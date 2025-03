«Tenía prejuicios, pero llevo mejor la enfermedad con la marihuana»

El primer día que Cristina E. Suárez probó la marihuana pasó «de no dormir en una larga temporada, en meses, más de dos o ... tres horas, a dormir ocho horas del tirón y levantarme con sensación de apetito, algo que hacía tiempo que no sentía». Cristina tiene 45 años y, desde hace varios (mucho antes del momento en el que conoció el diagnóstico de sus dos enfermedades raras), convive con el dolor.

También está operada y tratándose de cáncer, por lo que recibe quimioterapia, con la enorme ristra de efectos secundarios que implica este tratamiento. «Tenía muchos prejuicios por mis padres, pero llevo mejor la enfermedad gracias a la marihuana, yo no busco un globo ni estar drogada, sino estar mejor», dice tajante.

Cristina recibe a HOY en su casa del casco histórico de Cáceres un día antes de desplazarse al hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde la tratan. «Después de las sesión de quimio estaré una semana mal», advierte. Vence su reparo (que se hace más patente durante la sesión de fotos) a salir contando su caso porque cree que es importante que su experiencia sirva a los demás, y, sobre todo, «que se rompan tabúes». «Mis padres tenían muchos más prejuicios que yo, y mi hijo no quiero que diga «mi madre es una porreta», pero se han dado cuenta que me viene bien. Y llegado a un punto, prefiero darle dos caladas a un cigarro y quitarme alguna pastilla, como la de la ansiedad, el jarabe par a los ardores, para tener apetito».

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 27 de junio el dictamen de la subcomisión de cannabis medicinal que da luz verde al uso de esta sustancia con fines terapéuticos . La Agencia Española del Medicamento tendrá que aprobar en el plazo de seis meses las condiciones para poder vender compuestos derivados el cannabis con fines terapéuticos para aliviar los síntomas asociados a la esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, los efectos secundarios de la quimioterapia y el cáncer o los dolores crónicos. Estos tratamientos serán prescritos preferentemente por los médicos. Actualmente se comercializan ya dos fármacos elaborados a través de la planta del cáñamo, pero ahora se podrán dispensar fórmulas magistrales.

A la espera de que transcurra ese tiempo son muchos los que recurren como opción personal al cannabis y la marihuana como remedio ante el dolor. En solo 24 horas este periódico halló cuatro casos de usuarios de esta sustancia de forma terapéutica, aunque solamente Cristina se prestó a contar su caso y hacerlo público. Hay miedo al juicio externo, a las etiquetas. «Es muy duro la sensación de estar haciendo algo que parece ilegal», indica Cristina. El Código Penal permite tener 100 gramos de marihuana para consumo propio y plantarlo también en este caso.

Prueba

«Antes de que me diagnosticaran las enfermedades raras, en el 2019, lo pasé muy mal, fue un peregrinaje de médicos, nadie sabía lo que tenía, cada vez tenía más vómitos, los vómitos cada vez me dejaban más flaca, tenía unos dolores que me desmayaba por la calle, eran unos dolores limitantes», explica. «Cuando me diagnostican las enfermedades raras yo pesaba 40 kilos y me dicen que tengo que engordar, yo tenía el duodeno totalmente cerrado, que era lo que me provocaba los vómitos». Durante los largos ingresos para tratarse de estos síntomas recibió morfina a través de parches o succionados. «Me creó muchísima adicción, cuando he estado ingresada he dejado de consumir marihuana y jamás he tenido mono».

Su iniciación en esta práctica fue a través de unos conocidos. Ellos le dijeron que tenían una tía que había tenido un cáncer de mama y que la quimioterapia le provocaba unos vómitos muy fuertes que había paliado con marihuana. «Me trajeron un cigarrito, yo nunca había fumado». No se le olvida la fecha: fue en agosto de 2019, esa noche en la que logró dormir del tirón.

«Después me trajeron un cogollito, y una cosa llevó a la otra». Ahora es una persona de su entorno familiar la que lo cultiva para ella. A Cristina le detectan un cáncer en septiembre de 2021, y empieza el tratamiento de quimioterapia. «Si una mañana me encuentro revuelta y no me entra la comida le doy dos caladas a un cigarro y sé que a la media hora ya tengo hambre, es sobre todo a raíz de la quimioterapia, que te afecta mucho al sueño y puedes pasar una semana sin dormir, y esto me ayuda a no estar tan ansiosa, estoy más tranquilita, me ayuda también con los ardores».

Regulación

El hecho de que no esté regulado aún el uso medicinal de la marihuana y el oscurantismo general sobre este tema hace que algunos enfermos utilicen fórmulas para tomar el cannabis que no son las más beneficiosas, como fumarlo. El Observatorio Español del Cannabis Medicinal recomienda ingerirlo a través de inhaladores, grajeas o aceites. Cristina es consciente de que «fumar es completamente insano», pero cree que para su dolencia, que ahora también le afecta al hígado, es la fórmula que mejor le viene. «Mi cardiólogo se lleva las manos a la cabeza por fumar, y me ha recomendado que opte por otros productos, ahora estoy en ese paso». El resto de sus médicos están informados y, según dice, Cristina, lo aceptan. «Mi oncóloga me ha dicho que si me sientan bien lo tome durante este proceso, mi médico de cabecera también, aunque ahora me he cambiado de médico y todavía no tengo confianza para abordar el tema».

Ella utiliza un 'grinder', una especie de caja con dos mitades que pica la hierba y, cuenta, desprende el THC, la sustancia psicoactiva. El CBD es la sustancia que se considera que funciona contra los síntomas de algunas enfermedades y que se dispensa en las numerosas tiendas que van surgiendo. «Hace falta más información», señala esta mujer, que espera de la nueva regulación que vierta luz sobre un recurso que a ella, inisiste, le ha dado un respiro en mitad del dolor.