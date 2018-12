Prensa local y autoritarismo

El mejor antídoto contra el autoritarismo es leer el HOY. De acuerdo, he exagerado un poco y he focalizado en este diario la tesis generalista de un libro que acaba de publicar la editorial Galaxia Gutenberg. Se titula 'El camino hacia la no libertad', lo ha escrito el historiador Timothy Snyder y en la visita que ha hecho la pasada semana a Madrid y Barcelona para presentar su obra ha subrayado una de las ideas que la sustentan. A saber: la prensa local cura del autoritarismo.

Así que no tengan miedo a Vox ni a esa tendencia hacia la mordaza y el encorsetamiento de la libertad de expresión que amenaza nuestra sociedad libre y creativa. En España se lee mucha prensa local y esa es la mejor garantía de que la libertad y la realidad triunfarán sobre la abstracción generalista y el autoritarismo. Sería algo así como hacia la libertad por el camino de lo concreto y en ese punto de lo cotidiano y lo que nos pasa de verdad, la prensa local sigue siendo el cordón umbilical que nos amarra a la vida real.

Asegura Timothy Snyder que la deriva autoritaria que se vive en estos tiempos en Rusia y en Estados Unidos se debe a que en estos países ha desaparecido la prensa local, que es la que, apunta el escritor, habla de los problemas de la gente. En vez de periódicos cercanos y pegados al terreno, que te cuentan lo que sucede en el barrio y en el pueblo, en EE UU, el 44% de la población se informa a través de Facebook. El resto recibe información de las televisiones nacionales y de los grandes diarios americanos. A partir de este dato, se entiende, según este prestigioso historiador, que triunfen los telepredicadores y los propagandistas del pensamiento abstracto.

Snyder, catedrático en la Universidad de Yale, es especialista en la Segunda Guerra Mundial y en el holocausto. Cree que «está muy claro que Rusia intervino en el 'brexit' a través de la televisión y mediante mensajes masivos de Twitter y también está claro su apoyo al separatismo catalán porque está a favor de cualquier independentismo incluyendo el escocés, el de California o Texas».

Snyder dedica su libro a los periodistas porque son la garantía del pluralismo y de la diferencia de opiniones. Cree que la extrema derecha está creciendo en Europa y en España porque «es más importante tener miedo que tener un plan». A pesar de la situación complicada que vivimos, Snyder sostiene que lo importante no es preocuparse por la catástrofe que podría sobrevenir, sino tomar medidas para evitarla. Y entre las medidas, combatir las noticias falsas es una de las principales porque en esas mentiras está la política ficción que tanto daño está haciendo.

Frente a la política de las mentiras generalistas y abstractas, la verdad comprobable de la realidad cotidiana, es decir, la prensa local informando de cómo la vida sigue en nuestras ciudades y cómo las gentes entretienen su ocio, trabajan denodadamente para progresar y avanzar, estudian y acuden a actividades culturales. Frente a la catástrofe trufada de 'fake news', la verdad rotunda de la agenda del día con sus exposiciones, sus conciertos, la ópera en los cines, los debates en el Ateneo, las presentaciones de libros...

Menos Internet y más leer libros y prensa local sería uno de los consejos fundamentales de Timothy Snyder para salvarnos y escapar al miedo y al autoritarismo que atrae ese miedo. Si leemos libros y prensa local, tendremos planes y asumiremos lo que de verdad nos pasa, discutiremos sobre la realidad tangible y dejaremos a un lado los miedos abstractos, que tantas alas dan al autoritarismo y a la falta de libertades.

Facebook está lleno de falsedades sobre la inmigración que nos hacen entrar en modo pánico. Pero en la prensa local encontramos la historia real de unos inmigrantes que han montado una compañía teatral y el miércoles actuaron en la cárcel de Cáceres para los presos. A menos miedo, más libertad. A más prensa local, más verdad, más realidad y más sosiego.