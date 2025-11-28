El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS

María Guardiola y Abel Bautista saludan desde el balcón de la sede del PP en Mérida tras los resultados de las elecciones de 2023.

El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre y obtendría entre 25 y 29 diputados, según el estudio preelectoral realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dado a conocer hoy, viernes. En los comicios de mayo de 2023, el PP logró 28 diputados, el mismo número que el PSOE aunque entonces no fue el partido más votado, circunstancia que ahora sí lograría, pero con un resultado lejos de sus expectativas. La candidatura de María Guardiola no conseguiría la mayoría absoluta, situada en 33 diputados en la Asamblea de Extremadura.

Reparto de los 65 escaños de Extremadura según las encuestas PP 25-29 PSOE 19-22 VOX 10-12 Podemos-IU-AV 6-7

El sondeo le concede al PSOE entre 19 y 22 escaños, es decir, una fuerte caída incluso en la horquilla más alta respecto a las elecciones de hace dos años y medio.

El CIS, en cambio, atribuye un fuerte incremento a Vox, que pasaría de 5 diputados a entre 10 y 12 y volvería a ser fundamental para la gobernabilidad de la región.

Por su parte, la candidatura de Unidas por Extremadura, que ahora tiene 4 escaños, lograría mejorar sus resultados y obtener entre 6 y 7 escaños.

En las anteriores elecciones autonómicas, el sondeo del CIS, publicado en diciembre de 2022, casi medio año antes del día de las elecciones, solo recogió una muestra de 290 personas, con unas horquillas de resultados muy amplias, aunque en aquel momento ya situaba al PP con opciones de gobernar, tal y como finalmente sucedió. En esta ocasión, dado el adelanto electoral, el trabajo de campo se ha hecho mucho más pegado a la jornada de la votación.