia. «Nuestro objetivo no es molestar a los ciudadanos, sino que el gobierno nos escuche», aseguraron los tractoristas.

Ampliar La EX-300 vivió cortes alternativos del tráfico tanto en Almendralejo como en Solana. ARNELAS

Mientras, en Almendralejo los agricultores no llegaron a acceder a la autovía, ni siquiera a cortar la N-630, porque esta vez la Guardia Civil dejó claro que no lo iba a permitir. Los tractores y los agricultores congregados se fueron a la EX-300, la carretera que une Almendralejo con Solana y Badajoz. Allí cortaron intermitentemente la circulación a la altura de la rotonda de Hormigusa. Lo mismo que en el cruce de esa carretera en Solana de los Barros con la A-5, que no llegaron a pisar. La protesta de Almendralejo cesó sobre las dos de la tarde.

Normalidad

La jornada de protesta agraria no ha tenido impacto en la A-5 en su tramo extremeño. En Navalmoral no salieron los tractores y se barruntaba un intento de bloqueo en Talavera la Real que finalmente no se produjo.

En Mérida, en un punto clave para la circulación en Extremadura, la confluencia de la A-5 con la A-66, reinó la absoluta tranquilidad durante todo el día. Ningún tractor apareció por allí aunque ya había montado desde primeras horas de la mañana un dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil.

Respecto a esta protesta en las carreteras, el fiscal de Seguridad Vial de Extremadura, Diego Yebra, afirmó hoy que no ve «hoy por hoy» trascendencia penal en las protestas que están realizando los agricultores en la comunidad.

«En principio parece una reivindicación pacífica que no ocasiona nada más que quebrantos a los diferentes usuarios y eso no sería delictivo en ningún caso», indicó, al tiempo que señaló que cuando los agricultores realizan un corte de carretera «están en sus legítimas reivindicaciones», siempre y cuando esto no vaya acompañado de otras circunstancias como por ejemplo tapar señales o generar una situación de «caos en el tráfico».

«Si generan un grave riesgo para la circulación obstaculizando el tráfico de manera que una persona no puede llegar al hospital y sufra una lesión, sí genera un grave riesgo en que se ponen en una zona no permitida y los conductores no pueden pasar depende del atestado pero puede instruirse a lo mejor un delito», comentó Yebra.