La pregunta del millón

¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz? Seguro que, ante esta pregunta, muchos tendríamos que parar un momento a hacer memoria o, sencillamente, a pensar qué entendemos exactamente por felicidad, si es lo mismo que estar contento o cuál es la diferencia.

Es la palabra que está en busca y captura en cualquier idioma o lugar y que en sus nueve letras abarca tantas definiciones como personas hay en el mundo. En su nombre se han escrito canciones, poemas o tesis y se han concebido grandes obras de arte. Es eso que pedimos al cerrar los ojos y soplar las velas, eso que va unido a la sonrisa... tan común a todos y tan diferente en cada uno; la gran deseada pero también desconocida a pesar de ser una de las palabras más repetidas.

Mientras que en la infancia la felicidad es la norma porque va de la mano de la inocencia, con el paso de los años se va pareciendo más a esos fuegos artificiales que estallan en la piel mientras agitan el alma. La felicidad entonces es efímera y tiene que ver con descubrir, conocer y amar; una sensación de plenitud y euforia que desaparece cuando llega el desengaño, la decepción o la cruda realidad. Somos tan felices a ratos como desgraciados poco después, nos da la alas para volar por un cielo perfecto antes de vernos caer en picado.

Y va pasando el tiempo y nuestra idea de la felicidad va cambiando, aunque no las ganas de encontrarla. A veces creemos no haberla vivido pero aparece en nuestros recuerdos; queremos explicarla y nos la perdemos, la buscamos fuera cuando empieza dentro de uno mismo.

Es esquiva y cambiante, se esconde de quien se obsesiona con ella. Es personal, transferible y contagiosa. Aparece en lo que no se imagina, en el momento menos pensado, en la historia más inmensa o en el detalle pequeño; en un momento fugaz, en una luna de octubre.

Hay quien la tiene delante y no la ve; o no se atreve. Quien la busca tan lejos que se pierde en el camino, quien la vive a trocitos cada día, quien la encuentra y se la queda o quien no llega a conocerla. No hay receta ni momento exacto ni medida, pero quien tiene la suerte de conocerla la encuentra en mil cosas y no la olvida. Porque en esta vida todo se aprende, y probablemente ser feliz también es una actitud y un modo de vida.