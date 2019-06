Premio en inglés se escribe 'prize', no 'price'

'Price' significa precio en inglés. Ni premio, ni recompensa, tal y como se podía leer en la tercera pregunta planteada en la opción A del examen de este idioma celebrado el primer día de selectividad en las doce sedes de Extremadura. En ella se pedía a los alumnos que buscaran en un texto sinónimos de 'recompenses' y 'prices'. En esa última palabra donde ponía una 'c' debería haber una 'z'. A simple vista se trataba de una errata que se habría quedado solo en eso si se hubiera subsanado en los primeros minutos del ejercicio. Sin embargo, no se puso remedio a tiempo y el comité organizador de la Ebau (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) avisó a los delegados de sedes cuando varios jóvenes ya habían entregado su examen.

A ese error se sumaron otros dos en la pregunta cuatro de la opción B. En ella se introducía un diálogo entre el personaje Sam y su padre. En él le contaba que «tenía mucho trabajo estos días y no tenía tiempo para dormir bien, hacer deporte o comer correctamente». Tras esa conversación se pedía a los alumnos de selectividad que usaran dos o tres frases para ordenar a Sam cambiar sus malos hábitos. Sin embargo, en el enunciado a Sam le llamaban John e introducían la forma negativa 'not' con la frase 'dar una buena razón para no hacerlo'.

En total, tres errores en dos preguntas y en las dos opciones de examen. Sin embargo, el presidente del Tribunal de la Ebau, José Antonio Pariente, dijo que se trataba «sólo de una errata en un artículo», según afirmó el martes, cuando se celebró el examen de inglés. Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo, lo reducía a «unas letras que no eran las adecuadas con unos errores tipográficos».

Quejas de los alumnos

Algunos de los fallos podían inducir a error y así se lo hicieron saber estudiantes a profesores que estaban vigilando las aulas durante el ejercicio en varias sedes. Según detallan algunos de ellos, no resolvieron la incidencia y entregaron la prueba sin las correcciones correspondientes. Pariente afirma que «avisaron lo antes posible».

Ante lo sucedido, Pariente asegura que «estos errores no van a influir en la calificación del examen» y así se lo han hecho saber a los correctores. «Hemos modificado los criterios de valoración teniendo en cuenta las incidencias que se han producido», añade.

Descartan anular las dos preguntas con errores. «Tendremos en cuenta las dos opciones que se pueden contestar a la pregunta tanto con la forma negativa 'not' como sin ella», detalla Pariente. «En el caso de la errata entre 'price' y 'prize' se valorará por positivo el que haya leído 'precio' y el que lo haya entendido como recompensa», apunta el presidente del Tribunal, que concluye que «son errores de poco calado».