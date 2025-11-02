El PP lamenta la decisión acordada por el Gobierno de Sánchez de «retrasar la alta velocidad a 2034» «Este acuerdo perjudicaría la competitividad de Extremadura», indican los populares en nota de prensa

R. H. Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:49

Desde el Partido Popular de Extremadura han lamentado que el Gobierno de España haya acordado con el gobierno luso el retraso de la alta velocidad entre Madrid – Badajoz hasta 2034 «sin defender que el AVE sea una realidad en nuestra tierra en 2030».

«Nos oponemos frontalmente a que esta conexión ferroviaria entre Madrid y Badajoz se retrase hasta 2034. Los extremeños merecemos una alta velocidad de verdad donde el trayecto dure dos horas y no cinco como sería en 2030 entre Madrid y Lisboa, según lo acordado en Europa esta semana«, han manifestado los populares en nota de prensa.

Desde las filas extremeñas del Partido Popular destacan que esta decisión perjudicaría la competitividad de Extremadura. «No podemos volver a los tiempos del silencio, al de los agravios y las deudas históricas. Al igual que no puede ser una herramienta más para el bloqueo o la paralización de los buenos datos cosechados en estos dos últimos años donde las exportaciones han crecido cumpliendo récord en 2024 llegando a más de 3.300 millones de euros. La misma tendencia se ha materializado este año cuando en agosto aumentaron un 35%, con respecto al año anterior, mientras que en el computo del país descienden», apuntan.

«No podemos ser impasibles al ver como Pedro Sánchez cuando tiene que elegir entre beneficiar o perjudicar a los extremeños siempre elige lo segundo. Y solo se acuerda de nuestra comunidad cuando tiene que colocar a su hermano o cuando tiene que complacer a sus socios de gobierno cerrando nuestra mayor industria, como es la Central Nuclear de Almaraz», han resaltado.

Los populares también inciden en cómo las comunicaciones afectan a otros sectores, como el turismo. «Extremadura ha llegado a ser la región con mayor aumento del turismo internacional en mayo de este año a pesar de la carencia que vive Extremadura en conexión por la falta de apuesta del gobierno central».

«Nuestra tierra merece que la dignifiquen como lo está haciendo la presidenta María Guardiola, quien ha demostrado gobernando desde la moderación y la coherencia que lo primero son los extremeños y que no le van a callar en su reivindicación del AVE para Extremadura», concluyen.