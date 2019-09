El PPSO contra Extremeños

En la primera jornada de liga, el Extremadura jugó en Lugo. Lo importante no fue el resultado, sino el cartel anunciador del partido, donde se leía un mensaje cariñoso: «No hay tren que nos separe», y una pregunta con enjundia e ironía : «¿Llegarán?». Cuando «el abandono secular de Extremadura» llega al fútbol es que hemos conseguido convertirnos en el paradigma de la España olvidada, un título fundamental por el que luchamos denodadamente con varias provincias.

Teruel existe... Todos por Zamora... Cuenca también existe... Los eslóganes movilizan a la ciudadanía de esas provincias, pero ninguno ha tenido tanto éxito como «Por un tren digno», frase que ha venido acompañada de tantas averías, estropicios y penurias ferroviarias que la prensa nacional ha convertido Extremadura en un símbolo de solidaridad: España solo podrá considerarse una nación justa si presta atención a los problemas de esas pobres gentes que recorren los campos de noche cargando con maletas porque el tren los ha dejado abandonados en mitad de la nada.

Este verano he recorrido la provincia de Soria y más que las imágenes de sus iglesias románicas, sus estampas machadianas y sus torreznos espectaculares, me traigo en la memoria los mensajes de dos carteles que cuelgan por doquier: «Autovías ya» y «Soria ya».

En 2003, Cáceres y Soria eran las únicas capitales de provincia españolas que no contaban con autovía y hace un año Extremadura y Soria eran los únicos destinos ferroviarios de España a los que no llegaban ni el AVE, ni el Alvia ni tan siquiera el Talgo. Nosotros ya tenemos Talgo, aunque se pare. Soria solo tiene una autovía a Madrid, otra intermitente, que se va haciendo a cachos hacia Valladolid, y dos trenes regionales a Madrid que invierten tres horas en recorrer 182 kilómetros. O sea, están peor que nosotros, pero sus trenes no se averían mucho, no son noticia y la provincia se desespera y grita: «Soria ya».

En Soria ha estallado un movimiento provincialista con nombre de enfermedad de la piel: el sorianismo. Lo representa, fundamentalmente, el PPSO (Plataforma del Pueblo Soriano), un partido nacido en Almazán en 2011 a raíz de una disputa interna en el Partido Popular local y provincial: desde la capital se cambió al candidato municipal y se lio. El PPSO se unió con Ciudadanos, luego rompieron y en las últimas europeas no se presentaron, pero sí dijeron a quién no había que votar. Curiosamente, entre los partidos que un soriano no debe votar nunca están los regionalistas extremeños, además de Podemos, ERC, Puigdemont, PNV, Bildu, BNG y cuanto huela a nacionalismo. Los sorianistas están en contra de todos los partidos que piden para sus regiones, pero no para Soria.

El movimiento soriano ha dislocado la política provincial. Una encuesta de Sigma 2 daba como resultado que el 68,8% de los de Soria no se consideran castellano-leoneses, sino solo sorianos, porcentaje que ya quisieran para sí los separatistas catalanes más irredentos. El PP, tras la escisión del PPSO, ha perdido una provincia que le pertenecía casi por decreto. Este verano, tomando el aperitivo en la terraza del famoso complejo Virrey Palafox de Burgo de Osma, en la mesa de al lado, se sentaba con unos amigos Juan José Lucas, natural del pueblo, expresidente de Castilla y León, exministro de la Presidencia y y expresidente del Senado. En Burgo de Osma, pueblo natal de Gil y Gil, gana el PPSO y el PP de Lucas ha tenido que pactar con el PSOE para recuperar la alcaldía.

Pero ni con PP, ni con PSOE ni con PPSO sale Soria del letargo. No es fácil levantar la España vacía y en Burgos han decidido dejarse de zarandajas y recurrir al santo patrón de la provincia. El 8 de agosto, César Rico, presidente de la Diputación, pedía desesperado la intercesión de Santo Domingo de Guzmán para superar el reto poblacional y dinamizar el medio rural. Pero ni Santo Domingo ni sorianismo. Lo mejor es que se te paren un par de trenes y lo cuenten en los telediarios.