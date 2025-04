El PP de Don Benito tiene la llave de la fusión en la mesa de negociación

Fusión sí o fusión no. No parece haber otros aspectos en las mesas de negociaciones de PSOE, Siempre Don Benito y PP para dilucidar quién ... y cómo gobernará el Ayuntamiento de Don Benito los próximos cuatro años. Una semana después de las elecciones, nadie tiene claro cuál será el pacto de Gobierno entre las tres fuerzas políticas que han obtenido representación. El PSOE se aferra a ser la lista más votada, Siempre Don Benito apela a su potente irrupción con siete concejales y el PP, con cinco, se siente con la llave para abrir o cerrar puertas.

Los populares son el eje sobre el que pivotarán todas las negociaciones que ya se han iniciado esta semana; reuniones a dos bandos que no incluyen el diálogo entre PSOE y Siempre Don Benito. Pedro Miguel Noblejas se ha reunido con José Luis Quintana, por un lado, y con María Fernanda Sánchez, por otro. Pero Quintana y Sánchez no se sentarán a hablar, sus posiciones enfrentadas sobre la unión con Villanueva impiden este encuentro.

«Siempre Don Benito ha dicho que con nosotros no negocia, me parece perfecto y yo se lo agradezco porque sería muy difícil una negociación con ellos», asevera el socialista José Luis Quintana que corrobora que únicamente se hablará con el PP. «La decisión de quién va a ser el alcalde es del Partido Popular, eso es una enorme responsabilidad; si pactan con Siempre Don Benito la fusión habrá muerto en ese momento y lo habrá decidido el PP de Don Benito, no el de Mérida, ni el de Villanueva», añade en declaraciones al Diario HOY.

Quintana ya ha manifestado su petición a los populares para abstenerse en la votación del próximo 17 de junio cuando deberá conformarse la próxima Corporación municipal. «Creo que esa opción es la que más estabilidad puede dar a Don Benito, no ya sólo por la fusión, sino por todo». El próximo paso hacia esta opción se debatirá en una mesa de trabajo entre representantes del PSOE y del PP, sin presencia de Quintana y Noblejas, que tendrá lugar este martes.

Una negociación en la que, dice, estaría dispuesto a ceder lo que sea necesario «para llegar a un punto de colaboración con el Partido Popular». En ese sentido, afirma que no ve imposible un pacto entre las dos fuerzas políticas insistiendo en su petición de abstención por parte del PP, «a nosotros no nos tiene que votar; con Siempre Don Benito tendrían que votar a su favor».

Para Quintana, marcar como línea roja el proceso de unión es una cuestión posterior a la formación del Gobierno e insiste en que el PP quiere esa fusión. Sin embargo, no ve factible la posibilidad de alargar el proceso más allá de 2027: «Siendo realistas, si no se hace en ese año, difícilmente se hará, pero podemos hablar de este punto, no me niego a hacerlo porque ahora mismo lo importante es saber si el PP está dispuesto a pactar con Siempre Don Benito, en ese caso, la fusión muere en ese momento; pero no creo que sean capaces de llegar a un acuerdo».

José Luis Quintana: «Si pactan con Siempre Don Benito la fusión habrá muerto en ese momento y lo habrá decidido el PP»

No será el único punto que PSOE y PP pongan sobre la mesa de negociación a partir de este martes, pero sí parece el más importante. Los 'populares' jugarán a dos bandas en estas conversaciones, con dos mesas de trabajo y varias premisas que consideran importantes en lo relativo a la fusión y que parecen poner tierra de por medio tanto con las pretensiones socialistas como con las de la nueva formación. «Hay que enfriar este tema», alega Pedro Miguel Noblejas, «no podemos continuar hablando de fusión porque creemos que Don Benito necesita una dedicación exclusiva». Hasta este punto, el PP podría acercarse a la posición de Siempre Don Benito. Sin embargo, la conversación continúa: «Nosotros seguimos diciendo que somos partidarios de la unión». Una afirmación más cercana al PSOE, como se puso de manifiesto durante la campaña a favor del sí a la unión, pero que tiene matices. «Somos partidarios, pero no en este momento», argumenta Noblejas que, al contrario que Quintana, cree que este proceso sí podría alargarse más allá del 2027, «así se lo hemos dicho a ambas formaciones».

Sin embargo, el PP no quiere que la unión sea la base de la negociación, algo que parece lejos de la realidad con posiciones tan dispares. «Creemos que eso hay que dejarlo en los próximos cuatro años, aunque sigamos hablando y tratando cosas con Villanueva», añade el candidato 'popular'. «Ahora mismo nos tiene que preocupar qué vamos a hacer en la campaña de Navidad para que la gente venga y pueda aparcar», afirma sobre este planteamiento hacia la idea de ralentizar la fusión. Tanto es así que, para Noblejas, hablar de la fusión es su línea roja, «no queremos hablar de ello, ni a favor ni en contra; pero nosotros somos pro unión, sin duda».

La Alcaldía no se ha puesto sobre las mesas, eso es lo que dicen al menos desde las tres patas de esta negociación. «Hemos hablado de muchos temas, pero no de la Alcaldía», expone María Fernanda Sánchez sobre su encuentro con Noblejas previo a conformar un grupo de trabajo con cuatro miembros de cada formación. Cuestionada sobre si su planteamiento inicial sería contar con la Alcaldía, descarta responder alegando que formará parte de la negociación. «Se debe tratar en ese foro antes de decirlo públicamente».

Sin embargo, el planteamiento de Siempre Don Benito choca con la intención del PP de alejar la unión de las conversaciones. «Para nosotros la fusión es la línea roja, es el tema principal y el primer escollo que hay que salvar para seguir esa negociación», afirma Sánchez. «¿Apartar la fusión cuatro años? Nosotros decimos un no rotundo».

En todo caso, parece evidente que la cuerda de la fusión se tensará en estas negociaciones a tres que marcarán si termina o no de romperse este proceso iniciado con un referéndum celebrado en febrero del pasado año. En ese sentido, extrapolando los resultados de aquella consulta popular a los de las elecciones del 28-M y entendiendo que Siempre Don Benito es el único grupo abiertamente contrario a la fusión, el no obtuvo en ambos casos el 33% de los votos dejando así un respaldo mayoritario a la unión con Villanueva.