Predicción de la Aemet: frío en Extremadura y lluvias dispersas y débiles

Toca abrigarse. Va a seguir haciendo frío estos días e incluso podrían registrarse algunas heladas débiles principalmente en el norte de Extre,adura a primera hora de la mañana. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), avisa que los próximos días las temperaturas será bajas para la época del año, «aunque no será, ni mucho menos, una ola de frío».

En la comunidad extremeña se espera un descenso en los termómetros durante este jueves y viernes. A partir de entonces, se prevén ligeros ascensos del mercurio en general.

Como ejemplos, para el viernes las temperaturas oscilarán entre los 1 y 17 grados en Badajoz y los 2 y 14 grados en Cáceres.

Respecto a las lluvias, parece que no llegarán a la región de manera generalizada en lo que queda de semana. Sí se podrán registrar algunas precipitaciones, que serán débiles y dispersas, en el norte de Cáceres durante el sábado. También podrían aparecer en el sureste el domingo «aunque aún quedan muchos días para confirmar este extremo», explican desde la Aemet.

Por días

Este jueves los cielos estarán poco nubosos o despejados y los termómetros continuarán en descenso. No se descarta alguna helada débil aislada en cotas altas del extremo norte. Las mínimas se quedarán de manera generalizada en los 2 grados.

El viernes la situación será similar. Los valores mínimos podrían incluso caer algo más, marcando 1 grados en muchas zonas de la provincia de Badajoz. Las máximas se quedarán en los 17 en la provincia pacense y en los 14 en la cacereña.

Lluvias para el fin de semana

Durante el fin de semana podrían regresar las lluvias a algunas áreas de Extremadura. El sábado se registrarán precipitación débiles y dispersa por la tarde en el norte de la región. La nubosidad y las lluvias estarán asociadas a un frente atlántico. Las temperaturas continuarán esa jornada con pocos cambios, oscilando entre los 3 y 17 grados en la provincia de Badajoz y los 3 y 14 en la provincia de Cáceres.

El domingo tampoco se descartan algunas lluvias puntuales en el norte y en el sureste. Durante esta jornada los termómetros sí registrarán un apreciable ascenso en los valores mínimos, llegando a los 7 grados. Los máximos se mantendrán sin cambios.