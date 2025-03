Coronavirus en Extremadura: El SES prescindió en Navidad de PCR para confirmar los positivos de antígenos de farmacia

j.M.M Viernes, 7 de enero 2022, 07:30 Comenta Compartir

«Si no quiere la baja no hace falta que me dé su nombre; aíslese durante diez días si tiene síntomas o siete si no ... los tiene». Esa era la respuesta que se proporcionaba a los ciudadanos en algunos centros de salud extremeños durante los últimos días del pasado diciembre cuando alguien llamaba para informar que había dado positivo en un test de antígenos comprado en una farmacia.

Eran las jornadas en las que Extremadura cada día batía su récord de contagios de la pandemia. Del tope máximo de 1.500 que se alcanzó en enero de 2021 se pasó a más de 3.500 en varias ocasiones, lo que aumentó de forma muy considerable la actividad de los centros de atención primaria, que aún no ha caído ya que el pico de contagios se espera para mediados de mes. Ante esa avalancha de nuevas infecciones causadas principalmente por la variante ómicron, Sanidad optó por no realizar pruebas de PCR para confirmar el contagio a todas las personas que daban positivo en una prueba de antígenos comprada en una farmacia. Esta situación, por ejemplo, se ha oficializado en la Comunidad de Madrid, que a finales de diciembre también empezó a considerar válidas las pruebas de autodiagnósticos con test adquiridos en farmacia. En Extremadura la medida no ha llegado a entrar en los protocolos de actuación de manera oficial, pero sí en la práctica. Así, desde algunos centros de salud únicamente se pedía a esas personas que se aislasen, pero no se les citaba para hacer la prueba PCR que confirmase el contagio, como hasta entonces era la práctica habitual. No es un criterio único. Respondía a la incidencia de la enfermedad en cada zona de salud o incluso en cada centro. «Hay variabilidad por áreas y por facultativos, dada la situación tan alta de contagios; es algo que ya no es relevante epidemiológicamente hablando», detallan desde la Consejería de Sanidad extremeña sobre esa decisión. No obstante, reconocen que el protocolo recomendado siempre ha sido el de efectuar una prueba para confirmar el contagio. La falta de confirmación ha llevado a que las estadísticas oficiales no registren todos los casos positivos De hecho, no hacerlo influye en los datos oficiales de la pandemia, ya que hasta que no se realiza una prueba de confirmación de la infección activa –ya sea de antígenos o PCR, pero realizada por profesionales sanitarios– el positivo no se contabiliza en las estadísticas. Y esta es una de las causas que ha influido en el menor número de casos diarios que se notificaron en las primeras jornadas del año 2022. O lo que es lo mismo, el número total de infecciones que se han producido durante las últimas semanas es mayor que el que registran los datos de Sanidad. No solo por haberse prescindido de la prueba de confirmación, sino también porque hay personas que tras dar positivo en un autotest de antígenos ni siquiera han llegado a contactar con el SES. O bien han desistido tras llamar repetidamente a su centro de salud sin obtener respuesta o simplemente se han aislado durante los días que marcan las directrices sanitarias al no tener síntomas. Con el paso de los días se pudo volver a aplicar el protocolo fijado por Sanidad en los centros de salud que no estaban dando cita para confirmar los positivos. Durante la última semana, la primera de enero, se están haciendo pruebas de antígenos, siempre con cita previa, a las personas que se han realizado un autotest de farmacia con resultado positivo, que presentan síntomas de la enfermedad o que conviven con un contagiado. Inmediatamente eso se ha trasladado a las estadísticas y los nuevos positivos diarios han vuelto a situarse por encima de los 3.500 en la región. Cita médica La alta incidencia de la variante ómicron en la población también está afectando a las consultas de Atención Primaria que guardan relación con otros tipos de patología. Hay pacientes que están pidiendo una cita con su médico de cabecera y se la están dando para dentro de más de diez días. «Las personas que atienden al teléfono no te hacen ninguna indicación sobre medicamentos que tomar en caso de que tengas síntomas de covid, te remiten a la consulta con el médico, pero me dan una cita telefónica para después de haber concluido el aislamiento», explica un paciente.

