El PP rechaza que se condone deuda a Extremadura por su «compromiso» con la igualdad

El vicesecretario de Organización del PP de Extremadura, José Manuel García Ballestero, señaló lunes que su formación rechaza la condonación de deuda a Extremadura ... por su «compromiso firme y decidido con la igualdad entre todos los españoles y entre todos sus territorios», que es lo que «marca la Constitución».

Criticó también la condonación de deuda a Cataluña por el acuerdo de Pedro Sánchez y los independentistas. «Aceptar la condonación por nuestra parte es algo inadmisible, y no se puede aceptar como justo y equitativo las condiciones fijadas en un pacto que han determinado solamente dos partes sin contar con el resto de las comunidades autónomas», espetó. E incidió en que «este pacto no nace con el objetivo de mejorar la financiación de las comunidades, nace con el único objetivo de que es la única manera de que Sánchez sea presidente del Gobierno». «Nosotros preferimos que se termine y que se invierta en el AVE, que se invierta en el tren Ruta de la Plata, que se haga un sistema de financiación justo por superficie, por envejecimiento y por la dispersión geográfica», dijo.

Asimismo, manifestó el «rotundo rechazo» del PP de Extremadura al «espectáculo de falta de dignidad y ansia de poder» que está dando Pedro Sánchez para ser presidente «cediendo ante los nacionalistas y ante los independentistas». Y lamentó el «teatro» que el PSOE ha aplicado al preguntar a sus militantes sobre los «bochornosos acuerdos» con los independentistas, «pero sin nombrar en ninguna de las preguntas la palabra amnistía» y cuando «los pactos están ya firmados».

Y concuyó que «este acuerdo es perjudicial para Extremadura» y por tanto tendrá el «rotundo rechazo» desde el PP extremeño.

Socialistas

La secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, replicó que el resultado de la consulta de su partido a sus bases avala la propuesta de Sánchez, para alcanzar una mayoría necesaria para gobernar. «Porque queremos que se articule una solución al conflicto que hay en Cataluña, porque queremos avanzar en la propuesta de un gobierno de coalición progresista, porque queremos que España siga siendo una España plural y diversa y que viva en una perfecta convivencia. No tenemos otra motivación en la consecución de este acuerdo y poder ir a un debate de investidura», recalcó.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, denunció que la actitud de María Guardiola de no pedir la condonación de deuda para Extremadura es «sectaria, partidista y pueril». Defendió que pedirla «es algo útil y justo» y respondió a la pregunta de la presidenta de la Junta sobre cómo va a beneficiar el acuerdo de gobierno del PSOE y Sumar a un ganadero de Zafra, una profesora de Cáceres o un médico de Badajoz: «Obviamente no va a beneficiar en nada que la señora Guardiola diga que no se va a acoger a la condonación de deuda autonómica». En contraposición, sostuvo que «sí beneficiaría bajar las ratios de educación pública, bajar las listas de espera, aumentar las ayudas directas en caso de sequía a los ganaderos y agricultores, y eso se puede hacer solo con los fondos autonómicos».

Además, De Miguel exigió a la Junta que solicite al Estado el traspaso de las competencias en materia ferroviaria para lograr el objetivo de tener un «tren digno».