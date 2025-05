Prefiero el menú infantil

Cuando me ponen delante la carta de un restaurante, me lleno de dudas y solo tengo una certeza. Mis dudas son si me gustará el ... tataki o me aburrirá, si me emocionará el tartar o me decepcionará, si me dejará frío el carpaccio o llenará mi paladar de placer. Todo son incógnitas y hasta los más selectos productos gourmet me mosquean porque ahora ya no vienen solo precocinados los sanjacobos a granel de fritanga, sino que te sirven y te sablean con unas croquetas caseras de rape y langostino (están ricas, por cierto) y resulta que las elaboran y congelan en Trujillanos y las venden en los mejores supermercados.

Pero decía antes que cuando me entregan una carta, solo tengo una certeza: me va a gustar el menú infantil. Sé que con esos platos caseros no va a haber fallo y que me los comeré con gusto y glotonería. Al fin y al cabo, se basan en sabores de toda la vida y lo de siempre, bien hecho, reconforta porque sabe a doméstico, a familia y a infancia, que para eso se llama menú infantil. ¿Pero quién se atreve a pedir un menú infantil? En primer lugar, da vergüenza. En segundo lugar, te arriesgas a que el maître se extrañe y bien te lo prohíba, bien te regañe con elegancia, bien te lo sirva, pero a saber qué comenta al llegar a la cocina. Me lo imagino recitando la comanda: «Una de vieira con romescu y torreznos deshidratados, dos de arroz con bogavante, unas manitas con zamburiñas y un menú infantil para un tío con toda la barba al que se le ha antojado el arroz a la cubana, las lagrimitas de pollo con patatas fritas y el Frigopié de fresa». Después hay que aguantar el pitorreo del resto de la mesa. «Pues anda que venir a un restaurante a comer arroz a la cubana... Qué raro eres, tío, lagrimitas de pollo en lugar de pierna de cabrito con panaché de verduras... Y lo del Frigopié tiene delito...». Vaya por delante que el Frigopié, el Choco-Clack e incluso el Maxibon Caramel están más ricos y son más postre que muchas performances de sobremesa que te sirven con un 'cachotarta' de zanahoria, una 'bolavainilla', un 'chorrosirope', una 'tirachantilly' y todo ello decorado por unas 'virutascacao', que llevas el postre al Helga de Alvear y te lo compran. Pero dejemos las gracietas y pongámonos serios. He rebuscado en 50 cartas de restaurantes extremeños y he encontrado menús infantiles en 11 (Aromé, A de Arco, La Casa del Sol, La Fabiola, Javier Martín, Payva, La Mafia se Sienta a la Mesa, Homarus, Rex Numitor, Casa Claudio y B-nomio). Muy cuidada, por cierto, la carta infantil de Javier Martín con sopa de ave, croquetas, escalopines y lomitos de merluza a la romana. Sé que hay bastantes más, pero tampoco voy a repasar las cartas de los 757 restaurantes de Extremadura en 2021 (solo seis menos que el año de la pandemia y seguro que, con las aperturas de 2022, el número ha aumentado sustancialmente). Pues bien, de esos 11 restaurantes, solo en uno se deja claro en la carta que el menú infantil era para los «Peques y no tan Peques». Es el restaurante B-nomio de Cáceres, que apuesta por platos que gustan a los niños, pero que yo me comería encantado. A saber: Hot-Dog con beicon ahumado, queso, huevo y papas, Pan-Pita de ibérico braseado con queso, huevo y papas, Churritos de pollo con salsitas y chips gringos y Burgercarne de 125 gramos con pan bao y salsa cheddar. Me lo pido, aunque mis 'cuñaos' me vacilen con alguna vulgaridad del tipo: «¿Quiere el peque más salsitas para su churrito?». Snobs y cobardes, eso es lo que son, que si los sacas del lomo alto de vaca madurada, la lubina salvaje y las alcachofas confitadas, se mueren de hambre.

