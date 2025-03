El PP a Vox sobre la financiación de Tierra de Barros: «No admitimos un ultimátum ni imposiciones de Madrid»

Celestino J. Vinagre Jueves, 13 de junio 2024, 07:30 Comenta Compartir

El Partido Popular afea a Vox su advertencia de no aprobar los próximos presupuestos regionales si la Junta de Extremadura no asume la financiación ... del proyecto de regadío en Tierra de Barros con fondos propios. El portavoz del PP, José Ángel Sanchez Juliá señala que la «solución» al regadío de Tierra de Barros no pasa «por que un socio de gobierno le dé un ultimátum, le ponga deberes o señale al otro», en referencia al partido que preside Santiago Abascal. «No vamos a aceptar imposiciones que vengan de Madrid, ni de la sede de la calle Génova (PP) pero tampoco de la calle Bambú (donde está la sede de Vox). La Junta va a tomar decisiones por el interés de todos los extremeños».

Para el Partido Popular, este «ruido lo único que hace es tapar la desgestión (sic) y la mentira del anterior Gobierno respecto a este proyecto. La solución pasa por el rigor. Se necesita menos testosterona». La declaración de Sánchez Juliá, realizada a través de nota de prensa, incluye una petición a Vox. la del rigor y seriedad, además de tener tranquilidad. Al mismo tiempo, ha pedido a su socio de gobierno en Extremadura que «no se contradigan» en la propia Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ya que, recuerda el portavoz de los populares, el consejero Ignacio Higuero ha pedido financiación a Europa, a España y a la Junta para sacar el regadío adelante. Se ha preguntado el diputado del PP si Vox «está intentando rascar algún voto más» por una estrategia electoralista sobre el gestión del proyecto de regadío de Tierra de Barros, que, en la práctica, se encuentra en punto muerto. Para Sánchez Juliá, hay que pensar «en el interés de todos los extremeños y en dar solución al regadío de Tierra de Barros». El PSOE, por su parte, asegura que la Junta de Extremadura ha engañado a sus socios y a los regantes, y que Guardiola ha tratado a Vox como «tonto útil» para poner el «punto y final» al proyecto. Por su parte, Unidas por Extremadura ha exigido que los fondos del regadío de Tierra de Barros, que siempre lo ha considerado como un proyecto inviable, no salgan de la comarca. Ampliar «La Junta no puede asumir en solitario ese proyecto» La postura de Vox sobre el proyecto de regadío llegó casi a la misma hora que la presidenta de la Junta, María Guardiola, en Plasencia, afirmaba por la mañana que el Gobierno regional intentará que haya fondos europeos para el mismo en próximos programas de desarrollo, y que no lo puede pagar solo la Junta el proyecto. «Estamos trabajando con la comisión para que pueda ser financiado en el próximo periodo de programación», indicó. Al mismo tiempo repitió su demanda al Gobierno de financiación. «La Junta está dispuesta a poner encima de la mesa financiación siempre y cuando el Gobierno, que declaró este proyecto como prioritario, colabore con nosotros. Es una infraestructura costosísima y la Junta no puede asumir en solitario ese proyecto», sostuvo Guardiola.

Junta de Extremadura