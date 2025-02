La precampaña de los canallas

Septiembre. Entramos en campaña electoral. De aquí a mayo, fragor y tensión. El comienzo de la temporada ha sido a lo grande, con el tren volviendo a hacer de las suyas y Landero llamando canallas a los políticos. En ambos casos, funcionó el encanto de ... lo imprevisto. El tren es caprichoso e imprevisible y si es en Extremadura, más. En otras autonomías, los trenes no se paran y si lo hacen, no pasa nada: la semana pasada, se pararon todos los trenes gallegos y todos los cercanías catalanes durante horas y no hubo escándalo. Aquí es distinto porque llueve sobre mojado.

En Extremadura, los políticos socialistas ponen velas a Santa Rita, abogada de lo imposible, para que el tren no se averíe, no se incendie, no se retrase, no se detenga, no se quede sin aire acondicionado, hoy, ni sin calefacción, mañana. Y Santa Rita, que tampoco es previsible, actúa como le viene en gana: unas veces hace de la normalidad un milagro y otras deja que actúe el destino diabólico y se desencadenen unas catástrofes ferroviarias que tienen al PSOE en vilo y a Fernández Vara sin vivir en él.

¿Cómo es posible que nuestro destino político dependa de un maldito tren? Se preguntan los socialistas mientras en la parte contraria esperan a que las cosas sucedan solas porque con esto del tren, solo hay que dejar al jefe de estación de Badajoz que levante la bandera, toque el silbato, parta el convoy y, a partir de ahí, todo serán bazas para la oposición.

El caso de Landero ha sido más sorprendente porque no era previsible. Se entendía que se le encargaba el discurso ciudadano porque diría palabras bonitas, ideas entusiasmantes y frases bien construidas que contagiarían ilusión. Pero va Landero y llama canallas a los políticos, pone en pie al Teatro Romano con un discurso en el que hubo emociones, pero cuyo meollo fue el tren indigno y lo que iba a ser un comienzo de precampaña controlado se ha descuajaringado.

Así que arden los tuits y se están volviendo locos los community managers de los partidos. ¡Qué curioso! Procuro no escribir estos términos ingleses tan de moda porque los detesto, aunque sucumbo al papanatismo universal. Sin embargo, la tableta en la que escribo no quiere que sucumba y, en vez de esas palabras inglesas, ha escrito por su cuenta manijero, que es palabra más precisa y castellana. El manijero es la persona que intenta influir en la voluntad de otra, generalmente en beneficio propio. Perfecta definición de un community manager.

¿Se ganan las elecciones desde las redes sociales o esas redes solo son una fuente de rumores, calumnias y mentiras sin fundamento ni trascendencia? Marco Aurelio es considerado el mejor emperador que tuvo nunca Roma y también el primer tuitero de la historia. Escribía aforismos que han perdurado hasta nuestros días. Fue y sigue siendo un gran manijero. Uno de sus mensajes era que no prestáramos atención a los rumores ni a las calumnias. Otro de sus consejos era despreciar los chismes y los rumores. Así que lo mejor para los electores es atender a un 'tuit' de Marco Aurelio: «Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho y todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad». En cuanto a los políticos, después del 'tuit' de Landero: «Sois unos canallas», todo lo que venga después solo puede mejorarlos. Acabamos, en fin, con un 'tuit' del emperador romano para tranquilizar a los políticos traumatizados por el tren: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Le añades un «pequeño saltamontes» y parece cosa de Kung Fu. ¡La que nos espera hasta mayo!