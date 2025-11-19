HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
Panorámica del embalse del Jerte, en Plasencia, uno de los que más agua ha recogido. J. C. Ramos

Los embalses de la provincia de Cáceres aumentan un 7% sus reservas en una semana gracias a la borrasca Claudia

Las presas de la cuenca del Tajo ganan 249 hectómetros cúbicos, mientras en las las del Guadiana las ganancias de agua son modestas, 19

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:42

Comenta

Se nota y se va a notar más a lo largo de la semana. Octubre finalizó con poca lluvia en Extremadura pero el transcurso de ... noviembre está empezando a solventar ese déficit pluviométrico general del mes anterior. La borrasca Claudia, que ya se va, ha contribuido de forma apabullante. Con más de 275 litros por metro cuadrado en una semana en zonas del nordeste cacereño, los embalses del Tajo son los grandes beneficiados por esas aguas abundantes. Solo en una semana, por ejemplo, la segunda mayor presa de Extremadura y de España, la de Alcántara, ha ganado 100 hectómetros cúbicos. Recuerde, un hectómetros cúbico (hm3) son mil millones de litros de agua. Los embalses de la cuenca del Guadiana también empiezan a notarlo pero de forma mucho más modesta.

