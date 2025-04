El PP extremeño sobre la amenaza de Vox de romper gobiernos: «No tenemos temor y vamos a cumplir la ley»

R. H. Lunes, 1 de julio 2024, 13:52 Comenta Compartir

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que su partido no tiene «ningún temor» por la amenaza de Vox ... de llegar incluso a romper sus alianzas en gobiernos autonómicos de Extremadura, así como los de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León, en función del apoyo o no de éstos a la política estatal sobre los menores extranjeros no acompañados (Mena). Además, Sánchez Juliá ha insistido en que en todo caso la Junta va a «cumplir la ley».

La semana pasada Santiago Abascal dijo desde Madrid que «no descarta» llevar a cabo la ruptura de los ejecutivos autonómicos donde el PP necesita de su apoyo, como es el caso del de María Guardiola en la región extremeña, si estas comunidades con presidentes populares aceptan la reforma de la Ley de Extranjería para facilitar la llegada de menores migrantes no acompañados, cuyo reparto contempla el gobierno de Pedro Sánchez. «Nosotros no tenemos ningún temor. Nosotros, como ha dicho ya el Gobierno de la Junta de Extremadura vamos a cumplir la ley. Es que la Junta de Extremadura no puede hacer otra cosa», ha subrayado Sánchez Juliá. En este sentido, ha añadido que «lo que es necesario es que el Gobierno de España realice las modificaciones necesarias para arreglar adecuadamente la situación de los mena, de los menores no acompañados»; al tiempo que ha defendido que «evidentemente lo que sí tiene que existir es una comunicación muy fluida y una gran coordinación entre el Gobierno de España y la Junta de Extremadura». «Pero nosotros no podemos menos que cumplir la ley», ha remarcado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida. Noticia relacionada Vox amenaza con romper el gobierno de coalición si llegan más menores migrantes Sobre este respecto, ha añadido que «Extremadura siempre ha sido una comunidad solidaria» y que, además, no se puede desde la región «reivindicar solidaridad en la financiación autonómica y no tener solidaridad con otras comunidades autónomas de España en este sentido». «Pero evidentemente el primer principio que hay que hacer es cumplir la ley y máxime cuando se está gobernando la Junta de Extremadura», ha subrayado. Hay que recordar que el Gobierno quiere llevar al Congreso la reforma de la norma en julio, bien a través de una proposición de ley o de un decreto ley, que tendría que ser convalidado por la Cámara. Para ese propósito, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han mantenido reuniones con los grupos parlamentarios para informar sobre el acuerdo de modificación legislativa Defender Almaraz Por otra parte, el portavoz regional del PP ha incidido en que su partido pondrá «toda la carne en el asador» para seguir defendiendo la continuidad de la actividad de la Central Nuclear de Almaraz, y ha considerado que en la defensa de este planteamiento deben ir «de la mano» todas las formaciones políticas en la comunidad «sin matices». Así, en concreto al PSOE extremeño le ha pedido que defiende la continuidad de dicha instalación «sin medias tintas» y que deje de ser «la sucursal de Ferraz», toda vez que si dicha central continúa activa ello supondría «generación de empleo de calidad» y «oportunidades para el medio rural». En este sentido, se ha preguntado por qué desde el Gobierno central del PSOE se «quiere acabar con todo esto» que genera en la comarca de Campo Arañuelo la Central de Almaraz, y ha insistido en que «todavía hay tiempo» para revertir el planteamiento de cierre de la instalación, aunque para ello se necesita «toda la fuerza de Extremadura» en una «cuestión de región». Con ello, y tras calificar de «atropello a la región» la reciente licitación del servicio de desmantelamiento de la Central Nuclear de Almaraz, Sánchez Juliá ha rechazado las «decisiones ideológicas» del PSOE en esta materia, y ha incidido en que, por el contrario, el PP apuesta por la continuidad de dicha instalación «sin cambios de opinión, sin matices, sin medias tintas». De igual modo, el 'popular' ha criticado que el PSOE extremeño haya a su juicio salido «por la tangente» al defender la pasada semana que la presidenta de la Junta, María Guardiola, es la que tiene que «convencer» a las empresas para solicitar la continuidad de la central nuclear, cuando en realidad --incide-- «quien quiere cerrarla» es el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión