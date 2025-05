Pregúntele al chef, abuelo

Cójase una perrunilla, estrújese con un tenedor, con las manos, con un cuchillo o un mazo, da lo mismo el utensilio porque la perrunilla se ... deshará a la menor presión. Pero, ¡atención!, no se le ocurra llamar al producto resultante perrunillas desmigajadas, lo llamaremos tierra de perrunillas y lo utilizaremos como lecho de helados, tartas o flanes. Al plato resultante, lo llamaremos algo así como crocanti de bizcocho con coulis de frambuesas, emulsión de mango y tierra de perrunillas. Los extremeños perrunilleros, que somos legión, acabaremos cayendo en la trampa y pidiendo esa sobremesa en el restaurante, para llevarnos una gran decepción al comprobar que las únicas perrunillas que hay allí son unas migajas deshechas de nuestro dulce regional más auténtico.

La búsqueda de la perrunilla perfecta se está pareciendo cada vez más a la búsqueda de la croqueta, la ensaladilla o la tortilla de patatas de tu madre, un anhelo imposible de conseguir, pero que marca nuestro paladar y nos empuja a seguir insistiendo. Con la perrunilla, en tierra o en piezas, sucede algo parecido. Existe cierto consenso sobre que las mejores las venden en una pastelería de Hervás, aunque las he tomado formidables en Serradilla. Pero lo de la tierra de perrunillas es un engañabobos que se ha puesto de moda y no tiene más ciencia que desmigajar.

Varios chefs me han confesado que ellos se deben a su clientela y que al cliente le gustan esas sofisticaciones. Bueno, uno me dijo esas chuminadas. Da lo mismo cómo las llamemos, lo cierto es que a veces se ponen tan estupendos que te quedas estupefacto al leer sus cartas.

Me imagino la cara de mi abuelo ante el ofrecimiento de un chef ocurrente y así adivino si lo que me ofrecen es impostura o naturalidad. Lo de los postres con tierra de perrunillas es impostura, artificio, cuento chino y si mi abuelo levantara la cabeza, diría que eso parece los restos de una bolsa vacía que antes tuvo perrunillas.

¿Y qué cara pondría mi abuelo si le ofrecieran una sopa de postre? Porque lo de la sopa de postre es otra moda que arrasa. Hay sopas de frutos rojos, de fresas, de mango, pero no dejan de ser fresas, mango o frutos rojos preparados en plan macedonia almibarada, aunque algunos chefs se esmeren y la compliquen.

Las cartas para mi abuelo serían una sucesión de escándalos. Vean si no: sacos, bolsas, alpargatas (de pan con queso), virutas (de foie)... Para un extremeño cabal y rural, todo eso son palabras referidas a la vida cotidiana del campesino extremeño. Pero no, en la gastronomía de hoy, los sacos son de patatera, de marisco, de boletus o de cualquier otra delicia. ¡Ah! Y no se llaman sacos, sino saquitos. Al igual que las bolsas de langostinos son bolsitas. Lo del diminutivo es una tendencia que ya ha perdido fuelle y seguidores, pero hasta hace un par de años, era imposible comer sin sufijos y hasta el lechón era lechoncito y el cordero, corderito, que te lo decía el maître y te entraba una pena... ¿Cómo pretende usted que me coma un corderito, mala persona?

Recojo estos nombres de cartas de restaurantes extremeños. En ellas encuentro postres que intentan estimularte desde el nombre y se llaman pasión por el chocolate... Y para bajar la libido, otro postre, Drácula, que lleva crema de vainilla, granizada de cola y espuma de frambuesa. Pánico sí que da eso de mezclar la crema y la cola.

Aunque lo que de verdad dejaría a mi abuelo de piedra es que le sirvieran unos huevos de gallina feliz con humo de encina. ¿Pueden ser felices las gallinas, está rico el humo de encina? Ni idea... Pregúntele al chef, abuelo.