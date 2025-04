PP y Vox afrontan su primera crisis de gobierno en Extremadura

La primera crisis en el gobierno de coalición de Extremadura, que conforman PP y Vox, ha llegado cuando María Guardiola cumple dos meses como presidenta ... de la Junta y a raíz de las declaraciones realizadas por este motivo en una entrevista con este periódico.

«Mi relación con Vox ahora mismo es escasa o ninguna porque estoy centrada en trabajar, en gestionar, en poner en marcha esta maquinaria que es muy grande, esta administración», declaró la presidenta de la Junta.

También añadió que, desde su punto de vista, una vez con el gobierno en marcha, «la relación con Vox será en el Parlamento», porque lo que le toca al ejecutivo es dar cumplimiento al acuerdo de gobernabilidad pactado entre ambas formaciones y basado en 60 medidas. Y un ejecutivo, además, también resaltó la presidenta de la Junta, que para ella «no está formado por dos partidos; está formado por hombres y mujeres comprometidos y trabajando por Extremadura». Respecto a la consejera de Vox, Camino Limia, apuntó que «está absolutamente integrada en mi gobierno».

Pero ocurre que el Gobierno de Extremadura sí está formado por dos partidos y Vox se lo ha querido recordar a la presidenta de la Junta. Su declaración respecto a la «escasa o ninguna» relación que mantiene ahora con la formación de Santiago Abascal no ha gustado a la dirección de Madrid, porque entienden que esa relación, cuando se gobierna en coalición, debe ser permanente y, en ningún caso, pretender ocultarla.

Tanto es así que su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, pidió en la mañana de este jueves a la presidenta extremeña no solo que rectificara sus palabras, sino que amagó con romper el pacto de gobierno si no lo hacía. Porque, entonces, «lo que va a tener es un gobierno débil o puede ser que directamente no tenga gobierno», proclamó, generando la primera crisis entre PP y Vox.

Esta contundente respuesta por parte de Millán, en una formación en la que Madrid marca senda y rumbo, obligó después al presidente del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura y senador autonómico, Ángel Pelayo Gordillo, a pronunciarse también respecto a las declaraciones de María Guardiola en HOY.

Dijo que «no son acertadas, porque Vox merece el respeto que tiene encomendado por sus votantes y lo exigimos», dejando entrever que la presidenta extremeña les había ninguneado en cierta medida «con una declaración en la que dice que está muy ocupada en gobernar y no entra a valorar la colaboración entre PP y Vox».

Pelayo Gordillo pidió primero a Guardiola «una reflexión sobre lo que ha dicho» y después le reclamó la rectificación, dando continuidad a lo dicho expresamente por la portavoz de su formación en el Congreso.

No obstante, rebajó el tono empleado por Millán. «Somos un socio fiable», precisó el dirigente extremeño, para añadir que las declaraciones de María Guardiola, aunque «irreflexivas», no ponían en peligro el gobierno de coalición. Sobre todo porque, dijo también, «el trato con el PP es correctísimo, cordial», igual que la relación en el marco del bipartito, «en el que no nos sentimos uno más del gobierno, es que somos gobierno». Y un gobierno «fructífero», a juicio de Ignacio Hoces, diputado por Badajoz de Vox.

En cualquier caso, Pelayo Gordillo, con la forma de hacer política que le caracteriza, enfrió la polémica suscitada por Pepa Millán y el PP se afanó después en seguir ese camino y resolver la primera crisis del gobierno de coalición, lo que para el portavoz del PP de Extremadura y del grupo parlamentario popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha sido simplemente una «polémica estéril que se ha generado con un titular que ha sido malinterpretado».

Según el diputado, «en Madrid la situación se ve de otra manera». En Extremadura, tras las declaraciones de Pelayo Gordillo, ha dicho Sánchez Juliá, «hay una normalidad, hay tranquilidad, hay calma».

Pese a ello, el portavoz del PP se afanó en resaltar que María Guardiola «siempre ha transmitido que el Gobierno de la Junta está unido y es leal, estable y constructivo». También que la presidenta «no ve un gobierno de partidos, sino de personas que trabajan para solucionar los problemas de los extremeños y el mejor ejemplo de ello se ha visto esta semana, con una bajada de impuestos que ha sido aplaudido por Vox».

Sánchez Juliá también quiso poner de manifiesto que se cuenta con la formación de Santiago Abascal y que la relación es fluida con ella en el Parlamento extremeño, donde María Guardiola dijo que se centra ahora la relación entre los dos partidos políticos.

En cualquier caso, la presidenta de la Junta no se pronunció públicamente sobre esta primera crisis con su socio de gobierno, y tampoco lo hizo a través de su gobierno. El PP eligió a su portavoz del partido para referirse a la polémica. Por su parte, Sánchez Juliá eludió hacer una rectificación clara de las palabras de Guardiola como le exigió Vox desde Madrid.

La discrepancia

Sí dijo Juliá que «en la Asamblea trabajamos codo con codo con Vox para tener una relación estable y dar así la estabilidad que el gobierno merece para trabajar». Esto es que, aunque Guardiola tenga una relación «escasa o ninguna» con el partido de Santiago Abascal, los grupos parlamentarios de ambas formaciones sí tienen «una relación fluida».

No obstante, Vox y PP han escenificado este jueves en la Asamblea que la unidad que dicen mantener no es inquebrantable. Vox ha votado junto con PSOE y Unidas por Extremadura y frente al PP una propuesta de la coalición de izquierdas sobre comedores escolares. Una discrepancia en el voto y en la explicación del mismo que se produce el día en el que Vox ha criticado las declaraciones de Guardiola, un «menoscabo» según su portavoz parlamentario, y le ha recordado que está en el Gobierno de Extremadura.

Para José Ángel Sánchez Juliá, la votación dispar que se ha dado en la Asamblea este jueves es «algo que entra dentro de la normalidad parlamentaria; Vox es un grupo totalmente independiente, el PP es un grupo totalmente independiente, y hay cuestiones en las que podemos estar más de acuerdo y otras en las que podemos tener diferente opinión».

Para Ángel Pelayo Gordillo, la votación dispar, sin embargo, es «una demostración clara de que Vox actúa siempre pensando en el bien de los extremeños».