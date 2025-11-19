Los embalses de la provincia de Cáceres aumentan un 7% sus reservas en una semana gracias a la borrasca Claudia

Se nota y se va a notar más a lo largo de la semana. Octubre finalizó con poca lluvia en Extremadura pero el transcurso de ... noviembre está empezando a solventar ese déficit pluviométrico general del mes anterior. La borrasca Claudia, que ya se va, ha contribuido de forma apabullante. Con más de 275 litros por metro cuadrado en una semana en zonas del nordeste cacereño, los embalses del Tajo son los grandes beneficiados por esas aguas abundantes. Solo en una semana, por ejemplo, la segunda mayor presa de Extremadura y de España, la de Alcántara, ha ganado 100 hectómetros cúbicos. Recuerde, un hectómetros cúbico (hm3) son mil millones de litros de agua. Los embalses de la cuenca del Guadiana también empiezan a notarlo pero de forma mucho más modesta.

Para tener mejor contexto, los embalses cacereños de la cuenca del Tajo han ganado en siete días un 7% de reservas de agua. Ahora tienen 3.826,23 hectómetros cúbicos retenidos sobre una capacidad total de 6.325 hm3.

El embalse de Alcántara acumula 1.766,35 hectómetros cúbicos. Es el dato cerrado aunque sigue entrando agua de forma notable y alcanza ya los 1.797,63 hectómetros. Hace una semana alcanzaba los 1.678. Está por encima de la media de una década y por debajo de cómo se encontraba a mitad de noviembre del año pasado, entonces 'agraciado' por un mes de octubre extraordinariamente húmedo. La presa alcantarina es capaz de acumular 3.160 hm3.

Mientras, la de Valdecañas, con 1.446 hm3 posibles, empieza a acercarse a la barrera de los 1.000 retenidos. Tiene ahora 961,6 frente a los 918 de hace una semana. Esta presa sobre el Tajo y al igual que la de Alcántara gestionada por Iberdrola para la producción hidroeléctrica lleva dos años especialmente buenos en cuanto a hectómetros cúbicos tras un inicio de década con escasez de agua.

Otra presa cacereña, en este caso la de Gabriel y Galán, sobre el río Alagón, también se aproxima a ganar casi cien hectómetros cúbicos en una semana. Acoge en estos momentos 472,6 cuando el lunes pasado albergaba 384. Es cuestión de horas que pueda ganar los cien hectómetros visto el ritmo de entrada de agua a esta presa situada en el entorno de Guijo y Zarza de Granadilla.

Significativo en estos momentos es que la presa del Jerte, que recoge los grandes acumulados de agua que se han producido sobre los valles del Jerte y el Ambroz, esté aliviando.

En la provincia de Badajoz, la cuenca hidrográfica del Guadiana presenta una situación mucho más anodina, en cuanto a la recepción de agua por parte de sus embalses. Sus embalses han ganado en una semana 19 hectómetros cúbicos.

La presa de La Serena, la mayor de España, ha aumentado su capacidad en tres hectómetros a lo largo de una semana. Se sitúa en unos apreciables 1.997,3 a estas alturas de año, una vez superado el verano y un seco octubre. El gigantesco embalse, sobre el río Zújar, es capaz de retener 3.219 hectómetros cúbicos.

El pantano de Cijara, sobre el río Guadiana, suele ser el que más alegrías recibe en forma de agua cuando se producen lluvias generosas en la zona noreste de la provincia pacense y sureste de territorio cacereño. En una semana ha ganado 4 hectómetros cúbicos, alcanzando casi los 869. Eso implica que está al 58% de su capacidad.

En el lado opuesto, como casi siempre, está otro gran embalse en territorio pacense, el de Alange, sobre el poco caudaloso río Matachel. No ha ganado nada en una semana. Se halla con 270 hectómetros cúbicos.

Mientras, el de Orellana, fundamental para el regadío de las Vegas Altas del Guadiana, tampoco ha notado aumento de caudal en una semana, con 606 hectómetros cúbicos, una cifra, que en todo caso, es muy positiva porque indica que se encuentra al 75% después de haber finalizado la campaña anual de regadío.

En el lado muy positivo de los embalses de la cuenca del Guadiana hay que situar el de Villar de Rey, del que se abastece la ciudad de Badajoz. En estos momentos acoge 94,3 hectómetros cúbicos sobre 131 posibles. Hace una semana reflejaba en su estadística 87. Y sigue recogiendo agua.

Aunque las lluvias dejan Extremadura este lunes y se atisban que puedan volver hasta el fin de semana, las escorrentías seguirán haciendo que entre caudal en los embalses durante tres o cuatro días.