«Preferimos acabar la prueba a morir sobre la bici». Esa es la estrategia, basada en reservar fuerzas, que siguen Jesús Paz (49 años) y ... Víctor Urbano (38), dos ciclistas de Badajoz que han conseguido dorsal en la prueba más popular del mundo, la temida Cape Epic. Cada vez hay más aficionados a la bici, casi todos saben que se celebra en Sudáfrica y que es considerada el Tour de Francia del ciclismo de montaña. Los extremeños corren en categoría amateur. «Te permiten un día malo. Si entras fuera del control dos veces te quitan el dorsal y te mandan a casa. De hecho, los ciclistas de la organización que van los últimos van equipados como hienas. Si llegan por detrás es que eres su próxima presa», relatan para que se entienda gráficamente que conviene llegar el forma a la salida para no desperdiciar una experiencia que ansían vivir millones de ciclistas.

Este año la mítica Cape Epic, además del prólogo, son siete etapas, todas entre 70 y 94 kilómetros y con un desnivel nunca inferior a los 1.750 metros. Cada día pasan subidos a la bici unas seis horas y HOY habló con ellos por videoconferencia en el ecuador de la prueba, justo la víspera de la etapa más dura. En el momento de la charla tenían por delante un trayecto de 88 kilómetros con 3.000 metros de desnivel, pero acababan de recibir una buena noticia.

Ampliar Imagen de una de las etapas, son siete en total más el prólogo del primer día . Sportograf

«Han acortado quince kilómetros y le han quitado 50 metros de desnivel, creemos que porque hoy (este miércoles pasado) un corredor ha sufrido un golpe de calor». En la Cape Epic, que lleva veinte años celebrándose, no suele haber una edición donde baste con pedalear al límite. Cuando no hay lluvias torrenciales que embarran la ruta y anegan el campamento de los corredores, se dan jornadas de calor extremo que agotan las reservas de quien no calcula fuerzas. Esto es lo que ha ocurrido en este 2024. «Nunca antes habíamos bebido ocho litros de agua durante una etapa», contaban estos pacenses que en la tercera etapa, a las doce de la mañana, afrontaron a 44 grados un sendero en cuesta por donde no corría el aire, un tramo a priori favorable para quienes acostumbran a montar en bici en Badajoz, explican entre risas desde el campamento de la organización. Duermen en tiendas de campaña y han contratado como extras masaje diario y mecánico. «Nos ha impactado la logística, debe de haber unas mil personas trabajando», relatan desde la zona de relax donde pasan las tardes antes de irse a costar a las nueve y media.

Unos 700 participantes

En total, la Cape Epic la están corriendo unos 700 participantes llegados de todas partes del mundo. Los extremeños que han tomado la salida alguna vez se cuentan con los dedos de una mano. Tanto Paz como Urbano van en el puesto 270 de la general y en la posición 72 (de 150) de la categoría masculina amateur tras culminar con éxito la «etapa asesina» del jueves, informan en una última actualización.

Víctor ha sido varias veces campeón de España de BMX y tiene una tienda de bicis en Badajoz, Urbano Bikes; y Jesús, alias 'Tai', practicó montaña muchos años y trabaja en el sector sanitario. Esta pareja deportiva monta en bici a diario y se inscriben en unas quince carreras al año. Pero ninguna como en la que están inmersos ahora, para la cual es casi imposible conseguir dorsal. Hay que tener suerte en un sorteo y luego pagar unos 7.000 euros por equipo, además del vuelo a Sudáfrica con las bicis empaquetadas, en su caso dos Cannondale Scalpel.

Ampliar Cada equipo es de dos personas y han de cruzar juntos la meta. Sportograf

Pero si hay un motivo por el que celebran estar hoy en Sudáfrica es porque lograron plaza para 2023, pero justo una semana antes Jesús Paz se rompió el brazo en una bajada. Consiguieron de milagro que les guardaran los dorsales y ahora están en la Cape Epic «vivos pero muertos», resumen con humor. Cada salida es a las siete y media tras un copioso desayuno anglosajón y luego empieza el sufrimiento. «Nuestro reto es ir llegando a cada avituallamiento y luego ir viendo. La media suele ser de 16 a 18 kilómetros hora y, aunque no vienes a competir sino a finalizar, te picas con gente de tu nivel», cuenta Jesús Paz. «Hoy había subidas del 15% que si voy solo subo andando, pero como 'Tai' no se bajaba yo tampoco (risas)».

Mucho polvo y piedra, gente vomitando a mitad de cuesta y hasta monos que aparecen por sorpresa entre los árboles son parte de su paisaje estos días en que lo más temido es una avería o una caída grave. «Cada día rompen unas quince o veinte personas. Hoy hemos parado cinco minutos a apretar un cambio»–. Accidentes, también ocurren a diario al forzar en las bajadas. «Te recomiendan que lleves en la mochila la tarjeta de crédito por si ese día acabas ingresado en un hospital. Los médicos van en helicóptero o motos de cross», narran desde el país africano.

Comen bien, dicen, y duermen mejor al estar agotados, aunque calculan que perderán unos dos kilos al finalizar la prueba. Con todo, en cada foto de llegada el blanco de los dientes destacando en sus caras cubiertas de polvo pegado al sudor refleja una felicidad que nunca antes habían conocido sobre una bici.